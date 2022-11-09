«Заговор в Каире»: Как я встретил вашего имама

В российский прокат выходит захватывающий шпионский триллер «Заговор в Каире», действие которого происходит в египетском Аль-Азхаре — одной из главных мечетей в истории ислама. Картину снял режиссер Тарик Салех, автор боевика «Наемник» с Крисом Пайном и триллера «Случай в отеле Нил Хилтон» о коррупции в правительстве Египта. Премьера «Заговора» состоялась в конкурсной программе последнего Каннского кинофестиваля, где фильм получил заслуженный приз за лучший сценарий.
фото: Про:взгляд
Выросший в провинции сын рыбака Адам (Тауфик Бархом) узнает от местного имама о зачислении его в прославленный духовный университет Аль-Азхар. Расположен он в Каире и является также мечетью и резиденцией всего местного духовенства. Учебу спонсирует государство, и это невероятная возможность для скромного деревенского юноши. Начав постигать новую для себя жизнь, набожный Адам благоговеет перед красотой медресе и представительными наставниками – шейхами Аль-Азхара, обучающими молодых людей каллиграфии и преимуществам загробной жизни. В ближайшую же ночь сосед по общежитию предлагает ему сигарету, а затем и променад до зари по злачным местам столицы. «Каждая минута, проведенная здесь, развращает тебя», — говорит однокурсник наивному другу. Пройдет совсем немного времени, и Адам поймет, что это было сказано не о сигарете, и окажется втянут в сложнейшие политические интриги.
Сначала, закашлявшись кровью (а по официальной версии — от сердечного приступа), умирает Великий имам, после чего совет шейхов Аль-Азхара встает перед необходимостью выбрать нового главу церковной общины. Буквально в то же время Адам становится свидетелем жестокого убийства своего товарища, который был помощником одного из первых претендентов на высокую пожизненную должность. На сцену выходит полковник службы государственной безопасности Ибрагим (Фарес Фарес), чья задача — помочь совету избрать человека «из наших», то есть разделяющего взгляды президента. И происходить это будет при непосредственном участии Адама. Полковник с легкостью вербует его, заставляя доносить о настроениях в медресе, потом — внедриться в околоэкстремистские кружки, собирающиеся в мечети, разузнать их имена… Дальше – больше.
фото: Про:взгляд
Адам становится марионеткой Ибрагима. Положение это очень рискованное и шаткое, требующее ловкости и изворотливости характера: если что-то пойдет не так, нет никакой гарантии, что Адама не зарубят саблями, как и его друга. Тот, как позже выяснилось, тоже шпионил для внутренней разведки и сообщал о подрывных политических взглядах имамов. Попав в тиски всесильного товарища полковника, чистый юноша испытывает ужас, который заставляет его быстро взрослеть, проявлять недюжие дипломатические способности и учиться убедительно блефовать. Это, конечно, самая суровая школа, которую ему приходилось проходить — не чета урокам мелодичного чтения Корана. Эффект нахождения не в своей тарелке подчеркивает нестандартный подход к амплуа: застенчивый Адам с оспинами на лице совершенно не годится в шпионы, как не похож на службиста всклокоченный бородатый Ибрагим с портфельчиком под мышкой. Оба артиста справляются с ролями превосходно.
Смотреть онлайнФильм Тарика Салеха «Наемник»
Благодаря артистическому мастерству и, конечно, крепкому сценарию, по заслугам оцененному в Каннах, «Заговор в Каире» оказывается убедителен в резкой критике религиозной власти Египта, ее цинизма и лицемерия, а также самого факта слияния церкви и государства. Интриги, угрозы, ложь, коррупция, двойная мораль и даже убийства – все это мы наблюдаем не абы где, а в самом сердце духовного обучения страны. Тут, кстати, не лишним будет заметить, что прекрасно выглядящий на экране Аль-Азхар снимали в одной из крупных мечетей Турции, поскольку проживающий в Швеции режиссер картины Тарик Салех в Египте не появляется с 2015 года – внесен в список нежелательных лиц и может быть арестован.
Можно рассматривать критическое высказывание и шире, отмечая антиклерикальную и антитрадиционалистскую позицию режиссера. В обществе, где властный отец-рыбак регулярно бьет троих сыновей за вину одного, религиозные учреждения не могут являться оплотом морали. Адам, постоянно находящийся в страхе расстроить отца и не способный проявить волю, очень просто делает первый шаг в сотрудничестве со спецслужбами. За ним следует второй — и вот ты уже влип. Совсем немного времени пройдет, как ты, проповедуя нравственную чистоту, начнешь искажать реальность, оправдывая собственную низость.
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