«Руками»: Россия трудовая

27 октября в российский кинопрокат выходит долгожданный документальный фильм «Руками» Евгения Григорьева. Автор яркой поколенческой трагикомедии «Про рок», игрового хита «Подельники» и серила «Дедлайн» выпускает картину спустя два года после премьеры, состоявщейся в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля.
Престиж рабочего человека был безвозвратно утерян с распадом СССР, и соответственно, обращения в постсоветском кино к теме людей, счастливых заниматься своим делом, случались нечасто. Реабилитировать простого трудягу первым отважился Дмитрий Васюков
в цикле «Счастливые люди
» (2008-2018), выбрав не просто уважительную интонацию к людям из глубинки, в то время как в моде было снимать пьянство и распад, но и зафиксировавший, что чем дальше от Кремля, тем человек свободнее и счастливее, потому что сам решает, что ему делать. Цикл Васюкова прославился, его полюбили даже те, кто отродясь документальное не смотрел. Ещё был фильм Юлии Киселевой
«Хозяин земли
» (2015) и «Человек неунывающий
» (2020) Андрея Кончаловского
, в котором также зарифмованы понятия «счастье» и «труд». Евгений Григорьев отправился тем же путем, но придумал для своей картины простой и сильный визуальный образ – руки рабочего человека. Он сделал кино про людей, труд которых зрим. Результат можно увидеть, потрогать, подержать, повертеть. Герои его новой работы добывают руду, ловят рыбу, варят сталь, строят самолеты, и у каждого из них в конце рабочего дня есть вещь, созданная своими руками.
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Евгений Григорьев: «Одно из противоядий страху смерти и страху возраста – это осмысленная жизнь»
По части структуры «Руками» – хитро скроенный и не рассыпающийся на части альманах, состоящий их нескольких новелл разных авторов, прошитых единой сквозной темой. В нем Григорьев повторяет удачную форму из своего же регионального хита «Напротив левого берега», выпуская одного из сорежиссеров (Марию Козлову
) в трудный путь поиска героя для своей будущей новеллы «Компоненты счастья». Мария входит в кадр в самом начале, сходу объясняет замысел картины и в течение всего фильма появляется еще несколько раз, чтобы поделиться неудачными попытками сближения с потенциальными рассказчиками, типа экскаваторщика Александра Сергеевича Пушкина, которому сниматься в фильме запретила жена. Вполне очевидно, что сама Мария становится не только проводником по фильму, но и героиней своей истории.
Остальные соавторы снимают обособленные микрофильмы, каждый в своей стилистике, хотя это нисколько не мешает воспринимать «Руками» как единое произведение. Герой Андрея Ананина
тоже знаком друзьям неигрового кино, режиссер снимал его примерно всю жизнь. Это «веселый молочник» Джастас Уолкер
, сибирский фермер, приехавший в Россию из США. У него большие планы, сотня, кажется, гектаров земли, жена Ребекка, ворох ребятишек, и он всегда весел, даже когда говорит о том, что «мы все умрем». В этом году в документальном конкурсе ММКФ принимал участие полный метр Ананина «Земля больших возможностей
».
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Сериал «Земля больших возможностей»
Никита Добрынин
в новелле «Перемена участи» снимает бывшего пиарщика, который не получал удовлетворения от работы, поэтому бросил ее и начал создавать классные вещи своими руками по частным заказам. Герой фильма Юлии Бывшевой
«Винтик» – мужчина, 38 лет проработавший на авиационном заводе и создающий изо дня в день одну и ту же деталь – каркасную дугу, которая где-то там внутри за обшивкой, ее даже не видно. Но в авиации нет мелочей. Еще один герой — из эпизода «Живая вода» – разговорчивый металлург-романтик с загибающегося сталелитейного завода, мечтающий выращивать рыбу в собственном пруду. Само собой, фильм выстроен ритмически таким образом, что в финальной новелле — Владимира Головнева
— появляется самый ударный и значительный герой (не будем раскрывать все секреты), а затем все заканчивается песней. Точнее, клипом «Смысловых галлюцинаций» на песню «Вечность» в постановке самого Евгения Григорьева.
Возможно, именно навык клипмейкера помогает режиссеру и в создании подобного рода неигрового кино. Григорьев мастерски выстраивает ритм фильма, не допуская провисаний, создавая из разрозненных историй связное смысловое полотно, наполненное теплотой и юмором. Зрительский интерес удерживается также различными радующими глаз визуальными приемами, и самое главное – профессиональной, как нигде, работой со звуком (боль всей российской документалистики). Для зрителя, конечно, не все эти плюсы очевидны и заметны, и хорошо, что «Руками» воспринимается цельно. Он прост, но не примитивен, эффектен, но не пафосен, добр, но не приторен. Его дружелюбность и человечность позволяют рассчитывать на коммерческий успех у большой аудитории. И ещё одно несомненное достоинство: в рассказе о том, что счастье – это труд, нет бравады и глупого оптимизма. Жизнь не всегда к нам справедлива: рыба дохнет, фермера кусает клещ, самолеты, которые мы делаем, летят бомбить другие страны. Чтобы нам немножко было легче, «Руками» протягивает руку.
«Руками» в кинотеатрах с 27 октября.
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