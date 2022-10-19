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«Корсаж»: Королева будет свободной

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19 октября 2022
Новый фильм обладательницы одной из наград Берлинале Мари Кройцер — «Корсаж» — участвовал в программе Каннского кинофестиваля. В итоге награду картине принесла исполнительница главной роли — Вики Крипс была признана лучшей актрисой секции «Особый взгляд». Сыграла она Елизавету — Баварскую принцессу, императрицу Австрии, королеву Венгрии, супругу австро-венгерского правителя Франца Иосифа. Больше известную как Сисси, которой посвящено немало фильмов и сериалов. Новый — представляет знаменитую монаршую особо в непривычно современном и актуальном образе 40-летней женщины в тисках патриархального общества.

«Корсаж»: Королева будет свободной

Действие охватывает один год из жизни Елизаветы, с декабря 1877, когда ей исполняется 40 лет. К этому моменту она уже носит все вышеозначенные титулы, но предпочитает весьма затворническую, хоть и местами эксцентричную — взять хотя бы тренировки задержки дыхания в наполненной водой ванной — жизнь. Ее пугает собственный возраст, так как по меркам того времени он считается, очевидно, весьма солидным для женщины, так что она почти не ест, постоянно взвешивается, утягивает себя корсетами — кажется, почти до обмороков, хотя приступы слабости Сисси, как выясняется, умеет искусно имитировать. Официальные выходы в свет ее тяготят, но супруг (Флориан Тайхтмайстер) требует хоть иногда показываться на глаза подданным, ведь положение монаршей династии и вновь образованного государства Австро-Венгрии все более шатки. В то же время и без какого-либо дела Елизавета впадает в уныние, оттого с таким удовольствием, несмотря на вечно осуждающие взгляды, разъезжает на лошадях, фехтует, позирует перед новым изобретением — кинокамерой, навещает военные госпитали и женские лечебницы, курит и подсаживается на «лечебный» героин.

«Корсаж»: Королева будет свободной

Достоверной биографией императрицы «Корсаж» не назовешь, какие-то факты не соответствуют ее реальной биографии, другие — вроде кино, наркотиков и прочего рок-н-ролла — взяты из более позднего времени. Тем не менее, при всей приблизительности и неточности фактуры, картине будто бы удается поймать атмосферу и настроение времени, объяснить многое в характере героини и остаться при всей отдаленности описанных событий едва ли не злободневным высказыванием. Убер-патриархальное общество, символом которого становится тот самый вынесенный в заглавие фильма изуверский корсаж, лишает даже императрицу возможности дышать полной грудью.

Маленькая дочь то и дело попрекает Сисси — то не подобает, это не положено, и вообще, маменька, вы меня своим поведением позорите. Секса нет, как и допуска к какому-либо реальному участию в политической жизни страны, ревность к потенциальным любовницам и фавориткам мужа — и та навевает скуку, лучше уж самой найти подходящую и организовать свидания. Это уныние разъедает изнутри и поглощает всех и вся, во дворце нет жизни, только чинные званые ужины или одинокие приемы пищи за длинным столом, не будет ее и ни у кого из окружения — одной служанке (Катарина Лоренц) запретят выходить замуж, другая лишится смысла жизни, когда императрица в очередном бунтарском приступе деструктивной тоски острижет свои длинные волосы. И жить тошно, но и утопиться в пруду кузена (Мануэль Рубей) нельзя, он запрещает.

«Корсаж»: Королева будет свободной


Вики Крипс — удивительно подходящий типаж, на ее безучастном унылом лице лихорадочно горят глаза, румянец от физической активности сменяется едва ли не мертвенной бледностью, плюс болезненная худоба, но в то же время совершенно здоровое, молодое, полное сил тело, изможденное голоданием, но закаленное тренировками. Ее историю в «Корсаже» трудно описать, но легко почувствовать. Эту абсолютную беспомощность при безграничной власти. И, как следствие, вот он пример первого феминистского движения, пусть не массового, а индивидуального, но такого неосознанного, естественного, органичного, что становится понятно — патриархат хоть и окажется в итоге живучее куда многих монархий, но и ему предстоит пошатнуться.

«Корсаж» в прокате с 20 октября.


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«Корсаж»: Королева будет свободной фотографии
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