Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Плотник»: Лучший фильм Авдотьи Смирновой – о страшном диагнозе и всепоглощающей родительской любви

Рецензии на фильмы >>
26 октября 2022
В российский прокат 27 октября выходит фильм «Плотник» Авдотьи Смирновой, режиссера «Кококо», «Истории одного назначения» и сериала «Вертинский», здесь впервые работающей на материале сугубо драматическом и не историческом – в соавторстве с писательницей Мариной Степновой, автором романа «Женщины Лазаря». Несмотря на практически камерность повествования и провокационную для кино тему неизлечимой болезни, «Плотник» выглядит как настоящая большая литература, где слепок отдельных судеб тонко встраивается в глубокий социально-философский разговор, а страшный диагноз не сводится исключительно к злокачественной опухоли.

«Плотник»: Лучший фильм Авдотьи Смирновой – о страшном диагнозе и всепоглощающей родительской любви

Семья Осиповых, кажется, живет вопреки самому популярному утверждению Толстого, – счастье у них какое-то свое, особенное, уютное, домашнее, без приторности, с искренним, легким, понятным только им юмором, иронией по отношении друг к другу. Хотя муж (Сергей Уманов), словно бы, сошел с других популярных страниц – дом построил, сына вырастил, а дерево и вовсе стало профессией, ведь Осипов работает плотником. На свой – по меркам Ульяновска, где живет семья, – пожалуй, чуть выше среднего доход он обеспечивает и сына, и красавицу-жену Машу (Анна Рыцарева), которая часто слышит от свекрови упреки в том, что нигде не работает. Но у Маши дом – полная чаша, да и сама она далека от образа гламурных домохозяек с раскрученным блогом и вечным телефоном в руках. Обычная женщина, искренне любящая мужа, отвечающего ей столь же теплой взаимностью, и сына (Виталий Олечкин), в котором души не чает.

Так бы и жили Осиповы долго и счастливо, но «Плотник», конечно, далек от русских сказок. Случайное падение сына, которого родители называют Заяц, приводит к температуре и странным шишкам. А дальше – уверения местного фельдшера скорой помощи, что это точно рак, поездка в московский онкоцентр, встреча с врачом, анализы, сбор денег на лечение, поездка в Германию, благотворительные фонды. Всё – как в тумане. Беспощадная рутина, с которой сталкиваются сотни, тысячи родителей, которые боятся потерять своих детей, и верят не только в медицину – чаще не российскую, но и в чудо: «хоть бы не рак». Но так уж сложилось, что есть много и других заболеваний, которые, как Карабас-Барабас, могут вдруг взять и похитить твоего ребенка.

«Плотник»: Лучший фильм Авдотьи Смирновой – о страшном диагнозе и всепоглощающей родительской любви

«Плотник» до отчаяния узнаваем в этом фиксировании кругов ада, которые проходят родители и дети, сливающиеся в общую категорию «пациентов», — недаром оператором здесь выступил документалист Денис Клеблеев. Но при этом, что удивительно, Смирнова идет против штампов, не мажет всех черными и белыми красками. Даже у второстепенных героев – будь то прервавшийся вдруг на обед врач (Геннадий Смирнов), или совсем молодой ревматолог (Алексей Филимонов), или даже родственники и соседи Осиповых, каждый из которых по-разному воспринимает новость о болезни Зайца, – есть свой характер и своя вера, надежда, любовь, которые, так уж случилось, воспитывались в стране, где не слишком умеют в личную эмпатию, но то и дело выставляют знаки равенства между царем и богом, вне зависимости от государственного строя (родина Ленина, конечно, фигурирует тут неслучайно), религиозных предпочтений, да и что уж – собственной жизни.

Несмотря на это, фильм Смирновой не скатывается ни в назидательное повествование о судьбах родины и отдельно ее медицинских составляющих, ни в слезовыжимательную драму о больном ребенке и опешивших родителях, хотя работы Уманова и Рыцаревой здесь бесподобны – в каждом из их героев есть своя хроника отчаяния, раздирающего то панической собранностью, то каким-то животным безумием. Совершенно далеким от холодной «Нелюбви» Звягинцева, где пара Слепцовых в исполнении Марьяны Спивак и Алексея Розина, тоже как-то пыталась повлиять или смириться с судьбой их сына. Но если Звягинцев с хирургической точностью лишь вырезал образовавшуюся опухоль, то в «Плотнике» Смирновой, лишенном искусного цинизма и велеречивости, свойственной литературным текстам Степновой, вопрос в другом: правильный диагноз поставлен, осталось понять, как с ним все-таки жить.

«Плотник» в кинотеатрах с 27 октября.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Распад: Алёна Долецкая, Анна Рыцарева и Сергей Уманов
Сергей Уманов предлагает матери продать дом в эксклюзивном отрывке драмы «Плотник»
«Корсаж», «Сердце пармы» и еще 9 фильмов октября
Сергей Уманов борется за жизнь своего ребенка в трейлере «Плотника» Авдотьи Смирновой
Лучшим игровым фильмом фестиваля «Окно в Европу» признан «Экспресс» Руслана Братова
Дмитрий Давыдов, Светлана Устинова и Алексей Федорченко представят свои фильмы на фестивале «Окно в Европу»
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские фильмы
персоны
Андрей ЗвягинцевДенис КлеблеевВиталий ОлечкинАлексей РозинАнна РыцареваГеннадий СмирновАвдотья СмирноваМарьяна СпивакСергей УмановАлексей ФилимоновМарина Эстер
фильмы
ВертинскийИстория одного назначенияКококоПлотник

фотографии >>
«Плотник»: Лучший фильм Авдотьи Смирновой – о страшном диагнозе и всепоглощающей родительской любви фотографии
«Плотник»: Лучший фильм Авдотьи Смирновой – о страшном диагнозе и всепоглощающей родительской любви фотографии
«Плотник»: Лучший фильм Авдотьи Смирновой – о страшном диагнозе и всепоглощающей родительской любви фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Марианна Рошаль
22 октября ушла из жизни режиссёр Марианна Рошаль.

День рождения >>

Сергей Алдонин
Андрей Гусев
Елена Дудина
Лика Кавжарадзе
Владимир Кашпур
Игорь Масленников
Ольга Матешко
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Ангелика Валлер
Бернадет Лафон
Дилан МакДермотт
Лазар Ристовски
Джон Хедер
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
все родившиеся 26 октября >>

Афиша кино >>

Андрей Рублёв
СССР, 1966-1969
Бьютифул
драма
Испания, Мексика, 2010
Я иду искать. Королевская игра
боевик, триллер
Великобритания, 2022
Велга
Россия, 2022
Петрополис
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2022
Зловещий свет
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Римские расставания
комедия, мелодрама
Италия, Испания, 2021
Шрамы Парижа
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2022
Астрал. Реинкарнация
триллер, фильм ужасов
Филиппины, 2019
Большое путешествие. Специальная доставка
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Грозный папа
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Звоните Джейн
драма, исторический фильм, комедия
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram