Кто такие турбозавры – главные герои нового российского мультфильма

Чтобы скрасить праздник 1 сентября, в этом году в некоторых городах омраченный резким похолоданием, компания «Централ Партнершип» выпускает в кинотеатральный прокат мультфильм «Турбозавры, вперед!» – продолжение популярного анимационного сериала об уникальных существах, объединяющих в себе машины и динозавров. Рассказываем, кто они такие и чему могут научить детей.
Кто придумал «Турбозавров»
Мультсериал «Турбозавры» был придуман в 2017 году анимационной студией «Карамель и Ко» и сделан в современной 3D-анимации CGI. У него уже три успешных сезона – поучительные эпизоды мультика показывают на канале «Карусель» и ведущих стриминг-платформах. Кроме того, у проекта почти 200 млн просмотров на YouTube.
Художественным руководителем, одним из продюсеров и автором сценария «Турбозавров» стал Алексей Котёночкин
– сын знаменитого аниматора, создателя «Ну, погоди!
» Вячеслава Котёночкина
, художник-постановщик и режиссер киностудии «Союзмультфильм», работавший в том числе и над новыми сериями «Ну, погоди!
».
Как появились «Турбозавры»
По сюжету мультфильма динозавры, когда-то жившие на планете, не исчезли, а ушли в подземные пещеры, чтобы выжить. Причем там они так же стремительно эволюционировали, как и жители планеты Земля. Технологический прогресс не прошел даром, даже, напротив, оказал на динозавров большое влияние – они научились превращаться в различные машины и механизмы. Так и зародилась цивилизация Турбозавров.
Однако с людьми они особо не стремились контактировать и весь свой эволюционный процесс держали в тайне. Пока не встретились с другими главными персонажами этой истории – мальчиком Петей и девочкой Катей. Они, впрочем, стараются скрывать знакомство с Турбозаврами от старшего поколения – своей бабушки, стремящейся сохранить во внуках веру в чудо, и их соседа-рационалиста, пытающегося во всем найти лишь железную логику и отсылки к науке.
Кто такие «Турбозавры»
Турбозавры – существа действительно уникальные. Они не только являются любимой детской смесью машинок, роботов и динозавров – как если бы «Трансформеры
» встретились с «Годзиллой
» и окунулись в светлый мир детских проблем и грез, а не операций по спасению или наоборот разрушению мира. При этом у каждого турбозавра, способного стать хорошим другом и помощником как для мальчиков, так и для девочек, есть свои определенные характеристики. В сериале, как и в мультфильме «Турбозавры, вперед!», шесть главных высокотехнологичных героев.
Модница До
, красавица «с развитым художественным вкусом», умеет превращаться в стильную розовую машинку-кабриолет, чтобы красиво и с комфортом довезти до точки назначения Петю с Катей или даже бабушку с соседом, которые даже не подозревают, что их везет не просто умная машина, а по совместительству и симпатичная динозавриха. Но с этой красоткой всё не так просто: иногда она может превращаться в вездеход-бигфут, который проедет в любых труднодоступных местах.
Самый меланхоличный и, что уж тут, ленивый, тираннозавр Трак
отличается внушительным размером и одной особенностью – он единственный не обладает колесами или другими средствами передвижения, отчего порой впадает в уныние, будто ослик Иа. Зато у него есть огромные руки-манипуляторы, благодаря которым можно даже построить новую крышу.
Порой слишком серьезный и рассудительный Буль
умеет превращаться в грузовик-эвакуатор, без которого невозможно решить самые сложные дела, особенно если они касаются масштабного строительства (а таким Петя с Катей тоже помогают людям). Буль – настоящая надежда и опора команды, так как он всегда готов прийти на помощь.
Могучий, с внушительными щитами на спине Тор
– достойный соратник Буля, ведь он умеет превращаться в огромную машину, совмещающую в себе опции и трактора, и бульдозера. При этом Тор, несмотря на свои довольно «упитанные» размеры – травоядный (что, впрочем, никак не влияет на его очень хороший аппетит) и робкий, его всегда нужно подталкивать к активным действиям.
Тор – главный герой и наставник для самого юного участника команды Анки
. Это маленький анкилозавр, похожий на ежика и умеющий превращаться в подъемный кран, пока, правда, не слишком большой. Анки хоть еще и не слишком опытен, но достаточно активен, особенно в части не совсем рациональных предложений. Тем не менее часто его даже самые «глупые» варианты оказываются основой для более взвешенных решений.
Самый активный турбозавр – птеродактиль Зер
, который умеет превращаться в дрон. Сам он называет себя «прирожденным спасателем, ловким, храбрым и сообразительным», и для команды и впрямь совершает немало важных дел, о чем обязательно сообщает каждому турбозавру и Пете с Катей. Тщеславие Зера тоже не знает границ, как и его способности быстро передвигаться.
И как они связаны с людьми
Турбозавры, хоть и обладают большим количеством способностей, но на путь полезных и добрых дел их наставляют как раз юные Петя и Катя. Петя – настоящий изобретатель и обожает все, что связано с компьютерами и видеоиграми. Катя – сестра Пети, любительница природы и животных и практически настоящая эко-активистка. Она очень ратует за сохранение природы, пытается бороться с мусором и вообще верит во все разумное, доброе и вечное.
В мультфильме «Турбозавры, вперед!» Катя практически спасает всех от торфяного пожара, несмотря на то, что чаще «двигателем» оказывается все-таки Петя, заряжающий турбозавров на новые добрые дела. Именно в связке высокотехнологичных решений и простых бытовых вопросов, конечно, сопряженных с вечными моральными ценностями, – главная фишка «Турбозавров», после знакомства с которыми каждому захочется подружиться с такими современными и многофункциональными, к тому же симпатичными и добрыми существами.
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