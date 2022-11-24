«Ламборгини: Человек-легенда»: Не чурайся трактора, купивши спорткар

24 ноября в российский прокат выходит драма Роберта Мореско«Ламборгини: Человек-легенда» – байопик о жизни итальянского промышленника, который создал всемирно известную марку спортивных автомобилей. Роль Ферруччо Ламборгини, мечтателя и эталона философии self-made, исполнил американский актер Фрэнк Грилло. Биография великого итальянца неотделима от компании, носящей его имя, и эта спайка вкупе с производственным адом играет с «Ламборгини» злую шутку, превращая драму об одиночестве в корпоративный фильм для показа автомобильным энтузиастам.
фото: "Ламборгини: Человек-легенда"
Италия, середина сороковых. Только что закончилась Вторая мировая война, страна лежит в руинах. Молодой сын фермера Ферруччо (Романо Реджани) возвращается домой, заряженный мыслями о новой жизни и скором успехе. Кризис – время возможностей, и парень вовсе не хочет ковыряться в земле, как делали его предки. Ферруччо Ламборгини с детства увлекается всякими железками, чинит деревенскую технику и видит в этом свое предназначение. А еще он страсть как любит гоночные автомобили, и с интересом изучает опыт Энцо Феррари – еще одного великого итальянца, который сразу после войны начал производство собственных спорткаров. В будущем кумир станет для Ферруччо главным противником, а здесь и сейчас энтузиаст-железячник занимается разбором брошенной на полях сражений военной техники – в танках очень много агрегатов, которые отлично подходят для ремонта трактора. С сельскохозяйственных машин и начнется история Ламборгини, поставившего все накопления семьи на кон, но все-таки выигравшего всемирную известность.
Годы спустя тракторы превращают Ламборгини в большого промышленника. На смену молодому итальянцу Реджани приходит американец Фрэнк Грилло — теперь он будет играть Ферруччо как итальянскую версию Дона Дрейпера из «Безумцев». Получается немного цинично, потому что прошлое бизнесмена хранит трагедию. Первая любимая женщина, красавица Клелия Монти (Ханна ван дер Вестхойзен) умерла при родах, и эта потеря вытравила из него последние романтические мысли. Он почти не проводит время с сыном, женился во второй раз на Анните Боргатти (Мира Сорвино – известна российскому зрителю по сериалу «Ленинград»), но и этот брак не приносит радости. Всего у Ферруччо в достатке, а в душе порядка нет. Он жалуется, что у любимого Ferrari просто отвратительное сцепление – обидная деталь, убивающая все удовольствие от владения премиальной спортивной машиной. Свою претензию промышленник озвучивает самому Энцо Феррари (Гэбриел Бирн) и получает унизительный ответ: мол, давайте необразованный тракторист не будет учить великого изобретателя машины делать. Итальянская кровь вскипает, и разъяренный Ферруччо бросает все ресурсы на создание лучшего автомобиля всех времен. Не ради денег, славы или даже своей вечной любви к технике, а для того, чтобы утереть нос иконе автомобилестроения. Только во втором акте биографический фильм «Ламборгини: Человек-легенда» наконец-то обретает какое-то осмысленное направление движения – и это тема карнегианского прорыва, торжества ресентимента.
фото: "Ламборгини: Человек-легенда"
Странная идея для картины о легенде автомобильного мира – показать его как разъяренного быка, с ходу бросающего все из-за увиденной красной тряпки. Но таков путь сценариста и режиссера Роберта Мореско, оставшегося доделывать «Ламборгини: Человек-легенда» после глобального даунгрейда картины. Несколько лет назад биография итальянского инженера и бизнесмена виделась очень перспективным проектом. Поставить его должен был Майкл Рэдфорд («Без изъяна»). На главные роли были приглашены Антонио Бандерас (Ламборгини) и Алек Болдуин (Феррари). Спустя годы от изначальной задумки осталось немного – не только актеры первой величины, но и целые куски сценария исчезли в неизвестном направлении, оставив после себя обиду за упущенные возможности. У «Ламборгини» и вправду были шансы рассказать не просто о красивых машинах, а о целой эпохе. Конец сороковых – это пора возрождения автомобильной промышленности. Европа обескровлена войной, она существует в мире, который отчетливо запечатлел итальянский неореализм. И вдруг на этом выжженном поле появляются мечтатели. Феррари, запустивший производство своих машин в ту эпоху, когда жители Рима кое-как могли позволить себе велосипед. Или Паскаль Галло, поднявший из пепла уничтоженный бомбардировками завод Alfa Romeo. Ферруччо Ламборгини тоже находится в этом списке, он из следующего поколения тех самых автомобильных героев, которые умудрялись создавать что-то прекрасное в цехах тракторного завода. Но фильм не станет вдаваться в подробности, обрисовывать этот дико интересный мир. У него не хватает времени даже на подробное описание одного героя, чего говорить о происходящем вокруг.
Главная беда «Ламборгини» – очень странное понимание жанра фильма-биографии. Нет, в чем-то Мореско очень дотошен, он как по учебнику выдает описание важных вех в становлении большого бизнеса, своевременно подсовывает пояснительные титры и объясняет все преимущества нового мотора. Но за этими подробностями становится все меньше пространства для изображения человека, подарившего Lamborghini имя. Из жизнеописания Ферруччо полностью исключены неудобные моменты (Ламборгини воевал в армии фашистской Италии, целый год провел в британском плену), а сам молодой итальянец неожиданно для зрителя в середине фильма превращается из простодушного парня в американского мордоворота Грилло – на реальную историческую личность совсем не похожего, даже если издалека смотреть. С этим преображением связано комичное ощущение, явившее несовпадение двух артистов, играющих одну роль. Повзрослев, Ламборгини как будто приобрел черты стереотипного итальянца, каким его видят из-за океана: бурно жестикулирующего в спорах с женой, вечно курящего, неверного и бравирующего своими пороками. Свою компетентность он визуализирует не делами, но крылатыми изречениями из коллекций бизнес-коучеров. Таланты Ламборгини как управленца также ставятся под сомнение, причем самим сюжетом. Если верить сценарию Мореско, единственным действительно бесспорным достоинством Ферруччо является удача — Фортуна подсовывает нужных людей, готовых воплощать самые безумные идеи. Остается только раздать абстрактные команды: например, захотеть машину, которая будет похожа на Софи Лорен. А потом получить чудесный спорткар, который, конечно же, навсегда обессмертит его имя.
фото: "Ламборгини: Человек-легенда"
Это не недоработка сценариста. Мореско сознательно сделал своего Ламборгини таким шумным, недальновидным, неблагодарным. Его фрондерство должно закончиться просветлением и осознанием простейшего факта: ты ничего не добьешься один. Каждому герою для воплощения мечты нужны другие люди, которые поддержат замысел, возьмут на себя тяжелую ношу. Только Ферруччо, окрыленный успехом, заметит это слишком поздно, растеряв на пути к величию последних близких ему людей. Без поддержки дело всей жизни превратится в пыль, а сам промышленник окажется заперт в роскошном особняке наедине с игрушечными машинками: синей Lamborghini и красной Ferrari, как бы приглашающей его помечтать о самой яркой гонке всей жизни. Это ментальное противостояние нитью проходит через весь фильм, спасая его от окончательного развала. К финалу «Ламборгини: Человек-легенда» внезапно рождает красивую (но уж слишком смелую) рифму, ставя своего героя в один ряд с Чарльзом Фостером Кейном, сыгранным в 1941 году Орсоном Уэлсом. Постер к фильму «Quarto potere» (так в Италии называется «Гражданин Кейн») появляется в самом начале ленты, когда Ферруччо Ламборгини впервые пытается прославиться на гонках. Выходит, в этот самый момент он и выбрал свой путь одиночки, неспособного по-настоящему ценить людей?
Достаточно ли одной цельной метафоры для прощения прочих грехов: сценарной нестабильности, клише, афоризмов с тренинга личностного роста? «Ламборгини: Человек-легенда» вроде берется соперничать с «Ford против Ferrari»Джеймса Мэнголда, но перед самым стартом врубает заднюю передачу, отказываясь от гонки по установленным правилам. Это кино других масштабов, и лучше признать это поздно, чем не признать вовсе. Не блокбастер о машинах, но довольно дорогой и амбициозный (в сравнении с прочими) образчик так называемого «корпоративного кино», синергии фильма и красочного рекламного буклета. Школярская усидчивость в рассуждениях о подвесках и моторах привлечет к нему внимание «петролхэдов». Личность Фрэнка Грилло – поклонников его ярких ролей бойцов и мерзавцев. Ну и всемирно известный бренд, золотой премиальный телец, тоже найдет своего зрителя. Все-таки блестящий хромом бампер Lamborghini 350 GT в объективе оператора Бласко Джурато действительно заставляет осторожно помечтать о чем-то прекрасном.
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