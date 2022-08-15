Испытание водой, алой кровью и онлайн-кастингом: 7 фактов о фильме «Челюсти. Столкновение»

В российский кинопрокат 18 августа выходит фильм «Челюсти. Столкновение» режиссера Джеймса Нанна и сценариста Ника Сальтрезе. Речь в картине идет о друзьях, которые во время отдыха у океана решили угнать пару гидроциклов. Естественно, техника подводит, связи нет, а в глубоких водах еще и скрывается хищная акула, пробуждающая у молодых людей самые разные страхи. Мы собрали семь интересных фактов о создании «зубастого» триллера.
Сценарий был написан за пять недель
фото: Компания «Экспонента»
Сценарист Ник Сальтрезе стал востребованным после того, как его спортивный байопик «Бои без правил» показали на Каннском кинофестивале в 2017 году. На тот момент у автора было несколько задумок, в том числе идея фильма «Челюсти. Столкновение». Именно этот проект спустя годы и удалось реализовать, причем сценарий своей давней мечты – фильма об акулах – Сальтрезе написал всего за пять недель. За один день компания Altitude Film Distribution одобрила текст, на следующий день они разработали постер, а через неделю еще не снятый фильм был куплен участниками Американского кинорынка для проката по всему миру.
«Я пересмотрел оригинальные "Челюсти", праотца всех фильмов об акулах, и "Отмель", а также пару других не таких выдающихся фильмов: иногда полезно смотреть не очень удачный материал – напомнить себе, как делать не нужно! А когда встает вопрос, кто на сегодняшний день самый страшный хищник, то, конечно, акуле никто и в подметке не годится – она разжигает наши самые сокровенные первобытные страхи», – говорит сценарист.
Это не первый режиссерский проект Джеймса Нанна про акул
фото: Компания «Экспонента»
Режиссер фильмов «Ликвидаторы» и «Небоскреб смерти» Джеймс Нанн до того, как начать самостоятельную карьеру постановщика много работал вторым режиссером. Именно эту позицию он занимал на британской хоррор-франшизе «Синяя бездна», где две сестры во время отдыха в Мексике оказываются на глубине в окружении опасных акул.
«В киноиндустрии, когда ты показываешь себя в каком-то проекте, особенно если он успешный, похожая работа начинает находить тебя сама. Поэтому, когда продюсер фильма "Челюсти. Столкновение" Эндрю Прендергаст обратился ко мне с предложением снять мой собственный фильм об акулах, я принял его с распростертыми объятиями», – вспоминает Джеймс Нанн.
Актриса Холли Эрл попала на съемки после отпуска, где наблюдала за акулами
Исполнительница главной роли Холли Эрл, известная по участию в сериалах «Молокососы» и «Доктор Кто» получила сценарий фильма «Челюсти. Столкновение» сразу после возвращения из отпуска в Шотландии, который она провела, наблюдая за китами и акулами.
«Я даже видела акулу, которая грелась на солнце. Она подплыла прямо к нашей лодке, такая величественная и красивая. Не так страшно, как кажется, но это было как будто предзнаменование сценария, который ждал меня по возвращении домой», – отмечает Холли Эрл.
Кстати, кастинг на фильм проходил удаленно во время пандемии
фото: Компания «Экспонента»
Съемки фильма в течение трех недель проходили на Мальте, которая известна не только своим уникальным климатом, но и компанией Malta Film Studios, создающей водные спецэффекты. У них есть один внутренний и два внешних резервуара для воды, расположенных вдоль побережья. При съемках это позволяет создавать естественный горизонт. Правда, осенью, когда проходили съемки, море оказалось уже холодным. Что, впрочем, не помешало еще на этапе кастинга, который проводился в режиме онлайн, получить множество актерских заявок.
«Covid-19 сильно увеличил нам нагрузку в смысле того, что многие актеры хотели сбежать из карантина в Лондоне под осеннее солнце Мальты, и мы получили около 300 записей для прослушиваний, все по семь минут. Это дало мне огромную свободу действий, чтобы найти подходящих исполнителей на роли наших главных героев. Я буквально неделю провел в темной комнате, отметая варианты, пока не выбрал по пять лучших актеров для каждого главного героя», – рассказывает режиссер.
Вода стала главным испытанием
фото: Компания «Экспонента»
Исполнители главных ролей сдружились еще до начала съемок, так как из-за пандемии коронавируса им перед непосредственно площадкой пришлось вместе провести карантин. За это время они стали настоящей семьей. Но на самих съемках главным испытанием стала вода. Актерам нужно было безостановочно бросаться в море, учиться сохранять тепло, изучать дыхательные техники и проходить испытания на выносливость. Координатор по дайвингу Эбигейл Борг и ее команда научили ребят, как правильно плавать и долгое время оставаться в воде. А координатор трюков Морган Четкути провел обучение по катанию на гидроциклах, причем актерам нужно было сделать вид, что всем очень весело, при том, что ни один из них не умел управлять гидроциклом.
«Должен сказать, что после той недели я почувствовал себя немного Томом Крузом! Вот сидишь по горло в холодной воде, одетый только в мокрую футболку, мерзнешь, зубы стучат, тебя все достало – поверьте, в таких обстоятельствах актерская игра получается сама собой», – с улыбкой вспоминает Томас Флинн.
Боевой дух команды поднимался «Отмелью»
фото: Компания «Экспонента»
Большинство актеров и съемочная группа посмотрели несколько фильмов об акулах, чтобы подготовиться к предстоящим съемкам. Конечно же, туда входили культовые «Челюсти», главный фильм про акул для режиссера Джеймса Нанна. Кроме того, он устроил команде просмотр фильма «Отмель», чтобы дать им представление о том, к чему стремиться.
«Я хотел, чтобы наша акула всегда была рядом, чтобы ее присутствие постоянно ощущалось – мне нужен был "Мыс страха", только про больших белых акул. Я черпал вдохновение в природе, где эти хищники играют со своей добычей, изматывают ее, и только потом убивают. Мне была близка атмосфера фильмов Хичкока, когда акула скорее подразумевается, а не видна все время», – подчеркивает режиссер.
Красной в фильме будет только кровь
фото: Компания «Экспонента»
Команда Нанна очень тщательно работала над цветовой палитрой картины. «Мне нужны были цвета, которые выделялись бы на фоне океана. Мы также приложили много усилий к созданию костюмов, чтобы подчеркнуть индивидуальность каждого героя. Мы намеренно не включили в основную палитру красный цвет, так что единственный красный цвет, который вы увидите, – это кровь, которая смотрится максимально шокирующе», – пугает режиссер.
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