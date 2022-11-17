«Гриша Субботин»: Вам – доставка!

В российский прокат вышла комедия «Гриша Субботин», снятая практически энтузиастами из Екатеринбурга, причем без поддержки государства или больших корпораций, многие из которых еще во время пандемии анонсировали свои проекты про курьеров, ставших чуть ли не героями нашего времени. В федеральном масштабе, впрочем, доставщики еды так пока и остались лишь в ролях второго плана, а вот в лице «Гриши Субботина», которого сыграл молодой дебютант Андрей Михайлов, наконец получили своего рода гимн профессии, пусть и в антураже непритязательной, но по-своему милой комедии.
Простой парень из Екатеринбурга Гриша Субботин (Михайлов) подрабатывает курьером – чтобы не только начать взрослую жизнь, но и как-то помочь маме. А еще он мечтает о чистой и большой любви. В общем, человек очень хороший – таких, наверное, днем с огнем не сыщешь. Но только не в Екатеринбурге, городе тоже во всех отношениях приятном, хоть и большом, но все еще душевном, провинциальном, далеком от циничной Москвы и сверхинтеллигентного Петербурга. Именно на Урале Гриша пытается найти себя, а зачастую и своих клиентов – людей, порой крайне странных.
Тут и гиперболизированная бизнес-леди, и потерявшая веру в интернет блогерша, мечтающая стать новой Бузовой, а вместо этого получающая от подписчиков только негативные комментарии относительно внешности, и местный бизнесмен, ищущий самый вкусный плов в городе, и даже компания гоблинов и орков, которым только Гриши и не хватает для полноценного фан-ролика по «Властелину колец». В общем, с кем только не приходится сталкиваться за день обычному доставщику еды, готовому по первому звонку явиться на помощь. А Гриша как раз такой – не просто «здравствуйте, оставил заказ у двери», а настоящая надежда и опора, практически сотрудник скорой психологической помощи. И поэтому он вызывает симпатию у Шахрина, Рожкова и Брекоткина – людей успешных, как бы плохо это ни звучало конкретно на Урале.
«Гриша Субботин» – во всех смыслах удивительный элемент. В плане кино это практически парафраз популярного американского сериала «Кайф с доставкой
», только Гриша не привозит в пицце наркотики, он и едой может «взбодрить момент». Причем делает это с доброжелательной атмосферой советского «Курьера
», когда важнее не употребить, а поговорить. Тут Гриша работает как настоящий психотерапевт.
Придуманный екатеринбургским продюсерским центром «Лад», который специализировался на рок-фестивалях, «Гриша Субботин» изначально создавался как веб-сериал. И многое от той формы осталось. Полный метр по сути состоит из множества комикс-увертюр на заданную тему. Но, как ни странно, даже рубленый монтаж не играет против «Гриши Субботина», своей непосредственностью и искренностью отдающего вечные 5:0. Конечно, в пользу Гриши.
К фильму, созданному независимыми кинематографистами во время пандемии, и впрямь очень сложно предъявлять претензии. Да, он не претендует на условно фестивальное кино. Точно так же, как и не претендует на кино условно массовое. «Гриша Субботин» – удивительный образец времени, той самой теплой, ламповой комедии, которая может устроить все поколения. Сплав американского «Кайфа с доставкой» и советского «Курьера». Кино – отчасти созданного нами самими. Интерактива, который обыграл времена, но остался где-то там – в наших счастливых «нулевых».
«Гриша Суботтин» в кинотеатрах с 17 ноября.
обсуждение >>