Фредди не против Джейсона: японская оккупация и гнев Хана в корейской драме «Помнить»

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Новости кино Юлия Пересильд станет молодой Ягой в спин-оффе «Последнего богатыря» В прокат фильм «Первый богатырь» планируется выпустить 1 января 2025 года

Новости кино Елизавета Арзамасова возвращается к роли современной «Анны-детектива» Три новых сезона сериала – «Анна и тайна ночи», «Анна и тайна теней» и «Анна и тайна ядов» – выйдут с 13 по 15 декабря на ТВЦ

Лайфстайл Ивана Урганта отстранили от участия в церемонии «Золотой граммофон» Он был ведущим 15 лет

Лайфстайл Алла Пугачёва, Сельма Блэр и Приянка Чопра попали в список самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира По версии издания BBC

Лайфстайл Роберт Дауни-младший рассказал, что отец дал ему попробовать наркотики в 6 лет После этого актёр долгое время боролся с наркотической зависимостью