«На тебе сошелся клином белый свет»: Янка Дягилева всматривается в бездну

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Режиссер «Квадрата» и «Форс-мажора» становится лауреатом фестиваля второй раз подряд

Я не договорил: как «Треугольник печали» выиграл в Каннах, рассказывая о российских деньгах и навозе

24 ноября

«Умная Маша»: Не поминай имя Цыпкина всуе

Интеллектуальная комедия с Ткаченко, Рыжковой и Самбурской о том, что женщины не делятся на умных и красивых