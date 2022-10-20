Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии

Рецензии на фильмы >>
20 октября 2022
Вслед за отечественным полотном «Сердце Пармы» компания «Централ Партнершип» выпускает другой исторический эпос — «Средневековье», где борьба за землю и власть раздирает не будущие территории Российской Империи, а знаменует начало конца для империи Священной Римской.

Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии

После смерти Карла IV, в конце XIV — самом начале XV веков Европа погружается в хаос и междоусобицу, к которым, естественно, прилагаются голод, войны и чума. Дошло даже до того, что было выбрано сразу два папы – в Риме и во французском Авиньоне. Старший сын Карла IV Вацлав (Карел Роден) погряз в долгах и врагах – далеко не все хотят видеть на престоле слабого короля. Его сводный брат Сигизмунд (Мэттью Гуд) – наследник куда более находчивый и хитрый, хотя старшего родственника вроде как поддерживает: империя большая, королевств на всех хватит. Превращение Вацлава из наследников в императоры должен финансировать пан Рожмберк (Тиль Швайгер), но его королевское вымогательство уже порядком достало, да и других забот полон рот: бедные крестьяне что-то совсем не хотят платить в очередной раз повысившиеся сборы, а у Рожмберка на носу свадьба с красавицей Катериной (Софи Лоу), по совместительству — племянницей французского короля.

Без подковерных игр, конечно, борьба за власть не обходится. И вот уже верный вельможа Вацлава – пан Бореш (Майкл Кейн) – придумывает хитроумный план: заполучить деньги Рожмберка, похитив его невесту. Сам Бореш, конечно, таким не занимается, но у него есть знакомые наемники под предводительством Яна Жижки (Бен Фостер), которые за несколько грошей готовы на любые провокации. Понятно, что похищение оказывается далеко не самой простой операцией, в ходе которой приходится иметь дело и с будущими королями, и крестьянами, и любовью, и предательствами. Но самое главное, если судить по фильму «Средневековье», именно из этого произрастает новый национальный герой – великий чешский полководец Ян Жижка, по легендам не проигравший ни одной битвы.

Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии

«Средневековье» – самый дорогой проект в истории чешского кино (бюджет оценивается в $20 миллионов). Снял его спортсмен, актер и режиссер Петр Якл, несколько лет подряд вынашивавший замысел байопика Яна Жижки и за свою карьеру обросший связями в большом европейском кино (он, например, играл в сериале «Борджиа»). Чтобы не навлечь на себя обвинения в непочтении к истории, что случается всегда и во всех странах, если берешься за подобные проекты, при написании сценария Якл решил сосредоточиться на пути становления Жижки, о котором каких-то доподлинных фактов особо и нет. Поэтому неудивительно, что для эпоса в формате «отрочество лидера» выбор пал на давно всем знакомый сюжет о «похищении прекрасной Елены» (влияние «Трои» Вольфганга Петерсена на чешского постановщика очевидно). От эстетизации мужского тела, популярной в середине «нулевых», Петр Якл, правда, отказался, предпочтя современные сериальные веяния в духе «Игры престолов» и «Ведьмака». В «Средневековье» все-таки тоже темные во всех смыслах времена, озаряемые лишь скромным светлым платьем Катерины — невольной разменной монеты в этих не самых продуманных интригах финансового и политического толка.

Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии

Основной упор Петер Якл делает, конечно, на звездный – по меркам чешского кино и нынешнего российского кинопроката – актерский состав. Преимущественно британские артисты с полной самоотдачей разыгрывает по большому счету далекую от них историю становления Яна Жижки, который, пожалуй, больше известен возрастным советским зрителям, когда-то смотревшим чехословацкую «Вoйну за веру» и польских «Крестоносцев». Тут и Майкл Кейн в вечном образе мудрого «дворецкого», и красавец Мэттью Гуд, за обманчивой внешностью которого всегда скрывается нечто большее, и как-то давно не появлявшийся на экране — еще и в неожиданных усах! — Тиль Швайгер. Всех их, конечно, затмевает мужественный Бен Фостер, чей герой не теряет полководческой харизмы, даже когда лишается глаза. Как известно, Жижка в итоге потерял оба, но не перестал сражаться. Это, правда, уже совсем другая история.

«Средневековье» в кино с 17 октября.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Не стоит верить всему, что обо мне говорят»: Бен Фостер в эксклюзивном фрагменте «Средневековья»
«Сердце Пармы»: Кровью земля к земле прирастает
Бен Фостер похищает Софи Лоу в трейлере «Средневековья»
«Корсаж», «Сердце пармы» и еще 9 фильмов октября
Бен Фостер предстал в образе чешского полководца Яна Жижки в тизере «Средневековья»
Поиск по меткам
Исторический фильм/сериалисторияМария ТокмашеваЧешское кино
персоны
Мэттью ГудМайкл КейнСофи ЛоуВольфганг ПетерсенКарел РоденБен ФостерТиль ШвайгерПетр Якл (II)
фильмы
БорджиаВедьмакВойна за веру: ПолководецИгра престоловКрестоносцыСердце ПармыСредневековьеТроя

фотографии >>
Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии фотографии
Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии фотографии
Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии фотографии
Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Давид Кеосаян
19 октября скончался режиссёр, продюсер Давид Кеосаян.

День рождения >>

Виталий Альшанский
Павел Галич
Игорь Горбачёв
Евгения Козырева
Бакен Кыдыкеева
Людмила Макарова
Снежана Прудько
Мария Сагайдак
Гиви Тохадзе
Роже Анен
Гиллиан Джейкобс
Элиане Жардини
Луиджи Ло Кашио
Бела Лугоши
Роуз МакАйвер
Вигго Мортенсен
все родившиеся 20 октября >>

Афиша кино >>

Бандит
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Канада, 2022
Вихрь
драма, социальная драма
Франция, Бельгия, Монако, 2021
Куриный забег
детский фильм, приключения, семейное кино
Норвегия, 2020
Маленький Николя
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, Люксембург, 2022
Мой тигр
приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2022
Ночь в магазине ужастиков
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Последняя жертва
боевик, вестерн, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Сезон измен
драма, мелодрама
Ирландия, 2018
Средневековье
биография, боевик, драма, исторический фильм
Чехия, 2022
Девушка в окне
триллер
Австралия, 2022
Девушка на миллион
Россия, 2022
Дополнительный урок
детектив, социальная драма, триллер
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram