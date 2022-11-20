«Ван-Пис: Красный»: героев — больше, чем в «Мстителях», а сборы — чем у любого аниме в 2022-м

ревью

Интервью Аркадий Водахов: «Самая большая ошибка продюсера — ощущать себя на волне успеха» Генеральный продюсер ТНТ — о любви зрителей, планах и почему ТНТ — больше, чем канал

Лайфстайл Трудный выбор: Светлана Иванова, Кристина Орбакайте и Наталья Рудова Премьера нового сезона сериала «Тест на беременность»

Спутник телезрителя «Орудия смерти: Город костей» // Всем выйти из «Сумерек» В ночь с 17 на 18 ноября, 01:05, Кино ТВ

Новости кино Премьера «Замерзших» с Быстровым и Трониной состоится 1 декабря Все эпизоды выйдут сразу в онлайн-кинотеатрах Иви и Okko

Новости кино Фрэнк Грилло изобретает легендарный суперкар в фильме «Ламборгини: человек-легенда» В прокате с 24 ноября

Новости кино Тимофей Трибунцев и Сергей Марин расследуют убийства доносчиков на фоне восстания декабристов В сериале «Цербер» также заняты Александр Горбатов, Евгений Цыганов и Кирилл Кяро

Лайфстайл В России запретили «Гарри Поттера» Новогодний марафон отменяется