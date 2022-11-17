Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Конкурс «Суперпозиция»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Гриша Субботин»: Вам – доставка!

Рецензии на фильмы >>
17 ноября 2022

В российский прокат вышла комедия «Гриша Субботин», снятая практически энтузиастами из Екатеринбурга, причем без поддержки государства или больших корпораций, многие из которых еще во время пандемии анонсировали свои проекты про курьеров, ставших чуть ли не героями нашего времени. В федеральном масштабе, впрочем, доставщики еды так пока и остались лишь в ролях второго плана, а вот в лице «Гриши Субботина», которого сыграл молодой дебютант Андрей Михайлов, наконец получили своего рода гимн профессии, пусть и в антураже непритязательной, но по-своему милой комедии.

«Гриша Субботин»: Вам – доставка!

Простой парень из Екатеринбурга Гриша Субботин (Михайлов) подрабатывает курьером – чтобы не только начать взрослую жизнь, но и как-то помочь маме. А еще он мечтает о чистой и большой любви. В общем, человек очень хороший – таких, наверное, днем с огнем не сыщешь. Но только не в Екатеринбурге, городе тоже во всех отношениях приятном, хоть и большом, но все еще душевном, провинциальном, далеком от циничной Москвы и сверхинтеллигентного Петербурга. Именно на Урале Гриша пытается найти себя, а зачастую и своих клиентов – людей, порой крайне странных.

Тут и гиперболизированная бизнес-леди, и потерявшая веру в интернет блогерша, мечтающая стать новой Бузовой, а вместо этого получающая от подписчиков только негативные комментарии относительно внешности, и местный бизнесмен, ищущий самый вкусный плов в городе, и даже компания гоблинов и орков, которым только Гриши и не хватает для полноценного фан-ролика по «Властелину колец». В общем, с кем только не приходится сталкиваться за день обычному доставщику еды, готовому по первому звонку явиться на помощь. А Гриша как раз такой – не просто «здравствуйте, оставил заказ у двери», а настоящая надежда и опора, практически сотрудник скорой психологической помощи. И поэтому он вызывает симпатию у Шахрина, Рожкова и Брекоткина – людей успешных, как бы плохо это ни звучало конкретно на Урале.

«Гриша Субботин»: Вам – доставка!

«Гриша Субботин» – во всех смыслах удивительный элемент. В плане кино это практически парафраз популярного американского сериала «Кайф с доставкой», только Гриша не привозит в пицце наркотики, он и едой может «взбодрить момент». Причем делает это с доброжелательной атмосферой советского «Курьера», когда важнее не употребить, а поговорить. Тут Гриша работает как настоящий психотерапевт.

Придуманный екатеринбургским продюсерским центром «Лад», который специализировался на рок-фестивалях, «Гриша Субботин» изначально создавался как веб-сериал. И многое от той формы осталось. Полный метр по сути состоит из множества комикс-увертюр на заданную тему. Но, как ни странно, даже рубленый монтаж не играет против «Гриши Субботина», своей непосредственностью и искренностью отдающего вечные 5:0. Конечно, в пользу Гриши.

К фильму, созданному независимыми кинематографистами во время пандемии, и впрямь очень сложно предъявлять претензии. Да, он не претендует на условно фестивальное кино. Точно так же, как и не претендует на кино условно массовое. «Гриша Субботин» – удивительный образец времени, той самой теплой, ламповой комедии, которая может устроить все поколения. Сплав американского «Кайфа с доставкой» и советского «Курьера». Кино – отчасти созданного нами самими. Интерактива, который обыграл времена, но остался где-то там – в наших счастливых «нулевых».

«Гриша Суботтин» в кинотеатрах с 17 ноября.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
фильмы
Гриша СубботинКайф с доставкойКурьер

фотографии >>
«Гриша Субботин»: Вам – доставка! фотографии
«Гриша Субботин»: Вам – доставка! фотографии
«Гриша Субботин»: Вам – доставка! фотографии
«Гриша Субботин»: Вам – доставка! фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Конкурс «Суперпозиция»

Скорбим

Александр Горшков
17 ноября ушёл из жизни фигурист Александр Горшков.
Валерий Фадиев
15 ноября ушёл из жизни актёр Валерий Фадиев.
Надежда Марусалова
13 ноября ушла из жизни актриса, режиссёр Надежда Марусалова.
Александр Сайко
13 ноября ушёл из жизни актёр Александр Сайко.

День рождения >>

Алексей Бардуков
Антонина Дмитриева
Артём Маркарьян
Николай Погодин
Виктория Полторак
Алиса Признякова
Эльдар Рязанов
Михаил Сиворин
Эмилия Спивак
Геннадий Ялович
Делрой Линдо
Элизабет Перкинс
Виттория Пуччини
Оуэн Уилсон
Дэймон Уэйнс мл.
Дэвид Хеммингс
Линда Эванс
все родившиеся 18 ноября >>

Афиша кино >>

Вокзал для двоих
мелодрама
СССР, 1982
Чёрная орхидея
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, США, Франция, 2006
Жанна
мелодрама
Россия, 2022
1000 дешёвых зажигалок
драма, молодежный фильм
Россия, 2022
Рассвет застилает глаза
мистика, фильм ужасов
Германия, 2021
Слон
драма, триллер
Россия, 2022
Эмили
романтический байопик
Великобритания, 2022
Дурной глаз
мистика, триллер
Ирландия, Филиппины, 2022
Переправа
Россия, 2022
Подстава
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Покерфейс
триллер
США, 2022
Райский город
боевик, триллер
США, 2022
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру в Telegram