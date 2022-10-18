«Дополнительный урок»: Школа, школа, я стреляю

анонс

«Дикий мужчина»: Не все спокойно в датском королевстве

Французская мелодрама о балете и современных танцах

«Шагни вперед»: Человек живет так, как он танцует

12 октября

«Убойный монтаж»: Что бы ни случилось - не выключай камеру!

Ремейк японского фильма о зомби, в котором французы снимают ремейк японского фильма о зомби