«Земун»: Священная корова сиротских земель

анонс

Музыкальное роуд-муви про папу, дочку и фургон по кличке «Счастливчик»

«Звезды мне укажут путь»: Вперед и с песней

Документальный фильм о русской женщине, спасающей детей в Африке

Российская мужская комедия – с Павлом Прилучным, Романом Курцыным и Алексеем Золотовицким

«Любовники»: Мы с друзьями идем в баню

3 ноября

«В эфире»: Все без ума от Элвиса

Захватывающий триллер с Мэлом Гибсоном в роли не просто диджея на радио