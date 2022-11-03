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«В эфире»: Все без ума от Элвиса

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3 ноября 2022

В российский прокат 3 ноября выходит триллер с Мэлом Гибсоном «В эфире», выросший из завоевавшей немало международных фестивальных наград короткометражки Talk («Разговор») режиссера Ромуальда Буланже, который и снял полнометражный фильм про «не просто диджея на радио» Элвиса, буквально заставляющего быть от него «без ума».

«В эфире»: Все без ума от Элвиса

Примерный семьянин Элвис (Гибсон) перед сном развлекает свою дочь страшной, но смешной сказкой и уходит на работу – он уже много лет ведет ночной эфир на радиостанции «Клот». Слушатели, как, впрочем, и команда проекта одновременно и любят, и ненавидят Элвиса, ведь в эфире он обычно хоть и ведет задушевные разговоры, но общается с «полуночниками» без прикрас, рубит, как говорится, правду-матку. С коллегами тоже особо не церемонится. Ведущего Джастина (Кевин Диллон) считает слишком скучным для вечернего эфира, редактора своего шоу Мэри (Алиа Серор-О’Нилл) то и дело задевает дурацкими шуточками, новичка-звукорежиссера Дилана (Уильям Моусли) сразу же грозится уволить, а начальницу Сэм (Надя Фарес) и вовсе не слушает, несмотря на катастрофическое падение рейтингов. Возможно, именно в отместку за это Сэм все-таки попросила Элвиса выйти в эфир ровно в день его рождения. Эфир, который оказался, пожалуй, самым сложным за всю карьеру радиоведущего.

К странностям на работе эксцентричный диджей привык, его давно не смущают сумасшедшие слушатели, которые не только звонят в эфир со странными просьбами, но и приходят в офис радиостанции – в надежде получить доступ к «открытому микрофону». Так, например, ровно перед этим эфиром на «проходной» Элвиса застиг «Мессия», но опытный ведущий остановил псевдопророка – эфир для полуночников — слишком маленькая аудитория для «второго пришествия», ему бы на телевидение или запилить стрим в соцсетях. Но вот – уже во время передачи – скучные первые звонки от изменивших жен и страдающих бессонницей парней, которые просто хотят поговорить «за жизнь», прерываются голосом незнакомца, утверждающего, что он взял в заложники жену и дочь Элвиса, и всему виной этому сам ведущий, однажды переспавший с ассистенткой, не запомнив даже ее имя и фамилию. Незнакомец утверждает, что он очень любил эту девушку, которая из-за домогательств Элвиса в итоге совершила самоубийство. И теперь герою Мэла Гибсона нужно искупить вину – ценой жизни семьи, коллег и своей собственной.

«В эфире»: Все без ума от Элвиса

«В эфире» скроен по всем законам герметичного триллера, когда действие в большей степени развивается в одном пространстве и вокруг одного героя. Он, в том числе и благодаря драматичному Мэлу Гибсону, как на качелях, манипулирует зрительскими эмоциями – сродни его противоречивому герою. Элвис действительно вызывает разные чувства: хамоватый радиоведущий, даже самому себе не способный признаться в собственном профессиональном крахе, эксцентричный абьюзер, вываливающий свой комплекс неполноценности на коллег и случайных любовниц, или все-таки хороший отец и муж, представитель старой формации, уверенный, что счастье любит тишину, а не блоги с красивыми фото в соцсетях? На эти вопросы нет ответа практически до самого финала ленты, которая вслед за главным героем точно так же заставляет зрителя бросаться то в жар, то в холод, то в любовь, то в ненависть, то в чувство ужаса от почти мистического голоса за кадром, то в ироничный смех от множества ложных финалов.

Да, фильм Буланже по степени интерактивности и хронике настоящих событий столь же обманчив, как и «прямой эфир» на современных радио и телевидении. Это по-настоящему виртуозная «игра», отдающая дань уважения бессмертному триллеру Дэвида Финчера с Майклом Дугласом в главной роли, но при этом ухищряющаяся еще и подражать хулиганскому «Эксперименту «Офис» по сценарию Джеймса Ганна. И в этой экспериментальной игре главное – все-таки услышать свой собственный голос, который может быть гораздо страшнее и 24-часовых радиоволн, и угроз, доносящихся из динамиков. В конце концов – все из этого может оказаться далеко не тем, чем кажется на первый взгляд.

«В эфире» в кинотеатрах с 3 ноября.


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«В эфире»: Все без ума от Элвиса фотографии
«В эфире»: Все без ума от Элвиса фотографии
«В эфире»: Все без ума от Элвиса фотографии
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