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«Кто там?»: Осторожно, двери закрываются

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15 сентября 2022
В российский прокат 15 сентября выходит фильм «Кто там?» – сборник новелл о страхах, которые скрываются за закрытой дверью. Со звездным актерским составом – от Владимира Машкова и Кирилла Кяро до Марьяны Спивак и Александры Бортич.

«Кто там?»: Осторожно, двери закрываются

В домашнем винном погребе обеспеченный ценитель (Владимир Машков) бережно расставляет бутылки и открывает одну, чтобы насладиться коллекционным алкоголем вместе с женой (Яна Сексте). Она за годы совместной жизни так и не научилась разбираться в танинах и разнообразных вкусовых оттенках красного. Разговоры о том, что все равно вино разливается в одном подвале, прерываются, когда пара слышит, что в дом ворвались грабители. Дверь в погреб закрывается: мужчина и женщина остаются со своими страхами. За финансовое благополучие беспокоится герой Машкова, за сына, неожиданно наткнувшегося на грабителей, – героиня Яны Сексте. Но судного дня не случится – этой истории уготован другой неожиданный финал.

Это лишь первая из пяти новелл сборника «Кто там?», рассказывающего об угрозах, таящихся за закрытыми дверями – в разножанровом формате, но с обязательным социальным контекстом. Полицейский-стажер (Тихон Жизневский) на первом деле оказывается в заброшенном помещении, где когда-то проходили квесты, и пытается исследовать грани полицейского произвола, найти дверь между законом и справедливостью. Мать (Марьяна Спивак) ждет на обед сына, но вместо него в дверь начинает ломиться ее бывший сожитель-абьюзер. На борту самолета с десятками пассажиров первый пилот (Кирилл Кяро) выходит из кабины, чтобы пообщаться со стюардессой (Пелагея Невзорова), а в это время второй пилот блокирует дверь и готовится к убийству не только себя, но и всех присутствующих на борту. Девочка (София Петрова) не открывает дверь строгой маме и придумывает для себя маму добрую (Александра Бортич), готовую поддержать любое – пусть и ведущее к трагическим последствиям – сумасбродство.

«Кто там?»: Осторожно, двери закрываются

Новеллы придуманы и срежиссированы практически дебютантами. Михаил Морсков, проработавший композитором на многих отечественных проектах, начал карьеру постановщика всего лишь пару-тройку лет назад с фильмом «Волшебник». Для продюсера, ответственного, например, за фильм «Миллиард» и сериал «Топи», Владимира Маслова – это первый режиссерский опыт. Для Виталия Дудки, выступившего здесь и режиссером, и сценаристом, и продюсером – это большой дебют. До этого он снимал лишь пилот Esc в хоррор-акселераторе ТВ-3. Новеллы в «Кто там?» сняты одним кадром, что обеспечивает зрителю полный эффект присутствия, ну или подглядывания – через замочную скважину закрытой двери, за которой таятся свои секреты и страхи.

Женские новеллы – с Марьяной Спивак и Александрой Бортич – представляют собой, скорее, социальные драмы, история с Тихоном Жизневским стремится практически к хоррору, а борт с Кириллом Кяро и вовсе отлетает чуть ли не к серии «Черного зеркала». Но вся эта разножанровость скроена по классическим лекалам триллеров с неожиданной развязкой и с обязательным исследованием страхов – внешних и внутренних, глубинных. Здесь нет выдуманных монстров и сказочных злодеев. Весь страх – исключительно внутри. Тебя, твоего дома или любого другого пространства, в котором ты находишься наедине с собой. И в четырех стенах могут поджидать опасности.

«Кто там?» в кинотеатрах с 15 сентября.


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«Кто там?»: Осторожно, двери закрываются фотографии
«Кто там?»: Осторожно, двери закрываются фотографии
«Кто там?»: Осторожно, двери закрываются фотографии
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