Бронтетранспортер: «Эмили» — байопик самой загадочной из сестер Бронте

В прокат выходит исторический байопик «Эмили» – драма об Эмили Бронте, подарившей миру единственный роман — «Грозовой перевал». Книга стала классикой мировой литературы, а с появлением кинематографа ожидаемо получила множество экранизаций от самой первой с Лоуренсом Оливье до самой известной с Рэйфом Файнсом и Жульет Бинош. Как скоро режиссеры доберутся до истории самой Эмили – было лишь вопросом времени. Постановщицей первого сольного проекта о самой загадочной из рода Бронте стала дебютантка Фрэнсис О’Коннор. Будучи актрисой, она основательно подошла к выбору артистов и доверила ведущую роль Эмме Маккей, которая с задачей справилась блестяще. Затянутая в корсет звезда «Полового воспитания» на своих хрупких плечах сумела удержать весь фильм, увы, лишенный достоинств произведения Бронте.
Скрупулезно искать исторических соответствий в фильме не стоит. Умерев в 30 лет от туберкулеза, Эмили Бронте оставила в качестве литературного наследия один роман и десяток стихотворений. Какие события питали ее творчество, складываясь в биографию, доподлинно неизвестно — что и развязало авторам руки для различных домыслов. Эмма Маккей, снискавшая славу ролью Мэйв в «Половом воспитании», здесь тоже смотрит на мир глазами бунтарки и не стремится нравится всем подряд. Ее Эмили с растрепанной копной волос и выразительным взором напоминает порой дикое животное, которое наблюдает за людьми с дистанции и никого, кроме членов семьи, не подпускает близко. Вместе с тем она безусловно наделена шармом и какой-то дьявольской внутренней силой, которой непроизвольно способна оттолкнуть окружающих. Все эти нотки мистики и отстранения недоступны ее сестре Шарлотте (Александра Даулинг
), обладающей пуританским нравом, более конвенциональной красотой и вечно завитыми кудрями. Шарлотта уезжает из родного дома и становится преподавательницей, считая любовь Эмили к выдумке сюжетов ребячеством (да и сама забрасывает сочинительство). К слову, процесс творчества в фильме показан механически, что, разумеется, к лучшему: иначе рождение великих романов, с учетом общей мелодраматической тональности, рисковало бы превратиться в высокопарную фантазию.
Пока Шарлотта занимается преподаванием, Эмили проводит время с братом Бренуэллом (Финн Уайтхед
). Молодой кудрявый повеса напротив всегда подвигал ее к творчеству, чувствуя духовное родство и с нежностью называя сестру своей возлюбленной. Вместе они подглядывают за соседями из окна (подобно героям «Грозового перевала»), ходят в пабы и совершают опиумные трипы. Но, в отличие от брата, Эмили все-таки лишена такой тяги к саморазрушению и прожиганию молодости. Равно как и желания строить глазки приезжему молодому викарию Уильяму Уэйтману (Оливер Джексон-Коэн
). Однако этой истории любви суждено было свершиться. Не единожды в фильме на помощь приходит стихия дождя, который заставляет героев оказаться в темном помещении и наконец-то без свидетелей посмотреть друг другу в глаза. Правда, обаятельный священник очень скоро прекращает страстную игру в «любит-не любит», прикрываясь мыслями о праведной жизни и спасении души от греха. В итоге получается любовная коллизия в лучших традициях необязательных костюмных драм, призванных пробить сентиментального зрителя на слезу.
Основной посыл складывается из прописных истин: это и парная с братом клятва «Мысли свободно
», записанная на руке, и наставление сестры «Живи как глупец
», и слова викария «Счастье – это любить и быть любимым
». Эмили Бронте по меркам своего времени поступала неправильно, но будто бы ближе других приблизилась к счастью. Ее биография заслуживает стать аналогом «Грозового перевала», но пока удостоилась несравненно более скромного исторического полотна, которое не содержит необычных красок и держится лишь благодаря актерскому таланту Маккей. С великим романом фильм роднит разве что финал, не щадящий героев. Но ничего — умытая слезами и дождями английская земля все стерпит.
«Эмили» в прокате с 17 ноября.
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