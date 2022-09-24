Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Агент Юта: «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины

Рецензии на фильмы >>
24 сентября 2022
На Crunchyroll состоялась мировая премьера аниме «Магическая битва 0. Фильм» — одного из кассовых хитов японского проката прошлого года (обогнал даже финальный «Евангелион»). Алексей Филиппов рассказывает, чем примечательно это предисловие к популярному сериалу, чей конфликт напоминает о «Людях Икс».

Агент Юта: «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины

Они были просто одинокими детьми в больнице — примерно десяти лет от роду. Юта Оккоцу — мальчик с непослушными волосами и честным взглядом. Рика Оримото — девочка с мягкой улыбкой и родинкой на подбородке. Однажды она вручила ему кольцо, и они пообещали, что вырастут и поженятся. Поклялись всем сердцем, как бывает только в детстве. А потом ее сбила машина — и в глазах Юты поселился страх, что он причина чужих страданий. Огромное чудище за спиной, являющееся, когда юношу задирали, лишь подтверждало его опасения. Неудивительно, что к 16-ти Оккоцу уже готов принять смертную казнь, к которой его было приговорили маги. Однако за него заступился Сатору Годзё — сильнейший чародей Японии, один из наставников магического колледжа в Токио.

Читать В чем феномен «Истребителя демонов»
«Магическая битва» Гэгэ Акутами — уже современная классика: манга входит в число самых продаваемых, сериал — в топе юношеских просмотров (жанр сёнэн обязывает), фильм с пометкой «зеро» (0) — в списке кассовых хитов всех времен (не «Поезд "Бесконечный"», но тоже неплохо). Мир Jujutsu Kaisen прост, но богат мифологией: есть проклятия — обретшие форму людские страдания; есть маги, которые с ними усердно борются. Первые бывают большие и малые, обитающие стаями или в сольном циклопическом уродстве, совсем слабые — или особого уровня, как та напасть, что преследует Юту. Вторые тоже не рисом набиты: кто обращает слова в заклинания, кто использует колдовское оружие, один и вовсе могучий Панда — ну и Сатору Годзё, колдующий на «молекулярном уровне».

Агент Юта: «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины

Это разнообразие дизайнов и судеб, физических данных и моральных кодексов открывает «Магической битве» доступ ко всем жанровых стихиям: от комедии о буднях токийского колледжа до страшилок в больницах и заброшках, от уроков гуманизма посреди развалин и отчаяния до ураганных схваток, нарисованных с мастерством и размахом MAPPA. Среди прочего аниме — это искусство движения, что отличает его и от комиксов манга, которые принято адаптировать дотошно, и от фильмов, ограниченных физикой или бюджетом спецэффектов. Поединки «Магической битвы» взрывны и текучи: динамику создают не столько движения и пластика тел, сколько окружающий мир — клубы ауры и пыли, сонм мелких бесов или крошка разрушенных зданий. Элементарные на глазок движения имеют ощутимый вес, выделяя столько энергии, что действительно захватывает дух. Не говоря о хореографии и хлестких ракурсах, которые аниматоры MAPPA умеют подбирать мастерски — что для циклопической притчи «Атака титанов», что для «Юри на льду», где сплелись душевные терзания и фигурное катание, что для проклятого мира «Дорохэдоро», ну и так далее — вплоть до грядущего кровавого балета «Человек-бензопила».

Читать Гид по «Атаке титанов» (для начинающих и нет)
Вот и фокус «Магической битвы 0» — на локальной истории в тени глобальных процессов, на что указывает уже нолик в названии. История Юты подобна кольцу, что ему подарила Рика: никаких бесконечностей и Королей проклятий, только первая влюбленность и школьные неврозы, которые могут наложить отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Симптоматично, что Оккоцу озвучивает Мэгуми Огата, подарившая голос Синдзи Икари в «Евангелионе», где подростковые терзания рифмовались с масштабным сражением человечества и инопланетных ангелов.

Агент Юта: «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины

Фильм продолжает линию одноименного сериала — даже хронологически легко бьется на пять эпизодов со сражением-шоустоппером в каждом. Знакомая формула «Магической битвы», но поданная компактно — чтобы не растерялись новые зрители, и не заскучали фанаты, которых ждут подробности о знакомых героях. Неудивительно, что его примечает молчаливый Тогэ Инумаки, коммуницирующий с окружающими, лишь называя ингредиенты онигири. Чтобы не заколдовать кого ненароком: такой же страх человеческого контакта поселился в Оккоцу, которого сопровождает проклятие-Рика.

Читать Об истории и культе «Евангелиона» — и чем все закончилось
Для вселенной Jujutsu Kaisen куда важнее противостояние Сатору Годзё и Сугуру Гэто — местного «Магнето», мага, желающего избавиться от простых смертных, чтобы Землю заселили лишь колдуны. «Гражданская война» чародеев из «Людей Икс» хорошо ложится на подростковую психику: если Гэто назначает виновными обывателей, то Юта несет этот груз в одиночку, толком не разбираясь — а что же случилось. Оба выбирают радикальное решение: избавиться от симптома боли — от себя или всего мира. Символично, что отговорить и Юту, и Гэто пытается светлоокий Годзё, порой оптимистичный до раздражения. Маг, которому подчинены пространство и время, а значит — доступно понимание, что мир устроен сложнее любой дихотомии. Особенно — внутренний мир человека, который сам себе — проклятие особого уровня.



Больше о новинках и культовой классике мира аниме вы можете узнать из нашего телеграм-канала.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
MAPPAАлексей ФилипповАнимацияанимеЯпонское кино
персоны
Мэгуми Огата
фильмы
Атака титановДорохэдороЕвангелионЕвангелион 3.0+1.0Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"Люди ИксМагическая битваМагическая битва 0. ФильмЧеловек-бензопилаЮри на льду

фотографии >>
Агент Юта: «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины фотографии
Агент Юта: «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины фотографии
Агент Юта: «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины фотографии
Агент Юта: «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Луиза Флетчер
23 сентября ушла из жизни американская актриса Луиза Флетчер.
Владимир Краснопольский
23 сентября ушёл из жизни режиссёр Владимир Краснопольский.
Борис Добродеев
23 сентября ушёл из жизни сценарист Борис Добродеев.
Францишек Печка
23 сентября ушёл из жизни актёр Францишек Печка.
Наталья Позднякова
22 сентября ушла из жизни актриса Наталья Позднякова.
Сергей Пускепалис
20 сентября трагически погиб актёр Сергей Пускепалис.

День рождения >>

Сергей Бондарчук
Андрюс Бялобжескис
Фатима Горбенко
Наталья Данилова
Анатолий Котенёв
Роман Ладнев
Наталья Малявина
Владимир Трещалов
Лидия Федосеева-Шукшина
Майкл Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Мэдсен
Сильвана Пампанини
Кристофер Рив
Уилл Смит
Колин Фрилз
все родившиеся 25 сентября >>

Афиша кино >>

Она
драма, триллер, экранизация
Франция, Бельгия, Германия, 2016
Не говори никому
триллер, фильм ужасов
Дания, Нидерланды, 2021
Чудовище
мистика, триллер, фильм ужасов
, 2022
Далёкие близкие
комедия, драма, роуд-муви
Россия, 2022
Последний клиент
триллер
Дания, 2022
Решение уйти
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2022
Ужасающий
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Билет в рай
комедия, мелодрама
США, 2022
Голиаф
драма
Казахстан, Россия, 2022
Любовное письмо
драма, комедия, мелодрама
Франция, 2021
Мать моего сына
психологический триллер
Россия, 2022
Охота на ведьм
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram