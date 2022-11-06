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«Ангелы Милы»: Кто поможет альбиносу?

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6 ноября 2022

В российский прокат выходит документальный фильм «Ангелы Милы» Анастасии Трофимовой, снятый на киностудии им. Горького. Фильм рассказывает историю петербургской предпринимательницы Милы Ануфриевой, которая однажды резко сменила образ жизни, уехала в Африку и начала помогать там находящимся в бедственном положении детям-альбиносам. 7 ноября в 19:00 в «КАРО 11 Октябрь» в Москве состоится специальный показ фильма с участием съемочной группы, представителей студии и героини, а уже с 10 ноября фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах разных городов страны.

«Ангелы Милы»: Кто поможет альбиносу?
фото: киностудия им. Горького

Если вы думаете, что африканец-альбинос – редчайшее и уникальное явление, вы заблуждаетесь. В Кении, например, на 5000 детей один рождается со светлой кожей, а в Танзании – каждый тысячный ребенок – альбинос. А всего в Африке проживает около 130 тысяч альбиносов. Почему столько людей рождаются с недостатком меланина, мы из этого фильма не узнаем, вопрос останется за скобками, но тут пусть на помощь придет интернет. В первых кадрах фильма мы сразу же попадаем туда, где концентрация альбиносов, кажется, наивысшая на африканском континенте. Это мост попрошаек в столице Гвинеи – городе Конакри. Место небезопасное и ужасное по своей сути. Здесь родители заставляют просить своих детей-альбиносов милостыню. Или продают их. Или сдают в аренду для оказания сексуальных услуг.

Дискриминация альбиносов в Африке – что-то чрезвычайное, из ряда вон выходящее. С самого рождения на такого человека обрушивается презрение и ненависть, но это не самое страшное. Существует поверье, что альбинос — амулет, защита от бед и болезней. Поэтому альбиносам больше всего подают, и семьи нещадно эксплуатируют своих белокожих детей, которым вообще-то крайне вредно находиться под открытым солнцем. Переспать с альбиносом – еще один верный путь к успеху или выздоровлению. Отсюда — принуждение к сексу. А самая жесть, что для поддержания удачи годятся любые органы альбиноса. Так что за ними охотятся, особенно, говорят, перед выборами, чтобы отрубить часть тела, например, руку. А лучше голову. Иначе как победить в голосовании? Они и так недолго живут, лет до 30-45 максимум, а их еще постоянно хотят принести в жертву. Не ясно только, кому именно. Официально Гвинея и Сенегал – страны мусульманские, и в фильме мы видим, что женщины, те самые матери альбиносов, ходят в головных уборах, а мужчины совершают намаз. Но культ колдовства все еще жив, и на черном рынке можно найти носы, языки и уши тех, кто родился белой вороной. Даже похороны нужно проводить тайком, потому что откопают и разберут на части. В общем, хотя во многих странах узаконена смертная казнь за убийство альбиноса, он все еще является скорее ценным товаром, нежели человеком. И больше всего страдают дети.

«Ангелы Милы»: Кто поможет альбиносу?
фото: киностудия им. Горького

На самом деле об опасности быть альбиносом в картине говорится относительно мягко, но кадры, снятые под мостом попрошаек, говорят сами за себя. В этом месте мы знакомимся и с главной героиней картины – Милой Ануфриевой, русскоговорящей женщиной в ярком восточном платье, с тюрбаном на голове и черных очках, которая быстро вводит нас в курс дела, рассказывая, что она тут покупает у родителей детей-альбиносов, потому что руководит приютом, куда собирает этих бедолаг. В Центре помощи альбиносам Гвинеи находится уже 100 детей. Мила называет их «мои ангелочки». Истории спасения некоторых из них происходят прямо на наших глазах. Вот пятилетняя Фатума показывает, как ее учили цепляться к прохожим. Ее избивали и говорили, что мало приносит. Вот мальчик Кадим, прикрывающий платком страшные увечья на лице, ему нужна диагностика, операция, лечение. Эта история закончится для ребенка хорошо. А другого мальчика бабушка не захотела оставить в центре, хотя ей давали за него 500 долларов. Семья посчитала, что выгоднее будет, если он продолжит попрошайничать. За этого альбиноса Миле еще придется побороться.

Параллельно рассказывается история самой Милы Ануфриевой, и вообще-то ее портрет – самая главная, смыслообразующая часть фильма. В 90-е и нулевые Мила была влиятельной бизнесвумен, иконой стиля, владелицей сети модных бутиков Vanity в России. Она сама расскажет и как пришла к успеху, будучи простой белорусской девушкой, как первой привезла в Россию самые модные крупные бренды: Gucci, Christian Dior, Fendi, Tom Ford, Yves Saint Laurent, Balenciaga и многие другие. В модных показах Vanity участвовали супермодели Линда Евангелиста, Ева Герцигова, Клаудия Шиффер и Наоми Кэмпбелл. Мила Ануфриева одевала главных мировых звезд, – от Билла Клинтона до Стинга. О характере Милы расскажут также ее близкие – оставшаяся в Беларуси сестра и любящий, немного ревнивый красавец-муж, а еще, например, Людмила Нарусова – завсегдатай ее магазинов в те времена.

«Ангелы Милы»: Кто поможет альбиносу?
фото: киностудия им. Горького

Как и почему жизнь Милы перевернулась на 180 градусов, вы узнаете, посмотрев этот фильм. Его можно отнести к жанру мотивационного кино о замечательных людях, приносящих человечеству несомненную пользу. Фильм, конечно, содержит большой социальный посыл, популяризует работу фонда помощи альбиносам, но при этом он не содержит прокламаций. Он интересно не прямолинейно выстроен, а по интонации старается быть сдержанным, не скатываться ни к эмоциональной манипуляции, ни в панегирик героине. Сама же Мила, открывая перед камерой свою жизнь и свой боевой характер, стойкость и чуточку авантюристский нрав, все же остается недораскрытой, видно, что она сложная, и внутри достаточно эмоций, бурь, любви и борьбы, способных сбить слушателя с ног. Эта удивительная женщина, которую тоже называют в Гвинее «ангелом для альбиносов», черные очки перед камерой не снимет. Не желает показывать чужим свои слабые места. И это хорошо. Должна оставаться в женщине какая-то загадка.

«Ангелы Милы» в кинотеатрах с 10 ноября.


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