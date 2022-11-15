«Аутсайдеры — лучшие люди в мире»: «1000 дешевых зажигалок» освещают проблему подросткового насилия

ревью

«Феи: Легенда о чудовище»: Как приручить монстра… в себе?

Интервью

Максим Кулагин: «Наша самая большая проблема в том, что мы не умеем нормально разговаривать»

Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко