«У самого белого моря»: Три возраста горя

Драма Александра Зачиняева «У самого белого моря», где о проблемах трех поколений мужчин размышляли Никита Манец, Дмитрий Куличков и Борис Галкин, получила приз за лучший актерский ансамбль на Первом международный фестивале дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», а в начале августа была показана вне конкурса выборгского смотра «Окно в Европу». Рассказываем, чего ждать от картины, в которой то и дело бушует море – за бортом и в душе каждого героя.
Строгая директриса школы-интернета диктует Сане (Манец) текст заявления, предполагающего отчисление по собственному желанию. Накануне подросток прыгнул на тросе с моста и сорвался в воду, веревка не выдержала. А меньше года назад у Сани погиб отец. Мама (Елена Махова
) сошлась с его другом и сослуживцем — майором полиции Андреем (Куличков), которого мальчик ненавидит, считая случившееся предательством. Собственно это и послужило причиной его внутреннего бунта: сбегая из интерната, Саня крадет лодку и плывет на маленький остров неподалеку, где вместе со своим псом ведет отшельническую жизнь смотритель маяка (Галкин), потерявший счет времени. Мальчик настроен к миру крайне враждебно и ни за что не хочет возвращаться домой, будучи уверенным, что никому не нужен. Он крадет у старика ружье и бежит по лесу в ужаснейшую погоду, в итоге падая в овраг – в такой же яме собственного горя подросток пребывает внутренне, и оттуда не выбраться самому.
Утром следующего дня спасать Саньку – от себя же самого – спешит Андрей, но очередной сильнейший шторм заставляет его остаться. Герои оказываются в вынужденной изоляции, отчасти из-за погодных условий, отчасти из-за того, что мальчик закрыл монеткой динамик рации, связывающий крохотный остров с берегом. Поначалу никто ни с кем не говорит, предпочитая молчание решению проблем. Постепенно, во многом благодаря смотрителю маяка, герои начинают прощупывать почву, двигаются с опаской и большим недоверием, и тем не менее все же делают на встречу друг к другу робкие шаги, потому что в сущности у них гораздо больше общего, чем они думают.
Трое мужчин по сути демонстрируют причины и последствия отсутствия диалога между людьми, и что еще важнее – между людьми родными. Санька с присущим подростковому возрасту радикализмом и чувством обиды на весь мир закрывается, когда рушится его семья. Андрей как человек долга не может оставить семью друга и одновременно не может игнорировать чувства к матери Саньки, но из-за советской закалки и неумения проговорить проблемы пускает все на самотек – мальчику действительно нужен отец, но не в качестве молчаливого пришельца с «благими» намерениями. Старик как сторонний наблюдатель, выводящий остальных мужчин на разговор, в своей жизни родных потерял из-за собственных зависимостей и трусости, поэтому не хочет такого же для других, но на самое важное – сказать дочери, что не успел, и попросить прощения – решается только в экстренной ситуации.
Эпизоды со стихией, которой тут уделено отдельное место, добавляют в эту неспешную драму накал – то плеском волн отражая мысли мужчин, то их мощными раскатами провоцируя сделать и сказать что откладывали на потом. И это столкновение рационального с природным расставляет всё на свои места.
Фильм «У самого белого моря» в кинотеатрах с 8 сентября.
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