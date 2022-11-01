Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Садись, пять: «Чрезвычайная ситуация» — южнокорейский хит о самопожертвовании и гуманизме

Рецензии на фильмы >>
1 ноября 2022
В российский прокат выходит южнокорейский фильм-катастрофа «Чрезвычайная ситуация», где смертоносный вирус угрожает пассажирам самолета. Примечательна картина еще и тем, что в кадре вновь встречаются звезды Сон Кан ХоПаразиты») и Ли Бён ХонЯ видел Дьявола», «Терминатор: Генезис»). Ранее они уже снимались вместе у Пак Чхан Ука в «Объединенной зоне безопасности» и Ким Чжи Уна в «Хорошем, плохом, долбанутом» и «Секретном агенте». Алексей Филиппов рассказывает, чем цепляет новый триллер с их участием и почему он стал кассовым хитом на родине.

Садись, пять: «Чрезвычайная ситуация» — южнокорейский хит о самопожертвовании и гуманизме

Из аэропорта Сеула готовится вылететь переполненный лайнер: по делам или отдыха для стремятся рядовые корейцы на Гавайи. Есть один нюанс: билет на этот же самолет купил Рю Джин Сок (Им Щи Ван) — пугающе блаженного вида мужчина, спрашивавший на стойке авиакомпании, какое направление пользуется наибольшим спросом. Интересовался, конечно, не просто так: его цель — убить всех, кто оказался на борту.

Смотреть онлайн «Эксперимент "Ведьма"»
Фильм-катастрофа «Чрезвычайная ситуация» — шестой в списке самых прибыльных южнокорейских картин этого года; расположился аккурат между «Экспериментом "Ведьма"» и «Решением уйти». Задним числом может показаться, что успех картины хладнокровно рассчитан: триллер в замкнутом пространстве салона сопровождается детективной линией на земле, угроза жизням сотни пассажиров раскрашивается парой личных драм, да и само орудие террора провоцирует эмпатию — Рю Джин Сок пронес на борт смертоносный вирус. Быстро проникает в организм и начинает оказывать тлетворное влияние, охотно распространяется и особенно симпатизирует системе кондиционирования самолета, которая позволяет заражать всех, везде и сразу. В общем, знакомо.

Садись, пять: «Чрезвычайная ситуация» — южнокорейский хит о самопожертвовании и гуманизме

Однако паника в замкнутом пространстве — не панацея: год назад Netflix не справился с управлением, когда на борту «Кроваво-красного неба» встретились вампиры и террористы. Да и вообще немало примеров, когда трагический пафос ситуации перекрывает кислород хоть напряжению, хоть драме (тут можно вспомнить душный ремейк «Экипажа»). Режиссер и сценарист Хан Джэ Рим это, очевидно, понимал, поэтому не только мастерски нагнетает саспенс, почти достигая высот (sic!) «Поезда в Пусан», но и балансируя между жанровыми составляющими. Триллер, драма, социальный эксперимент — без одного не взлетело бы другое.

Читать Чуть помедленнее, зомби: рецензия на «Поезд в Пусан»
Пока Рю Джин Сок бродит по аэропорту, садистски выбирая рейс для специальной биохимической операции, зрителя знакомят с полицейским Ку Ин Хо (Сон Кан Хо), чья супруга собралась в отпуск, и отцом-одиночкой Пак Джэ Хёком (Ли Бён Хон), который отправляется на Гавайи с дочерью. Семейная драма — практически неизбежный спутник фильма-катастрофы: как иначе подключить к глобальному катаклизму, если не развернуть на его фоне личную историю. Другой показательный пример — «Меланхолия» (2011) Ларса фон Триера, рифмовавшая личный Апокалипсис с планетарным. Любое событие отпечатывается в сознании четче, если затрагивает знакомых или близких. Это только в плакатных агитках самопожертвование и героизм происходят по щелчку пальцев и разнарядке сверху, а в «Чрезвычайной ситуации» произрастают из истинной привязанности и душевной работы.

Садись, пять: «Чрезвычайная ситуация» — южнокорейский хит о самопожертвовании и гуманизме

Если простак Ку Ин Хо, плохо ориентирующийся в быте и современных технологиях, отвечает за человеческое, слишком человеческое (его интуиции и самоотдаче можно позавидовать), то Пак Джэ Хёк — человек героической профессии, пускай и травмированный событием из прошлого. Пилот, который не может взойти на борт, предварительно не накидавшись, — аналог присказки про сапожника без сапог. Добавить сюда садиста-террориста — и наберется стартовый набор типажей из кукольного спектакля или комедии дель арте: предприимчивый обыватель, надломленный герой и опасный трикстер.

Читать 10 знаковых фильмов из Южной Кореи
Вокруг — паникующие пассажиры разных возрастов и профессий (первым гибнет пассажир бизнес-класса!), на земле — суетливые полицейские, бессердечные корпорации, напуганные политики Кореи (а также Японии и США). Это уже выход в стратосферу политического и социального — ведь рано или поздно обществу в воздухе и на суше придется решить проблему вагонетки: стоит ли рисковать населением страны, позволив жить пассажирам чумного самолета? Опять же — знакомо.

«Чрезвычайная ситуация» в прокате с 3 ноября.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Алексей Филипповкорейское кинокоронавирустриллер
персоны
Ли Бён ХонКим Джи УнХан Джэ РимСон Кан ХоЛарс фон ТриерПак Чхан Ук
фильмы
Кроваво-красное небоМеланхолияОбъединенная зона безопасностиПаразитыПоезд в ПусанРешение уйтиТерминатор: ГенезисХороший, плохой, долбанутыйЧрезвычайная ситуацияЭкипажЭксперимент «Ведьма»Я видел Дьявола

фотографии >>
Садись, пять: «Чрезвычайная ситуация» — южнокорейский хит о самопожертвовании и гуманизме фотографии
Садись, пять: «Чрезвычайная ситуация» — южнокорейский хит о самопожертвовании и гуманизме фотографии
Садись, пять: «Чрезвычайная ситуация» — южнокорейский хит о самопожертвовании и гуманизме фотографии
Садись, пять: «Чрезвычайная ситуация» — южнокорейский хит о самопожертвовании и гуманизме фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Светлана Спиридонова
30 октября ушла из жизни актриса Светлана Спиридонова.
Николай Дунаев
30 октября ушёл из жизни актёр Николай Дунаев.
Евгений Калашник
29 октября ушёл из жизни актёр Евгений Калашник.
Юрий Екимов
21 октября ушёл из жизни актёр Юрий Екимов.

День рождения >>

Владимир Заец
Максим Карушев
Анна Лисянская
Михаил Мартьянов
Александр Нестеров (II)
Георгий Николаенко
Мария Порошина
Александра Самохина
Фёдор Стригун
Алекс Вулф
Тони Коллетт
Радован Лукавский
Фабрис Лукини
Айшвария Рай
Наталия Тена
Альдо Фабрици
все родившиеся 1 ноября >>

Афиша кино >>

Женщины на грани нервного срыва
драма, комедия
Испания, 1988
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Чрезвычайная ситуация
боевик, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2021
В эфире
триллер
США, Франция, 2022
Заступница
исторический фильм
Россия, 2013
Под облаками
драма, комедия
Бельгия, Франция, 2021
Святитель
биография, исторический фильм
Россия, 2020
90 футов от дома
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Золотые соседи
драма
Россия, 2022
Любовники
комедия
Россия, 2022
Ностальгия
драма
Италия, Франция, 2022
Пётр I. Последний царь и первый император
исторический фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен