«Плотник»: Лучший фильм Авдотьи Смирновой – о страшном диагнозе и всепоглощающей родительской любви

анонс

Экранизация бунинской притчи с Ольгой Бодровой в главной роли

«Петрополис»: Сам себе апокалипсис

В главных ролях — Дарио Ардженто и Франсуаза Лебрун

21 октября

«Пришелец из будущего»: Ядерному взрыву - нет, нет, нет

Французская комедия про путешествия во времени и постапокалипсис