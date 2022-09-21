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«Экспресс»: Сектор СОС на барабане

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21 сентября 2022
После победы в конкурсе фестиваля «Окно в Европу» и участия в «Новом сезоне» (итоги последнего еще не известны) до проката доехал «Экспресс» – полнометражный дебют Руслана Братова, который создал трагикомедию о простом парне и вере в обыкновенное чудо. Рассказываем, почему, сделав ставку на этот фильм, вы не прогадаете.

«Экспресс»: Сектор СОС на барабане

Саша Сосланов (Лев Зулькарнаев) с емким прозвищем Сос живет в общаге, балансирует на грани отчисления, ухаживает за преподавательницей и часто наведывается в букмекерскую контору, где гостей на ежедневной основе потчуют обещаниями выигрыша и бесплатным кофе. Там Саша в очередной раз расписывает «экспресс» – комбинированную ставку сразу на несколько матчей, которая сулит крупную сумму, во много раз превышающую внос. Парень намерен напророчить результаты восьми игр подряд и забрать миллион, не переживая, что бесплатный кофе, как правило, бывает только на плантации. Пока у Соса есть проблема поважнее: клубная карточка, позволяющая обналичить теоретический выигрыш, осталась у друга Сереги. Найти его не представляется возможным: парня уже нашли какие-то неприятности. К тому же, сама карта записана на незнакомого мужчину (Павел Ворожцов), с которым Саша познакомился на улице, когда они вместе глазели в открытый канализационный люк. С этой судьбоносной встречи и началась трехдневная горе-одиссея Соса.

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Съемки «Экспресса» частично проходили в Черкесске, где родился и вырос режиссер, да и история про ставки взята из личного опыта. Остальная фактура – кажется, прямиком из анекдотов и дворовых баек. В отличие от Соса, Братов уехал из родной провинции, что вполне могло перекочевать в фильм — ведь из маленького городка принято рваться прочь. Саша, напротив, никуда не торопится, и деньги ему нужны не на большую мечту, а вообще непонятно зачем. Это отличает «Экспресс» от работ Кабардино-Балкарской мастерской Александра Сокурова, чьи выпускники тоже рассказывали о земляках на Кавказе. Фильм Братова на их фоне выглядит картиной невероятно оптимистичной и вселяющей веру в чудо. За панельками вырастают величественные горы, за сигаретой — рассказываются легенды о древних собаках, которые собирались лизнуть Луну, на экране телевизора — «Спартак» обыгрывает «Тамбов», как и было загадано Сашей. Почти провинциальная пастораль.

«Экспресс»: Сектор СОС на барабане

Кроме того, Братов в первом полном метре продолжает линию, начатую в дебютной короткометражке «Лалай-Балалай», отмеченной гран-при «Кинотавра-2017». Там приключилось сюрреалистичное путешествие в ночь развеселой компании, которая в алкогольной пляске попадает на аттракцион «Сюрприз», кружащий мужчин до самого утра. «Экспресс» в стремительности не уступает: пока ставки играют одна за одной, Сос в поисках карты втягивает в процесс всех, кому не лень. Заканчиваются приключения все у того же канализационного люка, и попробуй разберись, что скрывается его тьма: пустой черный ящик или, может, Луну.

«Экспресс» в прокате с 22 сентября.


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«Экспресс»: Сектор СОС на барабане фотографии
«Экспресс»: Сектор СОС на барабане фотографии
«Экспресс»: Сектор СОС на барабане фотографии
«Экспресс»: Сектор СОС на барабане фотографии
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