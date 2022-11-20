«Ван-Пис: Красный»: героев — больше, чем в «Мстителях», а сборы — чем у любого аниме в 2022-м

Вышедший в августе «Ван-Пис: Красный» — самое кассовое аниме 2022 года. В табеле рекордов японского проката он занимает шестое место среди всех полнометражных мультфильмов в истории и девятое, если учитывать еще и игровое кино. В конце октября — начале ноября он добрался до кинотеатров других стран (например, США, Испании, Сербии, Казахстана, Беларуси, Литвы и Укpaины). Алексей Филиппов проник на этот музыкальный праздник жизни и рассказывает, нужно ли зубрить историю франшизы, чтобы что-то понять, достоин ли «Красный» своих миллиардов (иен) и как вообще выглядит «Ван-Пис» в 2022 году.
Пиратская карьера 17-летнего паренька Монки Д. Луффи (Маюми Танака
) началась с двух важных приобретений. Однажды он съел демонический фрукт, который наделил его способностями резинового человека, а до этого все детство наблюдал за капитаном Шанксом (Суити Икэда
), оставившим юнцу на память соломенную шляпу. С условием: вернуть, когда тот станет великим пиратом. Так Луффи решил, что должен отыскать легендарное сокровище «Ван-Пис» (что это, никто даже приблизительно не знает) и стать королем пиратов.
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Путь этот извилист и опасен, особенно на первых порах — для парняги без команды и корабля, — но нашего героя это не останавливает уже четверть века. Именно столько выходит — самая продаваемая в истории
, с большим отрывом — сёнэн-манга
«Ван-Пис» Эйитиро Оды
, который лишь недавно объявил
, что сага близится к завершению (впрочем, неясно, сколько еще месяцев или лет все это продлится). Одноименное аниме
увидело свет только в 1999-м, но тоже продолжается до сих пор: мультипликационная одиссея Луффи и его друзей насчитывает больше тысячи (!) эпизодов и 15 полнометражных фильмов. Что и говорить о всевозможных ответвлениях, видеоиграх и прочих побочках успешной франшизы.
Так что «Ван-Пис: Красный
» — не просто юбилейная полнометражка, а еще и торжественный способ отметить плавание длиной в четверть века. Неудивительно, что фильм буквально проходит в формате концерта: не только с обилием зажигательных номеров, но и настоящих аншлагов — как из желающих услышать пение главной поп-звезды Великой эры пиратов, так и многочисленных персонажей сериала. От Луффи и его команды до других джентльменов (и леди) удачи, Морского дозора и даже Мирового правительства (тут это официальная инстанция, никакой конспирологии).
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Феномен и мифология «Ван-Писа» заслуживают отдельного разговора (если у вас экзамен по этой теме, можете посмотреть краткую историю на 100 минут
), но применительно к фильму возникает резонный вопрос: необходимо ли все это видеть и знать перед просмотром? Вероятно, нет: вряд ли среди 13 миллионов японцев (на самом деле это число проданных билетов), которые сделали «Красный» самым успешным аниме года и в истории франшизы, исключительно фанаты Луффи и Ко. Да и вообще это, в первую очередь, история Уты (Каори Назука
), мощно дебютировавшей в этом году.
Итак, на заброшенном острове Элегия анонсирован концерт легендарной Уты — самой популярной певицы в мире, которая ранее выступала только удаленно. Ее музыкальные номера передавались через специальных улиток-телепатов Дэн Дэн Муси, а теперь можно увидеть икону живьем. Среди тех, кто хочет посетить историческое событие, конечно же, оказываются Луффи и его команда (некоторые — в специальных фанатских нарядах), а также некоторое количество мутных личностей.
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Первая песня заходит на «ура», а потом план мероприятия лишается стройности. Сначала Луффи выбегает на сцену и сообщает всему миру, что Ута — дочь грозы четырех морей Шанкса и его подруга детства, с которой они вечно соревновались по поводу и без. Услышав это, другие пираты решают покрасть певицу и получить за нее солидный выкуп. Дальше сложность физических и сюжетных трюков только возрастает — и даже многоходовочка Уты оказывается не финальной стадией авторского замысла Эйитиро Оды.
Говоря обтекаемо, воспитанники Шанкса оказываются антиподами. Если Луффи — пример целеустремленного мальчугана без царя в голове, который умудряется совершать благие дела, встав на сомнительную тропу пиратства, то Ута стремится причинить добро всему миру, не слишком переживая о цене »неизбежной» гармонии. Луффи окружен единомышленниками и несет в сердце романтический образ детства. Ута — взрослела почти в одиночестве, все глубже погружаясь в фантазии и фрустрацию. Вот такая мировоззренческая дуэль (к добру или худу — не в музыкальном формате рэп-баттла).
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В сет-листе «Красного» — попурри из спасительной силы искусства и тяжелой ноши миссианского комплекса, отравляющих паров ресентимента и неизбежного триумфа солидарности, эмпатии и умения коммуницировать: с родственниками и врагами, большим несправедливым миром и собственными чувствами. Неудивительно, что нарядный фильм-концерт с харизматичными персонажами, пускай и существующими часто на правах гэга, пришелся по душе японской публике после двух тяжелых ковидных лет — и на фоне «специальной» трагедии 2022-го. Как минимум — ее отголосков.
Впрочем, в отрыве от эстетики и генеалогии «Ван-Писа» многое в «Красном» может сбивать с толку. И толпа эффектных персонажей, которых здесь раза в два (а то и четыре) больше, чем в густонаселенных «Мстителях: Финале
», критикуемых за секундные сцены-презентации отдельных героев. И обилие телевизионных мизансцен, вроде постоянных крупных планов или непонятных пауз, призванных сэкономить ресурсы для ключевых визуальных эпизодов. И однотипность эмоциональной палитры, где удивление, радость, решимость и грусть вырываются на повышенных тонах, а некоторые крики еще и расходятся волнами, превращаясь в череду однотипных восклицаний (как тут не вспомнить анекдот про встречу Колобка и трех богатырей
).
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Как бы эффектно ни выглядели некоторые музыкальные номера или эпичные схватки, зритель/ница с мороза наверняка заподозрит, что имеет дело с памятником культуры, эффектно откалиброванным раритетом. Ведь чисто по возрасту «Ван-Пис» куда ближе не к абсолютному чемпиону аниме-проката «Истребителю демонов
» или вышедшей в этом году «Магической битве 0
», а к мультяшному слэпстику Текса Эйвери
(Looney Tunes
), подхватившего в каком-то смысле знамя братьев Флейшер
(«Бетти Буп
» и «Моряк Попай
»). Фантазеры, делавшие ставку на визуальный юмор и оживление предметов (как вам облизывающийся нож
или ожившее кладбище
!), уступили на заре Голливуда в гонке с Уолтом Диснеем
, но дело их живет. Если не прямое наследование, то схожую логику можно обнаружить что у Геннди Тартаковски
(«Монстры на каникулах
», «Самурай Джек
»), что вот, например, в «Ван-Писе».
Торжество физики — над логикой, гротескной эмоциональности — над психологизмом, самодостаточности приема — над его встроенностью в общую партитуру. Наконец, фантазии — над выхолощенностью. «Ван-Пис: Красный» — избыточный и неидеальный, старомодный и легкомысленный, одновременно простой и перегруженный, особенно для знатоков вселенной. Западная постдиснеевская анимация никогда бы не позволила себе таких номеров, на которых зиждется благополучие Toei Animation
. А значит, мечтать — действительно не вредно.
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