«На ощупь»: Дмитрий Нагиев теряет зрение, но обретает себя

В российский прокат выходит фильм дебютанта Антона Мусса «На ощупь» – психологический триллер о душеспасительной слепоте с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Звездный актер в картине начинающего постановщика появился неслучайно. Спродюсирована лента братьями Андреасян, у которых учился Мусс, и которые четыре года назад с фильмом «Непрощенный» нащупали драматический потенциал популярного комедийного артиста и телеведущего Нагиева. «На ощупь», как и та лента, полностью полагается на актерский талант и вновь исследует тему прощения, особенно когда дело касается семейной трагедии.
Виктора (Нагиев) можно назвать настоящим затворником. Некоторое время назад он кардинально изменил жизнь и из успешного судьи превратился в отшельника, уехав на край земли в недостроенный отцовский дом, а из некогда заботливого родителя – в человека, не разговаривающего со своим сыном (Владислав Ценёв
). Теперь круг общения Виктора – его собака и почему-то повадившийся на участок медведь. Незваного гостя отшельник даже подумывает убить. Но в этой метафорической притче, балансирующей на грани психологического триллера, Виктору гораздо важнее убить медведя внутри себя.
Тем не менее отшельник расставляет капканы и буднично выходит на охоту – чем еще заняться за тысячу верст от большого города с его кипучей энергией таких важных, но таких бессмысленных дел. Только вот охота заканчивается неудачно вовсе не для мишки, а для Виктора, который неожиданно теряет зрение. И теперь ему – слепому – нужно выбраться из такого знакомого созерцательно, но совершенно чужого на ощупь леса – к дому, где его не ждет никто, кроме разве что верного пса.
Внешние препятствия «На ощупь», кажется, растиражированы уже огромным количеством фильмов и сериалов, так или иначе рассказывающих о потере привычных нам органов чувств. Тут можно вспомнить и «Птичий короб
» с Сандрой Буллок
– один из самых популярных фильмов Netflix, и сериал «Видеть
» с Джейсоном Момоа
– один из первых релизов Apple TV+. Но дебютная лента Антона Мусса не пытается экспериментировать с постапокалипсисом. Это почти камерная драма про апокалипсис внутренний, конец одной, привычной, жизни, для конкретного человека обретающий черты вселенской трагедии, но и своего рода «откровение», шанс на нечто новое – все зависит лишь от угла зрения. Или в данном случае – вообще от его отсутствия.
Дмитрий Нагиев, и в «Непрощенном», и в «Чикатило
», что уж, частенько отличающийся драматическим переигрыванием, в «На ощупь» неожиданно аккуратно собран. Возможно, этому помогает и тот факт, что треть экранного времени герой Нагиева проводит в темной повязке и чаще не на крупных, а средних планах в кромешном лесу, где сценическими партнерами становятся разве что волк и медведь – настоящий, а не как в «Защитниках
» Сарика Андресяна.
«На ощупь», к счастью, не претендует на звание российского «Выжившего
». Это, скорее, извечный для отечественного кинопространства трактат о конфликте отцов и детей, лесе как давней народной скрепе – единственном доступном (особенно сейчас) месте, куда можно сбежать от проблем, дихотомии справедливости, особенно когда речь идет о суде – внешнем или внутреннем. В этом смысле «На ощупь» повторяет сериал «Ваша честь
», уже обретший в том числе и российский ремейк
, но облекает сюжет в неспешную почти монодраму о том, как порой важно расфокусировать все внешнее и заглянуть внутрь себя.
«На ощупь» в кинотеатрах с 1 декабря.
обсуждение >>