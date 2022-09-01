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Кто такие турбозавры – главные герои нового российского мультфильма

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1 сентября 2022

Чтобы скрасить праздник 1 сентября, в этом году в некоторых городах омраченный резким похолоданием, компания «Централ Партнершип» выпускает в кинотеатральный прокат мультфильм «Турбозавры, вперед!» – продолжение популярного анимационного сериала об уникальных существах, объединяющих в себе машины и динозавров. Рассказываем, кто они такие и чему могут научить детей.

Кто такие турбозавры – главные герои нового российского мультфильма

Кто придумал «Турбозавров»

Мультсериал «Турбозавры» был придуман в 2017 году анимационной студией «Карамель и Ко» и сделан в современной 3D-анимации CGI. У него уже три успешных сезона – поучительные эпизоды мультика показывают на канале «Карусель» и ведущих стриминг-платформах. Кроме того, у проекта почти 200 млн просмотров на YouTube.

Художественным руководителем, одним из продюсеров и автором сценария «Турбозавров» стал Алексей Котёночкин – сын знаменитого аниматора, создателя «Ну, погоди!» Вячеслава Котёночкина, художник-постановщик и режиссер киностудии «Союзмультфильм», работавший в том числе и над новыми сериями «Ну, погоди!».

Как появились «Турбозавры»

По сюжету мультфильма динозавры, когда-то жившие на планете, не исчезли, а ушли в подземные пещеры, чтобы выжить. Причем там они так же стремительно эволюционировали, как и жители планеты Земля. Технологический прогресс не прошел даром, даже, напротив, оказал на динозавров большое влияние – они научились превращаться в различные машины и механизмы. Так и зародилась цивилизация Турбозавров.

Кто такие турбозавры – главные герои нового российского мультфильма

Однако с людьми они особо не стремились контактировать и весь свой эволюционный процесс держали в тайне. Пока не встретились с другими главными персонажами этой истории – мальчиком Петей и девочкой Катей. Они, впрочем, стараются скрывать знакомство с Турбозаврами от старшего поколения – своей бабушки, стремящейся сохранить во внуках веру в чудо, и их соседа-рационалиста, пытающегося во всем найти лишь железную логику и отсылки к науке.

Кто такие «Турбозавры»

Турбозавры – существа действительно уникальные. Они не только являются любимой детской смесью машинок, роботов и динозавров – как если бы «Трансформеры» встретились с «Годзиллой» и окунулись в светлый мир детских проблем и грез, а не операций по спасению или наоборот разрушению мира. При этом у каждого турбозавра, способного стать хорошим другом и помощником как для мальчиков, так и для девочек, есть свои определенные характеристики. В сериале, как и в мультфильме «Турбозавры, вперед!», шесть главных высокотехнологичных героев.

Кто такие турбозавры – главные герои нового российского мультфильма

Модница До, красавица «с развитым художественным вкусом», умеет превращаться в стильную розовую машинку-кабриолет, чтобы красиво и с комфортом довезти до точки назначения Петю с Катей или даже бабушку с соседом, которые даже не подозревают, что их везет не просто умная машина, а по совместительству и симпатичная динозавриха. Но с этой красоткой всё не так просто: иногда она может превращаться в вездеход-бигфут, который проедет в любых труднодоступных местах.

Самый меланхоличный и, что уж тут, ленивый, тираннозавр Трак отличается внушительным размером и одной особенностью – он единственный не обладает колесами или другими средствами передвижения, отчего порой впадает в уныние, будто ослик Иа. Зато у него есть огромные руки-манипуляторы, благодаря которым можно даже построить новую крышу.

Кто такие турбозавры – главные герои нового российского мультфильма

Порой слишком серьезный и рассудительный Буль умеет превращаться в грузовик-эвакуатор, без которого невозможно решить самые сложные дела, особенно если они касаются масштабного строительства (а таким Петя с Катей тоже помогают людям). Буль – настоящая надежда и опора команды, так как он всегда готов прийти на помощь.

Могучий, с внушительными щитами на спине Тор – достойный соратник Буля, ведь он умеет превращаться в огромную машину, совмещающую в себе опции и трактора, и бульдозера. При этом Тор, несмотря на свои довольно «упитанные» размеры – травоядный (что, впрочем, никак не влияет на его очень хороший аппетит) и робкий, его всегда нужно подталкивать к активным действиям.

Кто такие турбозавры – главные герои нового российского мультфильма

Тор – главный герой и наставник для самого юного участника команды Анки. Это маленький анкилозавр, похожий на ежика и умеющий превращаться в подъемный кран, пока, правда, не слишком большой. Анки хоть еще и не слишком опытен, но достаточно активен, особенно в части не совсем рациональных предложений. Тем не менее часто его даже самые «глупые» варианты оказываются основой для более взвешенных решений.

Самый активный турбозавр – птеродактиль Зер, который умеет превращаться в дрон. Сам он называет себя «прирожденным спасателем, ловким, храбрым и сообразительным», и для команды и впрямь совершает немало важных дел, о чем обязательно сообщает каждому турбозавру и Пете с Катей. Тщеславие Зера тоже не знает границ, как и его способности быстро передвигаться.

И как они связаны с людьми

Турбозавры, хоть и обладают большим количеством способностей, но на путь полезных и добрых дел их наставляют как раз юные Петя и Катя. Петя – настоящий изобретатель и обожает все, что связано с компьютерами и видеоиграми. Катя – сестра Пети, любительница природы и животных и практически настоящая эко-активистка. Она очень ратует за сохранение природы, пытается бороться с мусором и вообще верит во все разумное, доброе и вечное.

Кто такие турбозавры – главные герои нового российского мультфильма

В мультфильме «Турбозавры, вперед!» Катя практически спасает всех от торфяного пожара, несмотря на то, что чаще «двигателем» оказывается все-таки Петя, заряжающий турбозавров на новые добрые дела. Именно в связке высокотехнологичных решений и простых бытовых вопросов, конечно, сопряженных с вечными моральными ценностями, – главная фишка «Турбозавров», после знакомства с которыми каждому захочется подружиться с такими современными и многофункциональными, к тому же симпатичными и добрыми существами.

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