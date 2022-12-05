Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Семь самураев»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«На тебе сошелся клином белый свет»: Янка Дягилева всматривается в бездну

Рецензии на фильмы >>
5 декабря 2022

В российский прокат выходит «На тебе сошелся клином белый свет» — полнометражный дебют Игоря Поплаухина, концептуально схожий с его же короткометражным «Календарем». Артемий Пятаков рассказывает, как фильм старается осмыслить ранний уход из жизни Янки Дягилевой, попутно отстраняясь от повинности байопика о жизни легенды отечественного рока.

«На тебе сошелся клином белый свет»: Янка Дягилева всматривается в бездну

В полуподвальном помещении идет саундчек: рыжеволосая девушка (Кира Пиевская) готовится к сольному выступлению. Этот андеграундный междусобойчик будет несвоевременно омрачен и прерван смертью одного из присутствующих — друга самой исполнительницы. Ее все зовут «Янка» или «Яныч». Если бы не вступительный титр, вряд ли кто из зрителей узнал в девушке легенду сибирского панк-рока Янку Дягилеву.

Читать «Цой» — фильм о похоронах рок-звезды
Янка и без того одна из самых таинственных представительниц отечественной рок-музыки. Она могла бы запросто оказаться в «Клубе 27» — пантеоне исполнителей, умерших в этом возрасте, зачастую при странных обстоятельствах, — но ушла из жизни еще раньше. Дягилевой было 24 года. В мае 1991-го ее найдут лишь спустя восемь дней после внезапного исчезновения. Смерть обрастет мифами и легендами, а история «быстрой жизни» будет долго искать достойной экранизации.

«На тебе сошелся клином белый свет»: Янка Дягилева всматривается в бездну

Надежда на появление байопика забрезжила в середине 2020-го, когда из окрестностей Петербурга донеслись новости о старте съемок «На тебе сошелся клином белый свет». В режиссерском кресле — выпускник Московской школы нового кино Игорь Поплаухин, чей короткометражный фильм «Календарь» — медитативное получасовое путешествие женщины в неизвестность — победил на Каннском кинофестивале в конкурсе студенческих работ (Cinefondation).

Читать Календарь в контексте короткого метра «Кинотавра» — 2018
Впрочем, уже в первой четверти фильма становится ясно, что «…Белый свет» имеет мало общего с реальными образами Дягилевой и ее окружения. Режиссер не раз говорил об этом в интервью, а для пущей уверенности указал в первом же кадре, что картина не претендует на статус байопика. В первую очередь, это погружение автора в самого себя и приглашение зрителя к сеансу медитации. Как и в «Календаре», Поплаухин оберегает околомистическую интонацию, смело жертвуя динамикой. Во вторую — условная хроника последних дней рок-звезды и осмысление событий, предшествовавших ее исчезновению. Вне какой-либо очередности — это еще и посвящение Максиму Шавкину, режиссеру и другу Поплаухина, погибшему несколько лет назад.

«На тебе сошелся клином белый свет»: Янка Дягилева всматривается в бездну

После трагедии на концерте Янка бесцельно проживает последние часы жизни. Формально — отбывает их в компании близких, сменяет одну локацию за другой, но все чаще — тонет в неопределенных образах и сущностях, постепенно изолируясь от окружающих. В исполнении Киры Пиевской Дягилева еще не подошла к роковому финалу и не исчезла в мутных водах лесных рек. Однако с самого начала она искусно растворяется в толпе, а затем — на фоне дачных пейзажей. Все меньше говорит — и чаще всматривается в пустоту. Янка находит в окружающем пространстве вещи и явления, заслуживающие большего внимания, нежели потерявший смысл быт: может подолгу изучать собственное отражение или ловить пальцами лучи солнца, пробивающиеся сквозь пыльное стекло.

Читать «Лето» — фантазия о конце прекрасной рок-эпохи
Поплаухин будто вторит героине и дистанцируется от документальной реальности. Лишь малая часть героев имеет отдаленное сходство с прототипами. Даже сама Янка — не «своя в доску» девчонка, не та протестующая сибирячка, какой ее можно увидеть на редких архивных кадрах или услышать в песнях: «Разорвали нову юбку, да заткнули ею рот. Славься, Великий рабочий народ!» Здесь она воплощает меланхоличный образ всех несбывшихся надежд: человека не потерявшегося, а просто не приспособившегося к реалиям.

«На тебе сошелся клином белый свет»: Янка Дягилева всматривается в бездну

«На тебе сошелся клином белый свет» — вообще кладезь собирательных образов. Ближе к финалу возникает даже икона отечественного панка Егор Летов — противоречивый и неудобоваримый, деспотичный и ревностно относящийся к музыке. Он очевидно привлекает Янку, становясь объектом ее безответной любви. Однако и здесь режиссер избегает подглядывания за личной жизнью Дягилевой. Такая отстраненность может вызвать недоумение публики, желающей найти ответы на вопросы, скопившиеся по прошествии долгих лет. Еще большей неожиданностью станет отказ от ностальгического экскурса в творчество Дягилевой: под пронзительное «А ты кидай» можно будет лишь провожать глазами финальные титры. Поплаухин явно не желает заигрывать с детективной составляющей истории: он обходится с биографией Янки бережно и не берет на себя роль следователя или психотерапевта, не разбирает проблемы института семьи и взаимоотношений. Тем более — не берется рассуждать о политике и не ищет связь между смертью молодой певицы, народными волнениями и приближающимся финалом перестройки.

Читать «Стена» и еще четыре музыкальных фильма-манифеста
Равно как и главная героиня, тихо исчезающая в водах лесной речки, фильм в итоге превращается в абсолютную абстракцию. Словно памятуя о строчке Дягилевой «Продана смерть моя!», Поплаухин протестует и не продает. Он устраивает тихие кинематографические поминки по мотивам биографии любой скоропостижно скончавшейся личности, а то и целому поколению молодых талантов — будь то музыкант, артист или талантливый режиссер.

«На тебе сошелся клином белый свет» в прокате с 8 декабря.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Артемий ПятаковБиография / БайопикРоссийские фильмы
персоны
Кира ПиевскаяИгорь ПоплаухинМаксим Шавкин
фильмы
КалендарьНа тебе сошелся клином белый свет

фотографии >>
«На тебе сошелся клином белый свет»: Янка Дягилева всматривается в бездну фотографии
«На тебе сошелся клином белый свет»: Янка Дягилева всматривается в бездну фотографии
«На тебе сошелся клином белый свет»: Янка Дягилева всматривается в бездну фотографии
«На тебе сошелся клином белый свет»: Янка Дягилева всматривается в бездну фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Семь самураев»

Скорбим

Борис Калягин
5 декабря ушёл из жизни журналист Борис Калягин.
Юрий Дубровин
4 декабря ушёл из жизни актёр Юрий Дубровин.

День рождения >>

Елизавета Александрова
Сергей Деревянко
Советбек Джумадылов
Сергей Клановский
Анна Куркова
Евгения Розанова
Нина Русланова
Антон Сёмкин
Александр Фисенко
Йерун Краббе
Барбара Крафтувна
Фрэнки Мюниц
Джессика Паре
Пола Паттон
Ник Стал
Йоханнес Хестерс
все родившиеся 5 декабря >>

Афиша кино >>

Капитан Фантастик
драма, социальная драма
США, 2016
Рядом
Россия, 2022
Быстрый словарик любви
драма, мелодрама
Германия, Франция, 2022
Другая
триллер, фильм ужасов
США, 2021
На тебе сошелся клином белый свет
драма
Россия, 2022
Помнить
драма, триллер
Южная Корея, 2022
Призрачно-белый
драма, исторический фильм
Германия, Израиль, Россия, 2022
Приключения Тедди
детский фильм, семейное кино
Норвегия, 2022
Балабанов. Колокольня. Реквием
биография
Россия, 2022
Бегущие за волной
драма
Австралия, 2022
Большой золотой слиток
комедия, фэнтези
США, 2022
Дон Жуан
драма, комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Франция, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен