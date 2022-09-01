«Преступления будущего»: Пилите, Кроненберг, пилите

анонс

Экранизация популярной детской книги на излете летних школьных каникул

«Календарь ма(й)я»: Самый длинный месяц в году

Датский мультик об инопланетной девочке, которая умеет читать мысли

«Гостья из космоса»: Самые странные обитатели планеты Земля

Тюремный триллер про осознанные сновидения

18 августа

«У самого белого моря»: Три возраста горя

Неспешная драма о трудностях общения и одиночестве трех мужчин из разных поколений