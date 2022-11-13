«Тори и Локита»: Бенинцы своих не бросают

ревью

«Феи: Легенда о чудовище»: Как приручить монстра… в себе?

Гендиректор МХАТа им. Горького поделился мнением о коллегах

«Табаков стоял передо мной по стойке смирно»: Владимир Кехман об авторитетах в театральном сообществе

Популярный актер — об участии в реалити-шоу «Наследники и самозванцы», образе в соцсетях и жажде славы

Анар: «Я всегда был немножко принцем»

Интервью

Максим Кулагин: «Наша самая большая проблема в том, что мы не умеем нормально разговаривать»

Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко