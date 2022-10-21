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«Пришелец из будущего»: Ядерному взрыву - нет, нет, нет

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21 октября 2022
В обескровленный российский кинопрокат выходит французская научно-фантастическая комедия «Пришелец из будущего», в которой путешественники во времени пытаются предотвратить ядерную катастрофу и спасти мир. Фильм снял режиссер Франсуа Декрак, адаптировав его из своего же одноименного веб-сериала 2009-2014 годов. Хотя первоисточник особо не известен за пределами Франции, это никак не скажется на просмотре фильма, по качеству не уступающего голливудской фантастике и способного порадовать как ценителей космических блокбастеров, так и отпетых киноманов.

«Пришелец из будущего»: Ядерному взрыву - нет, нет, нет

В прологе картины два технических специалиста атомной электростанции предпринимают последнюю отчаянную попытку предотвратить взрыв реактора, но зависают возле двух кнопок – синей и желтой, не зная, какую из них нажать. Первая вроде бы выглядит поприятнее для глаз, зато вторая похожа на солнышко. Внезапно в воздухе материализуется растрепанный путешественник во времени, а следом два его преследователя. Мешая друг другу, то появляясь, то исчезая, они дают техникам противоречивые советы, чем окончательно сбивают их с толку, и вскоре в центре Европы вырастает ядерный гриб гигантских размеров.

Несколькими десятками лет ранее представитель исполнительной власти Жюльбер Алибер (Арно Дюкре) собирается санкционировать строительство атомной станции, которой суждено потом взорваться. В этом ему пытается помешать собственная дочь, экоактивистка Алиса (Эния Бару), не понимающая, конечно, к чему может привести ошибка такого решения, но объективно полагающая, что нельзя подвергать потомков столь серьезному риску. Внезапно у Алисы появляется единомышленник — тот самый пришелец из пролога по имени Лис (Флоран Дорен). Они сталкиваются, когда независимо друг от друга пытаются украсть компьютер Жюльбера, но в результате небольшой потасовки все трое — папа, дочь и бродяга во времени — оказываются в 2555 году, в постапокалиптическом мире. После эпичного взрыва большая часть людей превратилась в медленно ходящих зомби, а выжили, ясное дело, единицы. Несмотря на то, что в основном им приходится быть в бункере, они умудряются вести активную жизнь, а самые большие авантюристы, избегая встреч со злыми операми из Патруля времени, отчаянно пытаются изменить прошлое. В данном случае Лис надеется, не применяя насилия, убедить похищенного Жюльбера не строить проклятую станцию.

«Пришелец из будущего»: Ядерному взрыву - нет, нет, нет

Сюжет «Пришельца из будущего» далек от совершенства и полон крупных и мелких логических неувязок, но пусть это вас не смущает. Зато этот фильм, рассчитанный не только на фанбазу сериала, способен обаять тонким сплавом жанров – от комедии и научной фантастики до драмы. Последняя касается сложных взаимоотношений Алисы и ее отца. Картина вызывает ностальгию по нечастым в последнее время историям о временных парадоксах и мире после катастроф и содержит в себе множество отсылок к различным образцам жанра: «Терминатору», «Ночи живых мертвецов», «Двенадцати обезьянам», «Безумному Максу» и, конечно, «Доктору Кто».

В принципе, многое хочется похвалить. Например, спецэффекты. При очень небольшом по меркам фантастического блокбастера бюджете (всего 4 миллиона евро) картина получилась зрелищной: превосходно отрисован разрушенный Париж, а атомное облако смерти, угрожающее испепелить все живое, выглядит не только опасно, но и феерически красиво — такое зелененькое и подвижное, как органическое существо. Талантливая работа гримеров особенно заметна по внешнему виду медленных и оттого не слишком опасных, а, скорее, смешных зомби. Отдельного упоминания достоин декор и прикиды посетителей постапокалиптического бара.

«Пришелец из будущего»: Ядерному взрыву - нет, нет, нет

И все-таки, «Пришелец» — не настоящий сайфай, а пародия на него, комедия с нестандартным юмором, о чем сигнализирует самая первая сцена, описанная выше. Наверняка для французов, обожающих первоисточник, в фильме зашита масса отсылок и подмигиваний, которые без контекста нам не прочитать, но зато для российского зрителя есть другой бонус – термоядерная озвучка «Кураж-Бамбей». В версии народных любимцев диалоги звучат максимально горячо и включают не только современный сленг и словообразования, но и совсем уж свежие местные фишки, например, один из героев говорит другому, что «Алиса не может ждать», явно обыгрывая название нового сериала Наталии Мещаниновой.

Галерея персонажей разнообразна и примечательна. Командная работа по спасению мира обаятельных героев Флорана Дорена, Рафаэля Декрака и Беруна Слимана-Батиста – актеров, составлявших костяк и в былом сериале – радует сплоченностью, безбашенностью и готовностью к импровизациям. Они хиппи и леваки, но еще и добрые друзья всему спасающемуся человечеству, и за ними приятно и интересно следить. А вот действия противостоящей им партии власти в лице хорошо экипированного Патруля времени выглядят бестолковыми, назойливыми и вредоносными. Лис и его команда вместе с присоединившейся к ним Алисой считаются террористами, но всякий нормальный человек на их стороне, потому что видит в них честность, порядочность и отвагу. Они верят в свою экомиссию и даже готовы пожертвовать жизнью для достижения целей. К счастью, в мире временных парадоксов смерть и аннигиляция человеческой особи не всегда приводит к ее полному исчезновению.

«Пришелец из будущего» в кинотеатрах с 20 октября.


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