Агент Юта: «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины

На Crunchyroll состоялась мировая премьера аниме «Магическая битва 0. Фильм» — одного из кассовых хитов японского проката прошлого года (обогнал даже финальный «Евангелион»). Алексей Филиппов рассказывает, чем примечательно это предисловие к популярному сериалу, чей конфликт напоминает о «Людях Икс».
Они были просто одинокими детьми в больнице — примерно десяти лет от роду. Юта Оккоцу — мальчик с непослушными волосами и честным взглядом. Рика Оримото — девочка с мягкой улыбкой и родинкой на подбородке. Однажды она вручила ему кольцо, и они пообещали, что вырастут и поженятся. Поклялись всем сердцем, как бывает только в детстве. А потом ее сбила машина — и в глазах Юты поселился страх, что он причина чужих страданий. Огромное чудище за спиной, являющееся, когда юношу задирали, лишь подтверждало его опасения. Неудивительно, что к 16-ти Оккоцу уже готов принять смертную казнь, к которой его было приговорили маги. Однако за него заступился Сатору Годзё — сильнейший чародей Японии, один из наставников магического колледжа в Токио.
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«Магическая битва» Гэгэ Акутами
— уже современная классика: манга входит в число самых продаваемых, сериал
— в топе юношеских просмотров (жанр сёнэн обязывает), фильм
с пометкой «зеро» (0) — в списке кассовых хитов всех времен (не «Поезд "Бесконечный"
», но тоже неплохо). Мир Jujutsu Kaisen прост, но богат мифологией: есть проклятия — обретшие форму людские страдания; есть маги, которые с ними усердно борются. Первые бывают большие и малые, обитающие стаями или в сольном циклопическом уродстве, совсем слабые — или особого уровня, как та напасть, что преследует Юту. Вторые тоже не рисом набиты: кто обращает слова в заклинания, кто использует колдовское оружие, один и вовсе могучий Панда — ну и Сатору Годзё, колдующий на «молекулярном уровне».
Это разнообразие дизайнов и судеб, физических данных и моральных кодексов открывает «Магической битве» доступ ко всем жанровых стихиям: от комедии о буднях токийского колледжа до страшилок в больницах и заброшках, от уроков гуманизма посреди развалин и отчаяния до ураганных схваток, нарисованных с мастерством и размахом MAPPA
. Среди прочего аниме — это искусство движения, что отличает его и от комиксов манга, которые принято адаптировать дотошно, и от фильмов, ограниченных физикой или бюджетом спецэффектов. Поединки «Магической битвы» взрывны и текучи: динамику создают не столько движения и пластика тел, сколько окружающий мир — клубы ауры и пыли, сонм мелких бесов или крошка разрушенных зданий. Элементарные на глазок движения имеют ощутимый вес, выделяя столько энергии, что действительно захватывает дух. Не говоря о хореографии и хлестких ракурсах, которые аниматоры MAPPA умеют подбирать мастерски — что для циклопической притчи «Атака титанов
», что для «Юри на льду
», где сплелись душевные терзания и фигурное катание, что для проклятого мира «Дорохэдоро
», ну и так далее — вплоть до грядущего
кровавого балета «Человек-бензопила
».
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Вот и фокус «Магической битвы 0» — на локальной истории в тени глобальных процессов, на что указывает уже нолик в названии. История Юты подобна кольцу, что ему подарила Рика: никаких бесконечностей и Королей проклятий, только первая влюбленность и школьные неврозы, которые могут наложить отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Симптоматично, что Оккоцу озвучивает Мэгуми Огата
, подарившая голос Синдзи Икари в «Евангелионе
», где подростковые терзания рифмовались с масштабным сражением человечества и инопланетных ангелов.
Фильм продолжает линию одноименного сериала — даже хронологически легко бьется на пять эпизодов со сражением-шоустоппером в каждом. Знакомая формула «Магической битвы», но поданная компактно — чтобы не растерялись новые зрители, и не заскучали фанаты, которых ждут подробности о знакомых героях. Неудивительно, что его примечает молчаливый Тогэ Инумаки, коммуницирующий с окружающими, лишь называя ингредиенты онигири. Чтобы не заколдовать кого ненароком: такой же страх человеческого контакта поселился в Оккоцу, которого сопровождает проклятие-Рика.
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Для вселенной Jujutsu Kaisen куда важнее противостояние Сатору Годзё и Сугуру Гэто — местного «Магнето», мага, желающего избавиться от простых смертных, чтобы Землю заселили лишь колдуны. «Гражданская война» чародеев из «Людей Икс
» хорошо ложится на подростковую психику: если Гэто назначает виновными обывателей, то Юта несет этот груз в одиночку, толком не разбираясь — а что же случилось. Оба выбирают радикальное решение: избавиться от симптома боли — от себя или всего мира. Символично, что отговорить и Юту, и Гэто пытается светлоокий Годзё, порой оптимистичный до раздражения. Маг, которому подчинены пространство и время, а значит — доступно понимание, что мир устроен сложнее любой дихотомии. Особенно — внутренний мир человека, который сам себе — проклятие особого уровня.
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