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«Ночной режим»: Павлу Табакову снится Андрей Мерзликин

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19 августа 2022

В прокате — «Ночной режим» Андрея Либенсона, российский мистический триллер про осужденных, виновных и невинных, которые ищут справедливости во сне. Главные роли сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин — их дуэту, напарникам поневоле и в неволе, приходится продираться сквозь хитросплетения сюжета. Одному необходимо доказать, что он не убийца, второму — встретиться с умершей женой. Оказывается, что зона — не просто страшное место заключения, но еще и, весьма символично, портал в иные миры.

«Ночной режим»: Павлу Табакову снится Андрей Мерзликин

Молодой фотограф Роман Белов (Павел Табаков), которого от славы отделяет, кажется, одна персональная выставка, готовится не только к ней, но и к свадьбе. Невеста — дочка бизнесмена-вдовца Ирина (Екатерина Шумакова), в детстве потерявшая мать в загадочной аварии. Расставшись накануне торжества, влюбленные клянутся друг другу в вечной любви и планируют переезд в собственную квартиру в Питере, которую Рома снял на аванс от выставки и вырученные от продажи раритетной техники деньги. Полнейшая идиллия оборачивается кошмаром уже на следующее утро. Проснувшись после мальчишника, Белов обнаруживает рядом с собой мертвую незнакомую девушку, а в доме — тела троих друзей. Он ничего не помнит, растерянным и окровавленным его находят Ира и ее отец (Андрей Душечкин), после чего молодой человек стремительно «идет по этапу» — других подозреваемых попросту нет, а ему самому и сказать нечего в собственное оправдание.

«Ночной режим»: Павлу Табакову снится Андрей Мерзликин

Оказавшись в колонии, Роман быстро познает все ее суровые законы. Ему даже удается заслужить уважение бывалых зэков, своих сокамерников Филина (Алексей Труфанов) и Кадыка (Антон Макуха), назвав им свою статью. Он коротает дни за письмами любимой на волю и походами в лазарет к ушлой инфернальной медсестре (Юлианна Михневич), но однажды знакомится с неким человеком — в титрах он значится Учителем (Андрей Мерзликин) — который открывает юноше в каком-то смысле параллельный мир. Оказывается, заснув, с помощью определенной техники и какого-то волшебного мелка, можно перемещаться в сознание других людей и в их воспоминания. Белов таким образом надеется докопаться до истины в собственном деле, а Учитель — использовать приятеля, у которого есть уникальный для тюрьмы дар, в своих интересах.

«Ночной режим»: Павлу Табакову снится Андрей Мерзликин

Тема тюрьмы в последнее время кажется неиссякаемым источником вдохновения для отечественных кинематографистов — вслед за комедиями (одна «смешнее» другой) пришел черед более глубокомысленного, если не сказать философского кино. На стыке жанров — «Ночной режим» балансирует на грани между драмой и мистикой, триллером и фантастикой, превращая самую загадочную часть человеческой жизни, сновидения, в пространство для путешествий по разным местам и временам. Тут живут свои чудища, способные предоставить доступ к любой голове, есть свои символы и свои законы, а также люди, использующие их в своих в основном корыстных целях. Герой, однако, чист душой, он избранный, этакий Нео, способный раздвинуть границы местной Матрицы. И подарить покой и прощение даже такой заблудшей — впрочем, из благих побуждений — душе, как у героя Мерзликина.

«Ночной режим»: Павлу Табакову снится Андрей Мерзликин

Глаз режет условность так называемой реалистичной части картины, схематичность зоны — мрачного, но вместе с тем какого-то нелепого места, с карикатурными «авторитетами» и разборками, суть которых сводится по большей части к поискам стукачей. Все немножко пытаются существовать по понятиям, о которых авторы картины явно слышали (а кто нет?), но голоса и повадки сбиваются. Как и камера, то и дело пытающаяся создать какую-то психоделическую картинку, но в итоге сдающаяся под натиском беспощадных спецэффектов и серо-красной цветокоррекции, маркирующей потусторонний мир — в такой расцветке превращенный в инопланетный типичный среднерусский ландшафт с холмами и бескрайними полями.

«Ночной режим»: Павлу Табакову снится Андрей Мерзликин

В одном точно надо отдать создателям «Ночного режима» должное — героиня Екатерины Шумаковой не пропадает после первой же сцены, не теряется в редких флэшбеках и в закадровом голосе из головы Белова-Табакова. У ее Ирины своя полноценная параллельная линия, драма, связанная с отцом, уже упомянутой загадочно ушедшей из жизни матерью, подавленными воспоминаниями и зловещим психотерапевтом (хотя тут лучше всего подойдет слово мозгоправ). Пока Роман спит и видит, она погружается в собственные кошмары наяву — неужели вся жизнь была ложью? Удается авторам сохранить до самого финала и некоторое подобие интриги, потому что двухчасовой фильм закручивается по ходу действия в такой сюжетный вихрь, что предугадать хэппи-энд или же, напротив, трагический конец, не представляется возможным. Исходов, как порталов в сны и воспоминания, тут намечается великое множество — в том числе, чем черт не шутит, даже открытых.

«Ночной режим» в прокате с 18 августа.


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