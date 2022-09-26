Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Далекие близкие»: Роуд-муви цвета «баклажан»

Рецензии на фильмы >>
26 сентября 2022
29 сентября на экраны выходит трогательное роуд-муви «Далекие близкие», где свою последнюю главную роль сыграл Евгений Сытый. Перед прокатом режиссерский дебют Ивана Соснина успел собрать урожай фестивальных наград — два приза на выборгском «Окне в Европу» и победа в номинации «Открытие года» на первом сочинском смотре онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Претендуя на статус не только фестивального, но и народного хита, «Далекие близкие» представляют редкий экземпляр фильма, который можно и нужно смотреть в компании родных.

«Далекие близкие»: Роуд-муви цвета «баклажан»

Борис Петрович (Евгений Сытый) — сапожник без сапог, точнее, учитель географии, который никогда не был в местах, которые просит отмечать детей на контурных картах. Ученики называют его Лешим за мрачный вид и неприятие технологий, коллеги недолюбливают за въедливость и педантичность, а сын Миша (Филипп Авдеев) буквально сбегает со дня рождения отца, поскольку устал от постоянных нравоучений и упреков. Парень даже работу нашел, чтобы поменьше видеться с родителем: перегоняет машины по стране и как раз собирается в поездку на автодоме из родного Хабаровска в Москву. Этим маршрутом спонтанно решает отправиться и Борис — в Подмосковье живет его Надежда, с которой он познакомился в интернете, сойдясь на обсуждении огорода. Поэтому в качестве трофея и формального повода Борис везет даме сердца баклажан. Миша, ошарашенный причудами отца, нехотя соглашается взять его в попутчики, и двое мужчин отправляются в нелегкое путешествие — по стране и навстречу друг к другу.

«Далекие близкие»: Роуд-муви цвета «баклажан»

Название фильма в общем-то объясняет его структуру, и оттого первая часть пути ожидаемо проходит достаточно напряженно. Но долгая дорога обладает свойством указывать на точки соприкосновения даже таких далеких друг от друга родных, как хантовские Витька Чеснок и Леха Штырь. С каждым пройденным километром Миша и Борис действительно становятся на полшага ближе, учатся проговаривать, а не замалчивать прошлые обиды. Конечная точка маршрута перестает быть целью, потому что самое важное уже произошло в процессе — к тому же, на фоне живописнейших пейзажей, снятых из окна авто или с высоты птичьего полета.

«Далекие близкие»: Роуд-муви цвета «баклажан»

Ивана Соснина, несмотря на победу в благозвучной номинации «Открытие года», не назовешь новичком в индустрии, хотя самородком окрестить точно можно, ведь профильного режиссерского образования у постановщика нет. Его короткометражка «Интервью» с Алексеем Серебряковым и Мариной Васильевой была отмечена призами на «Кинотавре» и «Золотом орле». Но куда более важным кажется тот факт, что эта и другие работы Соснина собирали тысячи просмотров в сети. Полнометражный дебют утвердил его собственный режиссерский стиль, заключающийся в умении снимать искренние и добрые истории, способные растопить сердце любого скептика и рассчитанные на максимально широкую аудиторию. Отсюда — знакомые сюжеты, дальние дороги, известные лица в кадре и честные человеческие разговоры. И пока стабильность ускользает из-под ног, «Далекие близкие» оставляют надежду на так необходимый каждому неизбежный хэппи-энд.

«Далекие близкие» в прокате с 29 сентября.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Вечера на Хуторе: Сатана, Козловский и подростки на фестивале «Новый сезон-2022»
«Новый сезон»: Настасья Самбурская, Катерина Шпица и Сабина Ахмедова
Данила Козловский стал героем «Нового сезона»
«Преступления будущего», «Ирония судьбы в Голливуде» и еще 13 фильмов сентября
Евгений Сытый и Филипп Авдеев едут из Хабаровска в Москву в трейлере фильма «Далёкие близкие»
Проекты Мещаниновой, Волобуева и Козинского вошли в программу фестиваля онлайн-сериалов «Новый сезон»
Лучшим игровым фильмом фестиваля «Окно в Европу» признан «Экспресс» Руслана Братова
Дмитрий Давыдов, Светлана Устинова и Алексей Федорченко представят свои фильмы на фестивале «Окно в Европу»
Не стало актера Евгения Сытого
От Волги до Енисея: съемки роуд-муви «Далекие Близкие» с Филиппом Авдеевым и Евгением Сытым
Евгений Сытый и Филипп Авдеев стали «Далёкими Близкими»
Поиск по меткам
KIONДебютМария БороденкоНовый сезон 2022Российские фильмы
персоны
Филипп АвдеевЕкатерина АгееваМарина Васильева (II)Кирилл КяроАлексей СеребряковИван СоснинЕвгений СытыйАлександр ХантЕлена Яковлева
фильмы
Далёкие близкиеИнтервьюКак Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов

фотографии >>
«Далекие близкие»: Роуд-муви цвета «баклажан» фотографии
«Далекие близкие»: Роуд-муви цвета «баклажан» фотографии
«Далекие близкие»: Роуд-муви цвета «баклажан» фотографии
«Далекие близкие»: Роуд-муви цвета «баклажан» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Луиза Флетчер
23 сентября ушла из жизни актриса Луиза Флетчер.
Владимир Краснопольский
23 сентября ушёл из жизни режиссёр Владимир Краснопольский.
Борис Добродеев
23 сентября ушёл из жизни сценарист Борис Добродеев.
Францишек Печка
23 сентября ушёл из жизни актёр Францишек Печка.
Наталья Позднякова
22 сентября ушла из жизни актриса Наталья Позднякова.

День рождения >>

Илья Алексеев
Анна Ардова
Иван Батарев
Анфиса Вистингаузен
Александр Галибин
Андрей Казаков
Сергей Лукьянов
Надежда Михалкова
Александр Новин
Жан-Марк Барр
Харри Бер
Мит Лоуф
Анхелика Мария
Гвинет Пэлтроу
Франсис Рено
Богомил Симеонов
все родившиеся 27 сентября >>

Афиша кино >>

Она
драма, триллер, экранизация
Франция, Бельгия, Германия, 2016
Не говори никому
триллер, фильм ужасов
Дания, Нидерланды, 2021
Чудовище
мистика, триллер, фильм ужасов
, 2022
Далёкие близкие
комедия, драма, роуд-муви
Россия, 2022
Последний клиент
триллер
Дания, 2022
Решение уйти
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2022
Ужасающий
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Билет в рай
комедия, мелодрама
США, 2022
Голиаф
драма
Казахстан, Россия, 2022
Любовное письмо
драма, комедия, мелодрама
Франция, 2021
Мать моего сына
психологический триллер
Россия, 2022
Охота на ведьм
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен