«Двойная петля»: Хроника пикирующего «Топ Гана»

В российский прокат выходит «Двойная петля» – лента Джастина Дилларда («Сумеречная зона»), основанная на биографии военного летчика Джесси Брауна. В конце 1940-х, несмотря на расовую сегрегацию, Браун стал первым пилотом-афроамериканцем, прошедшим программу летной подготовки ВМС США. Отечественному зрителю «Двойную петлю» представляют в качестве замены другого авиационного фильма – «Топ Ган: Мэверик», так и не добравшегося до наших кинотеатров. Схожие черты есть, но сравнивать «Двойную петлю» справедливее не с блокбастером имени Тома Круза, а с драмой «Военный ныряльщик».
фото: "Двойная петля"
1950 год, мир снова стоит на пороге большой войны. Полем нового сражения между Западом и Востоком становится Корейский полуостров, разделенный по 38-ой параллели. В любую минуту худое перемирие рухнет, и США окажутся вовлечены в кровопролитную битву против социалистического блока: КНДР и Китая, а может — и против Советского Союза, недавно создавшего собственную ядерную бомбу. В это непростое время молодой летчик Том Хаднер (Глен Пауэлл) прибывает в расположение истребительной эскадрильи ВМС США для прохождения службы. На авиабазе он знакомится с будущим другом Джесси Брауном (Джонатан Мэйджерс) – афроамериканцем, который умудрился воспарить в небо, несмотря на разлитую в воздухе нетерпимость.
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Путь Брауна за штурвал истребителя был тернист, значительно труднее, чем у Хандлера. В детстве он заболел небом и годами добивался воплощения мечты: старательно учился, стал единственным чернокожим на военных курсах и все-таки был зачислен в армию по специальности. Экстраординарное упорство, которое, однако, не всем по душе. Сослуживцы относятся к Брауну с плохо скрываемой насмешкой, не забывая напоминать ему о месте в иерархии. Неважно, кто и когда разрешил Брауну носить шеврон эскадрильи, – места «цветным» в белом обществе военлетов нет. Из-за такого отношения пилот никому не доверяет, опасаясь ножа в спину от сослуживцев. Подвоха ждет даже от сигнальщиков, призванных обеспечить посадку самолета на палубу авианосца. Следующие месяцы Браун и Хаднер будут притираться друг к другу, смывая вредные стереотипы. Один научится доверять брату по оружию, а второй осознает ту ужасную несправедливость, которую несут практики институционального и бытового расизма. И да, это реальная история. Как всегда, немного гиперболизированная.
фото: "Двойная петля"
В российском прокате «Двойная петля» не очень выгодно представлена в качестве замены фильму Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик». Схожие черты у двух проектов, разумеется, есть: самолеты летают, авианосцы бороздят морские просторы, никуда не делись бомберы и очки-авиаторы. Но красочный трейлер с воздушными баталиями выступает для фильма Джастина Дилларда недостоверной рекламой, а боевые вылеты не занимают в ленте и половины хронометража. Да, друзьям-пилотам придется показать себя в дуэли, навязанной советским истребителем, а также поддержать соотечественников в обороне у Чосимского водохранилища. Но это будет лишь одним из многих — далеко не главным — эпизодом в размеренном путешествии по судьбе первого пилота-афроамериканца. Горе тем, кто ожидал от ленты динамичного блокбастера на сверхвысоких скоростях: несмотря на название, здесь нет двойных петель, «чакр Фролова» и прочих авиационных тройных тулупов. Более того, военные эпизоды «Двойной петли» не блещут оригинальностью: иногда кадр в кадр цитируют куда более сведущих в теме предшественников вроде «Спасти рядового Райана», «Дюнкерка» и «По соображениям совести».
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Это стоит определить еще на берегу. По динамике «Двойная петля» проигрывает не только дилогии «Топ Ган», но даже «Времени патриотов» – авиабоевику из Казахстана, явно вдохновленному похождениями Пита «Мэверик» Митчелла (и потому на роль дженерика подходящему всяко лучше). Но это тот случай, когда вины фильма в несоответствии ожиданиям в общем-то нет, а все вопросы стоит адресовать маркетингу. Оригинальное название расставляет все на свои места: в американском прокате биографическая драма идет под именем Devotion. Многогранное слово, может означать как преданность стране, так и приверженность идеалам, мечте. Эту черту героя Диллард и пытается раскрыть, со всех сторон обстреливая храброго летчика проявлениями ксенофобии. Боевые действия интересуют создателей меньше общественных пороков, потому и кокпит воспринимается не иначе как еще одной декорацией для двухчасового рассуждения о социальной несправедливости.
фото: "Двойная петля"
Война Джесси Брауна началась задолго до Кореи. Она следует за ним по интерьерам собственного дома, в котором возвращения летчика дожидается супруга (Кристина Джексон) и маленькая дочка. Продувает ветром на палубе авианосца USS Leyte, когда вся команда выбегает посмотреть, сядет ли «их Джеки Робинсон». Делаются ставки: выигрыш утраивается, если Джесси разобьется. Напряжение не исчезает на набережной Круазет (летчики называют ее Круассан) во французских Каннах, куда американские военные корабли заходят пополнить запасы. Просвещенная Европа встречает чернокожего офицера тем же непониманием, что и далекая родина, закрывая перед носом двери роскошных казино.
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Со схожим отношением, чем-то на грани презрения, в далеком уже 2000 году сталкивался другой афроамериканец – Карл Брашир (Кьюба Гудинг-младший), герой другого биографического фильма «Военный ныряльщик». Тогда ему в помощь был выделен сам Роберт Де Ниро, воплотивший на экране справедливого инструктора, для которого целеустремленность и талант были выше общественных предрассудков. Брауну тоже надлежит получить ангелов-хранителей, которые делами докажут, что нация готова к переменам, и уже совсем скоро институт угнетения по расовому признаку падет. Первым ангелом станет Хандлер, искренне пытающийся уберечь товарища от вражеской пули и начальственного тумака. Вторым — неожиданно! — Элизабет Тейлор (Серинда Свон), ненадолго впорхнувшая в фильм, чтобы защитить Брауна от каннских ханжей. Поклон не только великой актрисе и политической активистке, но, похоже, всему кинематографу, призванному давать голос тем, чьи права были несправедливо попраны.
фото: "Двойная петля"
«Двойная петля» берется говорить о важных темах: «стеклянном потолке», неравенстве, преодолении стереотипов. Обо всем, что в последние годы вновь будоражит американское общество. Похвально, что Диллард старается показать, где у социума болит, однако его высказываниям почти всегда не хватает законченности, какого-то побуждающего к действию панчлайна. Скорее всего, это вина неотлаженных ритмов: порою кажется, что сам режиссер не до конца уверен, какой порок он задумает обличать в следующей сцене. Итогом становится амбивалентное чувство. Нельзя отказать «Двойной петле» в достойной актерской игре, ненаносной драме и визуальной красоте. Но симпатичная картинка не может отменить лоскутное одеяло из заявленных, но так до конца и не отрефлексированных идей. Если фильму чего-то и не хватает до звания крепкого байопика, так это меткости. Расстановка акцентов и форсирование сюжетного двигателя точно заставили бы эту птичку взлететь.
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