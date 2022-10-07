«Блондинка»: Мэрилин Монро как эротическая галлюцинация, от которой не по себе

На Netflix вышла «Блондинка» — вымышленный байопик Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли. Поставил его выдающийся австралийский режиссер новозеландского происхождения Эндрю Доминик — постановщик эпичного вестерна «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» и фильма-концерта «Еще раз и с чувством». Какой предстает икона Голливуда в «Блондинке» и почему фильм разделил публику, размышляет Алексей Филиппов.
Сначала в бездну свалился тигр…
Любимая плюшевая игрушка маленькой Нормы Джин Мортенсен (Лили Фишер
). Девочке уже в семь лет намекнули, что ее интересы в этом мире несущественны. 1933 год, Лос-Анджелес в фарватере Великой депрессии. Мама (Джулианна Николсон
) выносит Норму в одной сорочке из дома и везет на вершину голливудских холмов. Ночная Калифорния охвачена пожаром, но Глэдис Монро уверена, что ближе к вершине Олимпа их с дочерью ждет безопасный особняк кинозвезды. Любви всей ее жизни. Отца очаровательной Нормы. Того, чье имя нельзя называть, а портрет — трогать липкими пальцами. В сознании Глэдис бушует своя стихия.
Смотреть онлайн
Фильмы с Мэрилин Монро
Можно подумать, что по такому маршруту скандальная фантазия о жизни Мэрилин Монро
и двинется дальше. Взяв за основу увесистый роман Джойс Кэрол Оутс
, австралиец Эндрю Доминик
, дескать, выворачивает голливудскую легенду наизнанку, предлагая взглянуть на историю успеха через калейдоскоп душевных терзаний и травм главной кинодивы XX века. Никакого жизнелюбия и блеска — только стресс, слезы, дереализация, ощущение никчемности, параноидальные мысли, зацикленность на отцовской фигуре. Не столько секс-символ и абсолютная кинозвезда, сколько заложница образа и студийного контракта, по которому Монро получала сильно меньше иных коллег.
Этому документальному факту в «Блондинке
» посвящен целый телефонный разговор, разбавляющий поток домыслов и метафор о психологическом состоянии актрисы, ее чаяниях и интимных связях. Последнее в картине представлено утомляюще широко: и сексуализированным насилием со стороны продюсера, и любовью втроем (с сыном Чаплина и Эдвардом Робинсоном
), и минетом президенту Кеннеди
— etc etc. Такая фиксация на постельных сценах — снятых с линчевской тревожностью, — подчеркивает эксплуатационный в худшем смысле механизм шоубизнеса. Вместе с тем — предлагает понимать славу как травму. Неслучайно, на премьере «Ниагары
» (1953) Норма Джин (Ана де Армас
) в кинозале твердит: «Это не я, это какой-то монстр». Словно Монро — ее миссис Хайд, что-то возникшее против воли, в результате спасительного раскола сознания. Ведь звезд(ы) — можно и нужно любить, а детей… Дети не вписываются в американскую мечту или сказочное «долго и счастливо».
Смотреть онлайн
«Ограбление казино» с Брэдом Питтом
Все это, конечно, хорошо, но кажется несколько несоразмерно амбициозному долгострою Доминика, который занимался проектом больше десяти лет. Начал сразу после «Ограбления казино
» (2012), где стандартная жанровая схема становилась позвоночником политического боевика, и долго адаптировал роман Оутс, подыскивая исполнительницу главной роли (в разное время солировать могли Наоми Уоттс
и Джессика Честейн
). С мертвой точки дело сдвинулось, только когда подключился Netflix. И тут легко понять, почему австралиец теперь огрызается на критику, мол, картина получилась требовательной, ну и вообще — не обязана всем нравится. Вон в Венеции прокатили с призами даже самоотверженную артистку Армас, которая 160 минут переживает объективирующую мясорубку старого доброго Голливуда и патриархального мира вообще.
Вероятно, этот безжалостный механизм и интересует Доминика на самом деле. Точнее — его воплощение в повседневности кино и телевидения, глянца и игривых шлягеров. Уже в прологе, когда Глэдис и Норма едут сквозь пожар, на мгновение вздувается пленка, заставляя сомневаться, что фильм предлагает сугубо «взгляд изнутри». Ведь каждая сцена «Блондинки» — это не совсем стилизация под эпоху, не всегда отчаянный вид от первого лица, а череда визуальных решений и образов, которые медиа сформировали для изображения женщин. И тут уже важно не ментальное состояние матери Монро, а ее профессия — монтажерка, мастерица управления нарративом. Вот и в фильме Доминика смешалось: пинап-плакат и святая невинность, роковая блондинка и вторжение папарацци, дева в беде и гламурная фотосессия, поклонница Чехова и дурацкая песенка, обращенная к загадочному папочке.
Читать
6 интересных режиссеров из Австралии
Собственно, одержимость Нормы Джин мистическим отцом, письма от которого оборачиваются жестокой шуткой, — сродни поиску божественной фигуры, способной подтвердить ее значимость. Рефреном в фильме возникают ситуации, когда Монро поступает так, как от нее хотят — продюсеры и ухажеры, драматурги и президенты. Словно она не человек, а прибор для исполнения отдельных функций (например, деторождения), предмет, который можно выкинуть, как только надоест — вроде того же плюшевого тигренка. Если брать шире — то любой смотрящий на Норму Джин как будто может подчинить ее, хотя бы краткосрочно, своей воле. С таким — очень мелодраматичным — доверием она смотрит на окружающих. Подобно очаровательной в своей беззащитности героине «Огней большого города
» (1931), чей постер сгорел в калифорнийском доме Монро.
«Как будто ты сама себя родила
», — посмеивается Кэсс Чаплин (Ксавьер Сэмюэл
) над псевдонимом Мэрилин, но это всего лишь хлесткая фраза для его фантазии о ней и ее потребностях. Как для Артура Миллера
(Эдриан Броуди
) она — непорочная Магда, а для миллионов кинозрителей — кто-то еще. Доминик словно собрал музей химер, чтобы доказать: мантра «У каждого своя Монро» существует рука об руку с фактом, что большинству неинтересна личность вне мифа. Конструировать ради этого трехчасовую фантасмагорию, вобравшую в себя все ужасы «мужского взгляда», как в исполинской кунсткамере, представляется не столько смелым художественным жестом или деконструкцией мифа — сколько очередной фантазией. Возможно, в формате видеоэссе такой каталог гендерных стереотипов и их визуальных маркеров оказался бы для зрителей более полезным. Однако «Блондинка», в отличие от своей интерпретации Монро, не готова сделать шаг навстречу хоть кому-то.
обсуждение >>