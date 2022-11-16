«Слон»: А вместо сердца – пламенный мотор

В российский прокат выходит драма Гарика Петросяна«Слон» – еще одна попытка отечественного кино осмыслить жанр монофильма. Простой работяга Сергей (Павел Прилучный) едет из Воронежа в Москву с крупной суммой денег. В столице находится дорогая клиника, а в ней дожидается операции его маленький сын. Ребенку нужно новое сердце – сильное и здоровое, как у слона. 540 километров федеральной трассы, связывающей периферию и столицу, превращены «Слоном» в диалоговый триллер с лаконичной подачей, парой сюжетных разворотов и очевидным источником вдохновения. Все-таки дальний свет машины «Лока» видно за версту.
фото: "Слон"
Сергей работает на воронежском комбинате – по 12 часов в сутки имеет дело с разделанными тушами животных. Он сидит за рулем практичного шведского универсала с бумажным пакетом, наполненным деньгами. Руки в крови, машина чужая, деньги, очевидно, тоже. Сергей созванивается с супругой Анастасией (Наталья Лански). Говорит, нашел средства на операцию для их сына Лешки (Дмитрий Орлов), который лежит в кардиологическом центре где-то неподалеку от столичной Рублевки. Спасти мальчика может только пересадка сердца. Операция стоит дорого, но деньги Сергей нашел, и уже выезжает из Воронежа в сторону Москвы. «Слон» – это одна большая дорога, в процессе которой водитель постоянно сидит на телефоне и пытается решить навалившиеся проблемы.
За спасение человеческой жизни нужно отдать около 10 миллионов рублей. Откуда у простого воронежского парня такая сумма? Сергей утверждает, что деньги и машину ему дал Петрович – очень прижимистый начальник. Он же отпустил Сергея с работы. Голоса в телефоне сразу примечают неладное: Петрович глух к семейным проблемам и даже на похороны собственной матери не пришел. К тому же, они с Сергеем когда-то были близкими друзьями, но потом страшно разругались и смотрели друг на друга волком. Последующий марафон созвонов только усиливает тревогу. Друг Дрон (Александр Рожковский) сокрушается, что они с Сергеем не смогут вместе посмотреть футбольный матч, хотя собирались (выходит, поездка спонтанная). Пожилая мать просит не делать ничего дурного, так как не хочет снова потерять сына – недавно он вышел из тюрьмы по УДО. А коллега Виталик (Олег Толстенко) прямым текстом заявляет, что Сергей ушел в самоволку и никто его с работы не отпускал. Петрович куда-то исчез, на звонки не отвечает. А еще, вместе с Петровичем, потерялся ключ от морозильной камеры, где хранят мясо...
фото: "Слон"
Сергей врет, что никакого ключа не видел, срывается на собеседника и кладет трубку. В первом акте «Слон» уже, кажется, раскрыл все карты, просто бросив своего героя на суд зрителю: разбирайся сам, достоин ли убийца прощения в предоставленных обстоятельствах. Из-за этого фильм Гарика Петросяна, ранее работавшего в жанре непритязательных комедий, создает обманчивое чувство своей исключительной простоты. Тут уже хочется взмахнуть рукой, да и окрестить новинку импортозамещенным «Локом». Российский аналог сходства совсем не скрывает, и даже, похоже, гордится родством, заимствуя из британского фестивального хита не только фабулу, но и некоторые детали: Айвен Лок в свое время тоже предпочел просмотру футбола дальнее странствие. И хоть двух героев объединяет тема хайвея и вечные телефонные звонки, едут они в противоположных направлениях, да и режиссеры смотрят в разные стороны. Стивена Найта заботила стройная, но парадоксальная морально-нравственная установка героя Тома Харди, в итоге получалась история про внутренний конфликт, вынуждающий человека отказываться от всего ради идеалов. Те телефонные разговоры были продолжением непростого характера Лока и рождали крепкую многоярусную драму.
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А вот Петросян явно заинтересован в другом векторе, делая своего героя не пупом земли, но точкой отсчета для социального триллера про преступление и наказание. Разворот вовне – логичное решение для кино, главный герой которого обладает дидактичной и неоспоримой мотивацией. Сына надо спасать, и для этого хороши любые средства. Никто тут Сергея осудить не сможет. Поэтому он на протяжении фильма ищет не понимания, как тот же прораб Лок, а выступает отстраненным наблюдателем историй собеседников. За каждым голосом в телефоне закреплен какой-то конфликт, и «Слон» очень хочет рассказать побольше о своем мире. Место найдется всему, но понемногу: от сломанной системы правосудия, где так легко оказаться виновным без вины, до дружеских ссор и страха потери.
фото: "Слон"
Сюжетные арки разбросаны по хронометражу очень щедро, и «Слон» спешит воспроизвести через них как можно больше хрестоматийных для российского кино тем. Жена, дежурящая у постели сына, пытается принять тот факт, что операция – это тоже риск, и даже очень хорошие врачи могут совершить роковую ошибку. Краткая версия страхов «Плотника»? Пара ментов, хороший и плохой, делают свою работу: один вежливо, другой влетая в разговор с ноги и забрасывая обвинениями – как тут не вспомнить «Майора»). Друг уже не вяжет лыко, но по первому зову летит проверить, все ли с мамой Сергея в порядке. Мама болеет, ей нельзя волноваться – и это тоже часть портрета социума, упакованного в смартфон. Легализовавшийся бандит требует от Сергея вернуть украденные деньги, но устало замечает, что поступил бы на его месте точно так же. Возникающие за время повествования фантомы многомерны, они и сами пребывают в конфликте с собой. С каждым надо поговорить – лаконично, по-пацански «обкашляв вопросики». На врага накричать, успокоить супругу, подарить надежду слабеющему ребенку. В этих амплуа Павел Прилучный очень органичен, хотя, конечно, играет он уже давно привычную для себя роль, что-то среднее между исправленным жизнью «Мажором» и раскаявшимся бизнесменом из «Рубежа». Харизмы главного актера тут ровно столько, чтобы «Слон» до самого финала удерживал необходимое напряжение и заставлял вслушиваться в каждый разговор.
Не все и не всегда получается – тут амбиции авторов «Слона» порою пролетают мимо цели. Многочисленные сюжеты неравноценны: что-то обернется сильным и действительно неожиданным твистом, другая линия так и останется смысловым скримером или сентиментальной заглушкой, призванной дать немного эмоциональной фактуры. Но все точки к финалу (а этого уже немало) будут расставлены, а заодно биография Сергея сделает несколько очень интересных кульбитов, чтобы поначалу простецкий сюжет об уголовнике завершился рассуждениями о жертвенности и прощении. На поверку «Слон» оказывается увлекательным и нервозным приключением, в котором рингтон айфона полтора часа очень хорошо встряхивает зрителя. В любой момент очередной собеседник принесет страшную весть, но останавливаться ни в коем случае нельзя. Педаль в пол, впереди – жизнь любимого человека, позади – туман войны. Здесь и сейчас есть только водитель, к бедам которого не хочется быть равнодушным – а больше ничего для герметичного, насыщенного микросюжетами триллера-обманки не нужно.
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