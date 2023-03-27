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Нападение на полицейский участок: «Айта» — якутский детектив о разуме в плену у мести

Рецензии на фильмы >>
27 марта 2023
Детективный триллер «Айта», выигравший на Первом фестивале авторского кино «Зимний» награды лучшему режиссеру (Степан Бурнашев) и актеру (Иннокентий Луковцев), выходит в российский прокат. Фильмы холодной республики, формирующие такую знакомую, но все же уникальную киновселенную, крайне успешны в родных широтах, а их жанровая направленность не мешает признанию на фестивалях: в 2020-м на сочинском «Кинотавре» главный приз получило «Пугало» Дмитрия Давыдова, а Бурнашев с «Черным снегом» чуть позже победил на «Окне в Европу». В общем, это кино, готовое к выживанию в любых обстоятельствах, в чем можно убедиться, посмотрев «Айту» — лихо закрученный детектив о неоднозначности мира, где эмоции способны взять разум в заложники.

Нападение на полицейский участок: «Айта» — якутский детектив о разуме в плену у мести

Сотрудник якутской полиции Афоня (Андрей Фомин) по обыкновению развлекает коллег анекдотами, притягивая неодобрительные взгляды прибывшего начальства. За работу он берется нехотя, напевая под нос «наша служба и опасна, и трудна». На повестке — дело о попытке суицида девочки Айты. Она — в реанимации, мать не знает, что и думать, а в кармане подростка обнаруживают только записку, где фигурирует некий Афоня. Так сотрудник полиции – с виду обычный разгильдяй с невнятной биографией – становится главным подозреваемым. Накануне Афоня действительно подвозил Айту домой на служебной машине, что сам полицейский объясняет как жест доброй воли, — но отец девочки, суровый охотник Айаал (Георгий Бессонов), без доказательств и следствия готов вершить самосуд. Силой соцсетей новость о «полицейском-педофиле» молниеносно разлетается по поселку. Чтобы не допустить расправы, начальник полиции Николай (Иннокентий Луковцев) решает укрыть мужчину в камере и переправить в соседний поселок, но непогода буквально запирает их в пределах полицейского участка, откуда уже никто не вернется прежним.

Читать «Злой дух расширял свои границы»: Степан Бурнашев — о якутском хорроре «Проклятая земля. Рок»
Закономерная жажда справедливости среди местных жителей на деле выливается в жестокую травлю. Аргументация в духе «он русский, точно маньяк», «менты выгораживают своих» работает безотказно, а чужак становится идеальной жертвой. Пусть из доказательств — лишь совпавшее имя и догадки школьника — любителя детективов, который утверждает, что видел поцелуй Айты с сотрудником полиции. Под удар попадает и жена Афони, молодая якутянка. И сказать правду уже некому: хрупкая Айта так и не приходит в себя.

Нападение на полицейский участок: «Айта» — якутский детектив о разуме в плену у мести

Убитый горем Айаал задумывает вместе с товарищами штурм участка, отрубив перед этим связь. В столь турбулентных обстоятельствах практически загнанный в угол Николай сохраняет остатки самообладания и действует исходя из презумпции невиновности – даже когда рука невольно сжимается в кулак перед лицом Афони. Непрекращающийся дождь размывает не только дороги, но и факты, заставляя забыть о доверии и чести. В столь же туманном взгляде Афони видится не то раскаяние, не то бездна, а вокруг – лишь мрак и смятение, из которых рождается месть ради мести.

Читать Рецензия на «Пугало» Дмитрия Давыдова
В финале Бурнашев предоставляет героям шанс попросить друг у друга прощения, покаяться и озвучить выводы – о том, почему важно не быть эгоистом, беречь детей и отпускать прошлое. Для него это, в первую очередь, история о любви и человечности. Завершающий пафос фильма член жюри «Зимнего» Алексей Герман-младший посчитал излишним, но куда точнее было бы сказать – неправдоподобным. Мало кто готов так честно признаться другим и самому себе в совершенных ошибках. Разъяснительный твист роднит фильм Бурнашева с некоторыми работами казахстанского постановщика и фестивального любимца Адильхана Ержанова, который нередко вкладывает в уста персонажей простые истины о главном. С другой стороны, где как ни в кино нам ждать того, что реальность дать не может.



«Айта» в кинотеатрах с 30 марта.

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обсуждение >>
№ 5
Pumpkin   27.03.2023 - 09:09
я ожидаю многое от этого фильма - кажется, что будет даже очень супер здорово. плюс сюжет все равно прям даже захватывает читать далее>>
№ 4
Lusia Happy   12.12.2022 - 10:46
теперь очень интересно, чем это все закончится в итоге. рецензия прям заинтересовала. да и вообще можно в захлеб смотреть якутские фильмы. топчик просто! читать далее>>
№ 3
Princesa_ptichka   12.12.2022 - 09:59
якутский детектив - кто бы мог подумать! я даже никогда бы не поверила, если бы мне сказали, что якутские фильмы будут такими топовыми! читать далее>>
№ 2
Дашустик   12.12.2022 - 09:21
А мне кажется, что в этом и прелесть фильмов - они не должны копировать жизнь. Тут герои могут в конце все осознать, раскаяться. А однажды в жизни, может быть, люди смогут так же читать далее>>
№ 1
Элинкаа   11.12.2022 - 21:38
Вообще такой необычный проект! Даже интересно, что у нас в целом такое продолжают снимать, это радует. Одна картинка чего стоит и как классно смотрится читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Нападение на полицейский участок: «Айта» — якутский детектив о разуме в плену у мести фотографии
Нападение на полицейский участок: «Айта» — якутский детектив о разуме в плену у мести фотографии
Нападение на полицейский участок: «Айта» — якутский детектив о разуме в плену у мести фотографии
Нападение на полицейский участок: «Айта» — якутский детектив о разуме в плену у мести фотографии
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