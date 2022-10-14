«Дикий мужчина»: Не все спокойно в датском королевстве

В российский прокат вышла датская трагикомедия почти дебютанта Томаса Данескова «Дикий мужчина» о кризисе маскулинности, которому не помогут ни корни «викингов», ни живописные скандинавские фьорды.
В супермаркет на автостоянке заходит брутальный мужик в шкуре. Практически так и начинается этот горький анекдот о простом парне Мартине (Расмус Бьерг
), который, перепробовав уже даже экстремальные виды спорта (впрочем, не особо добившись в них успеха), так и не может найти себя. На работе — полная скука, дома — еще хуже: с женой (Софи Гробель
) Мартин уже давно не может найти общий язык. Вот и скрывается от нее в датских лесах, хоть и врет по телефону, что постоянно находится на совещаниях. Но дома Мартин не ночевал уже пару недель — время объявлять план «перехват». Тем более и в супермаркете псевдо-«Выживший
» натворил дел: денег нет, зато есть топор, который выступает весомым аргументом в борьбе за пачку чипсов, блок сигарет и баклажку пива. Не переживать же кризис личности на голодный желудок.
Пища материальная, впрочем, удовольствия особо не приносит — поговорить бы с кем-то. Таким же неприкаянным и одиноким, желательно, мужиком — уж он точно поймет все тяготы таящегося под шкурой и брутальным образом ранимого сердца. И тут Мартину будто бы сам бог посылает раненого Мусу (Заки Юссеф
),помощь ближнему — верная благодетель для преодоления собственного кризиса. Тем более новый товарищ рассказывает отшельнику о настоящей деревне викингов, расположенной неподалеку. Простроив маршрут через гугл-карты (технологии в лесном уединении никто не отменял), напарники отправляются к своим истинно мужским корням: Мартин — в надежде на наконец-то старые добрые времена, где есть мужчина-охотник с безропотной женщиной-хранительницей очага, Муса — в мечтах построить новую жизнь, без тянущегося за ним криминального прошлого.
«Дикий мужчина» — второй полнометражный фильм режиссера Томаса Данескова, который на волне популярности «Еще по одной
» и «Рыцарей справедливости
» тоже пытается сделать актуальную мужскую комедию с северным колоритом. Но если там Мадс Миккельсен
испытывал себя на прочность алкоголем и местью, то здесь колоритный Расмус Бьерг лишь обливается слезами по давно ушедшим молодости и чувству собственного достоинства. Отправляясь в лесной рехаб, Мартин наверняка видел перед собой испытания, сошедшие на долю Хью Гласса в изображении Леонардо ДиКаприо
, но реальность оказалась далека от завораживающей картинки Алехандро Гонсалеса Иньярриту
и Эммануэля Любецки
. Нет, датская природа нисколько не уступает воспетому на киноэкранах миру Дикого Запада, но Мартин, мягко говоря, оказался не очень готов к такому путешествию. Сказки про викингов — другой модный киношный тренд — тоже оказались не более, чем бизнесом: никакой охоты и натурального обмена, принимаются только Visa и Mastercard.
Путь Мартина — за сценарий тоже отвечал режиссер Томас Данесков — больше похож на недавний российский фильм «Дикая
» с Таисией Вилковой
. Только у нас пока еще действует мода на сильных женщин, которые после недолгой паники от отсутствия теперь уже запрещенных не только в кинолесах, но и в реальности соцсетей, пускаются в игру на выживание. Тогда как в датском королевстве уже давно наметился другой тренд — на слабых мужчин в поисках собственной идентичности и ответа на вечный вопрос «Быть или не быть?». Что ж, иногда для этого и впрямь лучше в одиночку уйти в лес, нежели вспомнить вoинственное прошлое и отпугивать окружающих, облачившись в шкуру неубитого медведя.
«Дикий мужчина» в прокате с 13 октября.
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