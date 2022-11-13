«Тори и Локита»: Бенинцы своих не бросают

Двенадцатый фильм братьев Дарденн «Тори и Локита», показанный в конкурсе Канн-2022, выходит в российский прокат. Как и многие предыдущие картины режиссеров, он рассказывает историю несправедливости, которая коснулась вынужденных иммигрантов в Европу из так называемых стран третьего мира. Дарденны снова изобличают бесчеловечность системы по отношению к самым уязвимым членам общества и, возможно, это их самое бескомпромиссное высказывание за всю творческую карьеру.
Уже 30 лет братья Жан-Пьер и Люк Дарденны являются защитниками людей низшего класса, рассказывая душераздирающие истории бездомных, рабочих и иммигрантов. Их «Розетта
» в 1999 году получила «Золотую пальмовую ветвь», затем последовали другие успешные работы: «Дитя
», «Сын
», «Молчание Лорны
», «Неизвестная
», «Молодой Ахмед
»… Не случайно в этих и других картинах главными героями становятся молодые люди или дети, чья жизнь только началась, но им уже приходится отчаянно бороться за место под солнцем. На этот раз перед нами история двоих молодых африканцев, оставшихся без родителей и пытающихся закрепиться в Европе.
Тори (Пабло Шильс
) и Локита (Мбунду Жоэли
), проживающие в одном центре для несовершеннолетних беженцев, выдают себя за брата и сестру. Тори уже получил официальный статус политического беженца за то, что его преследовали на родине как ребенка-колдуна. Локита должна убедить бельгийские власти в родстве с мальчиком, чтобы получить иммиграционные документы и разрешение на работу. Но бесчувственная бюрократическая система ей в этом отказывает, потому что она не на все вопросы смогла ответить, и теперь девушка вынуждена заняться нелегальным делом. Локита устраивается на подпольную ферму по выращиванию марихуаны, взамен ей обещают выдать поддельные документы, защищающие от депортации. Еще ей нужны деньги, чтобы расплатиться с человеком, который помог ей добраться до Бельгии, и выслать домой матери, оставшейся там с пятью младшими детьми. Условия проживания на ферме похожи на тюремные: мало того, что ее привозят на точку с завязанными глазами, так еще отбирают сим-карту и запирают, не позволяя ни увидеться, ни связаться с братом. Но сообразительный Тори, по-настоящему привязанный к названной сестре и желающий ей помочь, выслеживает жестоких работодателей и находит лазейку в тайные ангары.
Два молодых актера играют невероятно натуралистично, ярко и живо, что традиционно для всех картин братьев Дарденн. Как обычно, зрителя стремительно погружают в безжалостную среду, где герои попадают в шквал неприятных обстоятельств и держат в напряжении до самого конца. Молодые люди совершают простые действия, обусловленные их материальными нуждами, но все больше увязают в топком болоте безысходности без какой-либо эмпатии со стороны общества. Кажется, именно в этой картине Дарденны достигают каких-то новых вершин достоверности, вызывая этой историей с сокрушительным финалом и сочувствие, и ярость, и чувство вины одновременно.
Мы безоговорочно встаем на сторону героев, несмотря на то, что они занимаются незаконной деятельностью. И причиной тому – их человечность, любовь друг другу. Несмотря на то, что герои не являются родственниками, и даже приехали в Бельгию из разных стран, они действительно сильно сблизились и стали, как настоящие брат и сестра. Их многое связывает в прошлом, и, хотя совместные приключения и испытания остаются где-то за кадром, мы видим, как они заботятся друг о друге, держатся за руки, напевают общие песни. Очевидно, что только эта любовь и взаимная поддержка помогают им выжить в новом мире. Но, чтобы преодолеть несправедливое устройство мира, недостаточно чьей-то персональной доброты. Личностные качества главных героев противопоставляются апатии чиновников, ксенофобии общества и лицемерию священнослужителей. Европейская государственность, согласно Дарденнам, устроена так, что только способствует разжиганию преступности, экономической эксплуатации и сексуальному насилию. Режиссеры, конечно, не питают иллюзий, что могут исправить этот мир (за 30 лет их работы по акцентированию проблем мигрантов в жизни последних изменилось немного), но предпринимают новую попытку отрезвить зрителя. И, кажется, самую кардинальную из всех предыдущих.
«Тори и Локита» в кинотеатрах с 19 ноября.
обсуждение >>