«Дополнительный урок»: Школа, школа, я стреляю

В прокат выходит «Дополнительный урок» сценаристки, режиссера и продюсера Анны Курбатовой – социально-психологический триллер с детективной линией, в котором адвокат пытается доказать, что его подзащитная не случайно и, как бы странно это ни звучало, не напрасно застрелила подростка. Фоном – весьма болезненная сегодня тема школьных шутингов, в главных ролях – Кирилл Кяро и Юлия Александрова.
Первое сентября в колледже искусств проходит в штатном режиме: во дворе собираются на линейку студенты, учителя готовятся произнести торжественные речи, чуть в сторонке за порядком наблюдают двое полицейских, Вера Седова (Юлия Александрова) с напарницей (Кира Кауфман
). Один из старшекурсников, Макс (Данил Слуцкий
), незамеченным проскальзывает в двери колледжа, минует охрану, сообщив, что идет на репетицию, и поднимается в актовый зал, где его приятели и правда заучивают перед микрофоном приветственные речи для новеньких учеников. С одним из них Максим поднимается на чердак, где ребята, очевидно, частенько прогуливают пары – оба сетуют на то, как надоела еще не успевшая начаться в этом году учеба, мечтают, чтобы колледж и вовсе сгорел. Друг шутит, а вот Макс, кажется, настроен серьезно. Через какое-то время полицейская Вера заходит в учебное заведение, чтобы попить, и замечает, как он спускается вниз и будто бы прячет что-то за пазухой – один ее выстрел убьет Максима, но на месте преступления не обнаружат обреза, который он якобы прятал и хотел применить, и Вера окажется под арестом. Уверенная в том, что предотвратила массовый расстрел учеников.
«Дополнительный урок» с первых минут – кино довольно откровенное и жесткое, не оставляющее историю с шутингом за кадром как нечто несвершившееся и гипотетическое, а превращающее это страшное социальное явление не только в несколько натуралистичных сцен, но и в повод поговорить о последствиях и травмах выживших и свидетелей. Да и о ментальном здоровье в целом, нарушение которого в обществе воспринимается зачастую неадекватно, как некая ущербность – и, что еще страшнее, как неоспоримое доказательство той или иной вины. Ведь она же не в себе, глотает таблетки горстями, мало ли что ей там привиделось – так в том числе рассуждают следователи, заключая под стражу Веру и не желая копать глубже и дать ей хоть малейший шанс оправдаться.
Комедиантка – если судить исключительно по количеству ролей в фильмах того или иного жанра — Юлия Александрова здесь, напротив, появляется в редкой для себя, очень зрелой в плане актерской игры и глубокой с точки зрения образа драматической роли. В таком антураже ее не видели, пожалуй, со времен сериала «Звоните ДиКаприо!
», а тут ей и вовсе приходится исполнить несколько сложнейших моно-сцен, сыграть боль на грани безумия, отчаяния и невероятную силу духа. Создать персонажа, которому хочется верить, но это сложно – героиня будто проверяет и зрителей не только прочность, но и на точность их внутреннего морального компаса.
Ведь авторы не спешат раскрывать интригу, заставляя даже адвоката Илью Нестерова (Кирилл Кяро), взявшегося за дело Седовой, сомневаться – сперва он сочувствует состоянию подзащитной и не спешит винить ее, исходя из ее психологической нестабильности. Но наступит момент, когда детали ее прошлого не только объяснят мигрени и нервные срывы, но и посеют зерно недоверия даже в голову Нестерова. Психологическая драма переплетается с чистой воды триллером и детективом, а рядом неотрывно разворачиваются сразу несколько маленьких социальных трагедий – в них, пожалуй, и кроется один из основных посылов фильма. Трудные и не очень подростки и их родители, слишком властные, слишком занятые, холодные и отстраненные, откупившиеся от детей деньгами и теперь недоумевающие, откуда весь этот бунт и бесконечный «праздник непослушания». Со слезами на глазах – конечно, причинно-следственные связи в «Дополнительном уроке» нельзя назвать очень уж оригинальными и изящными, но зато месседж звучит отчетливее. Нас учат не забывать родителей, но нигде не видно плакатов «Позвоните детям» — а зря.
«Дополнительный урок» в киотеатрах с 20 октября.
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