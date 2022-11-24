«Умная Маша»: Не поминай имя Цыпкина всуе

В российский прокат вышла романтическая комедия режиссера Андрея Никифорова «Умная Маша», где Артем Ткаченко, Ольга Рыжкова и Настасья Самбурская пытаются на собственном примере побороть стереотип о том, что женщины делятся на умных и красивых, и доказать, что снобские интеллектуальные беседы вовсе не всегда тождественны жизненному опыту и настоящей мудрости.
Владелец модной художественной галереи, франт и интеллектуал Константин (Ткаченко) приводит знакомиться со своей обеспеченной, почти аристократической семьей (папа – Алексей Кортнев
, мама – Мария Шукшина
, брат – Владислав Егоров
) новую пассию – простую «гримершу», точнее визажиста Машу (Рыжкова). Маша выглядит эффектно, но светскую беседу с родителями, тут же выстреливающими по «жертве» высокохудожественным неймдроппингом, кажется, поддержать особо не может. Правда, в разговорах не теряется. С упоением перечисляет своих любимых художников – Репина, Петрова и Водкина, а когда речь заходит о литературе с цитатами из Набокова и Бродского, совершает и вовсе роковую ошибку – восхищается рассказами Александра Цыпкина
: «Читали же такого?». Живущая в богато, со вкусом обставленном загородном доме семья Константина такого наглого хамства уже, конечно, не выдерживает. Пара, между которой разверзлась интеллектуальная пропасть, не может побороть неравенство социальных слоев и уровней IQ.
Спустя время Константин уже успешно встречается со своим заместителем – брюнеткой, интересной во всех отношениях, Татьяной (Настасья Самбурская), не чета глуповатой блондинке Маше. Только вот последняя будто бы случайно оказывается на вернисаже работ Питера Брейгеля, которые удивительным образом удалось собрать Константину. Он уверен, что Маша пришла, чтобы устроить на выставке какую-нибудь пошлую, мещанскую сцену из неудавшейся супружеской жизни. Но нет – эффектная блондинка теперь не только красива, но и умна, обладает в прямом смысле слова энциклопедическими знаниями, потому что решилась на эксперимент знакомого «айтишника» (Ефим Петрунин
), который вживил ей чип со всеми данными из Большой советской энциклопедии. Теперь Маша может не только поддержать беседу о творческих методах Брейгеля, но и спокойно процитировать литературных классиков. Смолток, начинающийся с фразы «А помните, как у Чехова», готов снова растопить сердце холодного Константина, сотрудниц галереи, которым, впрочем, Маша еще и может сделать аккуратный макияж, а также родителей, с которыми когда-то не задалось знакомство, а еще бабушки Константина (Галина Польских
), встречавшейся чуть ли не с самой королевой Елизаветой II.
«Умная Маша» сделана по всем канонам романтической комедии – жанра когда-то популярного, но во времена хай-концептов для стриминг-сервисов считающегося слишком простым. Не совсем заслуженно, как и главная героиня «Умной Маши». Даже в начальных сценах, где ей еще не вживили чип, Маша вовсе не выглядит тупой блондинкой, у которой на уме только красивые картинки из запрещенных соцсетей, она – девушка, хоть и предпочитающая Цыпкина Набокову, но довольно находчивая, по-своему даже мудрая. Тот же хитроумный план с вживлением чипа для того, чтобы вернуть бывшего, ну или хотя бы отомстить ему, тоже придет в голову далеко не каждой. Да и обычных людей без псевдоаристократического анамнеза, как у семьи Константина, привлекают вовсе не цитаты из Чехова или точное знание хронологии произведений того же Брейгеля, а простое человеческое обаяние и житейская мудрость, которые возникают и развиваются вовсе не от чипа с копипастом Большой советской энциклопедии.
Режиссер и сценарист «Умной Маши» Андрей Никифоров, до этого уже в таком же популярном ключе исследовавший стереотипы о женщинах в комедии с Агатой Муцениеце
«Ты ж мать
», и в «Умной Маше» не пытается прыгнуть выше головы. Более того, довольно остроумно шутит над снобами и всевозможными попытками – и в искусстве, и в жизни – казаться умнее, чем есть на самом деле. «Умная Маша» не претендует на звание шедевра мирового кинематографа, но легко, практически молниеносно – в энергично смонтированном всего 80-минутном фильме нет ничего лишнего – справляется с задачей и развлечь зрителей, и напомнить им о набивших оскомину стереотипах, и, что уж, даже немного просветить. Наверняка, многим вслед за «Умной Машей» захочется «погуглить» и Брейгеля, и Бродского, и Чехова – все-таки чип с энциклопедическими знаниями пока остается лишь кинофантастикой.
«Умная Маша» в кинотеатрах с 24 ноября.
обсуждение >>