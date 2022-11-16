Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Конкурс «Суперпозиция»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Дурной глаз»: Око за око

Рецензии на фильмы >>
16 ноября 2022

В прокат выходит «Дурной глаз» — новый хоррор автора «Вивариума», ирландца Лоркана Финнегана, в котором мистика иллюстрирует социальную, а в каком-то смысле даже социально-политическую драму про классовую месть. В роли богачей, которые получают по заслугам, — Ева Грин и Марк Стронг, а их таинственную оппонентку сыграла филиппинская певица и актриса Чаи Фонасье.

«Дурной глаз»: Око за око

Кристин (Ева Грин), дизайнер детской одежды, готовится к важному показу — попрощавшись с мужем (Марк Стронг) и дочерью (Билли Гадсон), спешит в бутик, где придирчиво осматривает детей-моделей и раздает последние указания. В разгар мероприятия раздается звонок, и Кристин слышит нечто страшное. И видит — в магазине невесть откуда появляется дворняга с бельмами на глазах и усыпанная клещами. Очевидно, видение, но одно насекомое забирается женщине под кожу. Спустя 8 месяцев мы видим героиню совершенно изможденной: бьется в судорогах, спит с кислородной маской, кажется, потеряла половину волос, горстями пьет таблетки, ушла с работы, куда теперь без особо успеха пытается вернуться. Муж и дочь — да, неизвестная трагедия не коснулась семьи — живут в постоянном напряжении. В один из дней на пороге дома появляется незнакомка-филиппинка по имени Дайана (Чаи Фонасье), заявляя, что Кристин наняла ее для помощи по хозяйству. Кристин этого не помнит, но списывает свою забывчивость на связанные с болезнью провалы в памяти и впускает Дайану. Муж и дочь в недоумении, однако девушка на удивление быстро завоевывает и их доверие — наводит уют и вкусно готовит. Правда, стоит им отвернуться, как она приправляет еду какими-то травами, а в своей комнате сооружает алтарь. А еще берется лечить Кристин с помощью таинственных обрядов, от которых у героини Евы Грин проходят судороги и другие приступы, но начинаются то ли галлюцинации, то воспоминания.

«Дурной глаз»: Око за око

С чем с чем, а с видеорядом и в целом с атмосферой в «Дурном глазе» все отлично. Большой скрипучий дом в пригороде — зловещий сам по себе, хоть за окном и светит солнце, а внутри сделан современный ремонт. С появлением гостьи из другого во всех смыслах мира он наполняется запахами благовоний и азиатской кухни, и в этом тумане чего только не померещится. Сама Дайана — со своей пассивно-агрессивной услужливостью, граничащей с навязчивостью и бесцеремонностью, - героиня то ли корейских «Паразитов», то ли сериала «Дом с прислугой» М. Найта Шьямалана. Почти хоррор-архетип, чужак, которого добровольно впускают и который захватывает жилище и пугает хозяев, своими вроде как добрыми намерениями разрушает привычный уклад и что-то скрывает.

Читать Рецензия на фильм "Вивариум"
То тут, то там мелькает злополучный клещ, след от укуса которого все еще кровоточит и который ближе к финалу превращается в воспаленном мозгу Кристин в кафкианское насекомое. Очаровательная канарейка, живущая в клетке, напомнит о хичкоковских «Птицах», а слепой пес — о мифической адской гончей. Дайана будет управлять всеми этими существами, нашептывая им то ли заклинания, то ли указания и будто натравливая их на семью Евы Грин.

«Дурной глаз»: Око за око

Мотивы ее при этом до поры до времени не ясны, проступают отрывками в тех самых видениях Кристин и вставках-флэшбеках, из которых постепенно складывается история таинственной девушки. Которая, несмотря на мистику, окажется вполне реальной трагедией, поводом для изощренной мести и кондовой иллюстрацией печальных последствий так порицаемых сегодня имперской идеологии и колониальной политики. Этакий «левацкий» мессэдж, упакованный в привлекательную и понятную форму жанрового кино — алчные белые капиталисты-угнетатели, ответственные, сами того не осознавая, за загубленные где-то в странах третьего мира жизни простых работяг, расплачиваются за грехи. Филиппинка Дайана — как символ запоздалого осознания и раскаяния, которое рано или поздно постучится в дверь, посмотрит «дурным глазом», заставит вспомнить все и потребует око за око.

«Дурной глаз» в прокате с 17 ноября.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Дурной глаз», «Земун», «Крым небесный» и еще 10 фильмов ноября
Ева Грин и Марк Стронг встречают загадочную филиппинку в трейлере фильма «Дурной глаз»
Кто там: 5 фильмов про непрошенных гостей
Динозавры, антиутопии, паразиты: гид по творчеству режиссера Пон Джун Хо
«Вивариум»: Муравьиная ферма для людей
Поиск по меткам
Азиатское киномистикаНаталия ГригорьеваХоррор
персоны
Билли ГадсонЕва ГринМарк СтронгЛоркан ФиннеганЧаи ФонасьеЭм Найт Шьямалан
фильмы
ВивариумДом с прислугойДурной глазПаразитыПтицы

фотографии >>
«Дурной глаз»: Око за око фотографии
«Дурной глаз»: Око за око фотографии
«Дурной глаз»: Око за око фотографии
«Дурной глаз»: Око за око фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Конкурс «Суперпозиция»

Скорбим

Валерий Фадиев
15 ноября ушёл из жизни актёр Валерий Фадиев.
Надежда Марусалова
13 ноября ушла из жизни актриса, режиссёр Надежда Марусалова.
Александр Сайко
13 ноября ушёл из жизни актёр Александр Сайко.

День рождения >>

Осип Абдулов
Анатолий Барчук
Владимир Ильин
Вадим Лобанов
Алексей Морозов
Татьяна Новик
Вера Панасенкова
Лев Свердлин
Елена Узлюк
Лида Баарова
Валерия Бруни Тедески
Жак Гамблен
Мэгги Джилленхол
Берджес Мередит
Маурисио Очман
Мардж (Марг) Хелгенбергер
все родившиеся 16 ноября >>

Афиша кино >>

Вокзал для двоих
мелодрама
СССР, 1982
Чёрная орхидея
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, США, Франция, 2006
Жанна
мелодрама
Россия, 2022
1000 дешёвых зажигалок
драма, молодежный фильм
Россия, 2022
Рассвет застилает глаза
мистика, фильм ужасов
Германия, 2021
Эмили
романтический байопик
Великобритания, 2022
Дурной глаз
мистика, триллер
Ирландия, Филиппины, 2022
Переправа
Россия, 2022
Подстава
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Хищник из бездны
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Гриша Субботин
комедия
Россия, 2022
Должник
комедия, криминальный фильм
Казахстан, 2022
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен