Конь бледный: «Қаш» — казахстанский фильм-морок, который нельзя забыть

В казахстанском прокате идет дебют Айсултана Сеитова «Қаш» — притча, хоррор и истерн, произрастающие из национальной трагедии 1930-х. Доберется ли фильм до российских кинотеатров — большой вопрос: для известного клипмейкера было важнее показать фильм на родине (и, может быть, лишь отдельных городах РФ). Впрочем, в разговоре с Кантемиром Балаговым («Теснота», «Дылда»), одним из первых зрителей фильма, Сеитов признается в любви к домашнему просмотру — так что не все потеряно. Почему «Қаш» было бы полезно увидеть россиянам и можно ли погрузиться в его недра без глубокого знания казахстанской культуры, пробует разобраться Алексей Филиппов.
1930-е. Чудовищный голод вытягивает энергию и краски из казахского аула. Местные жители едва подвижны — чтобы не призывать лишней активностью желание еды. Не сидит без дела только могильщик Исатай (Еркебулан Дайыров
), который каждый день свозит новые трупы в общую могилу — зияющую рану посреди степи. С высоты птичьего полета обилие тел из-за слоя хлорки начинает походить на песчинки в безжалостных часах, которые то ли отсчитывают начало новой эпохи, то ли сулят всему сущему неизбежный финал.
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Наконец заволновались и в советской администрации: не из-за повышенной смертности, а что самим пщеницы хватит максимум на пару недель. Решено отправить Исатая в город Сарканд, чтобы пополнить запасы. Тот нехотя соглашается, прислушавшись к старшему товарищу Магаю (Исбек Абильмажинов
), который выступает переводчиком с казахского на русский — и сразу выдает отказ Исатая за решительное согласие. Дело не в покорности — вопрос жизни и смерти: вместе с могильщиком живет младший брат Алим (Султан Нурмуха
), при свете дня скрывающийся в сундуке. Больше детей в ауле не осталось, а в Сарканде есть детдом, где мальчику всегда найдется пропитание. Спрятав брата в поклаже, Исатай в сопровождении солдата Ильи (Александр Паль
) отправляется через степь, которая испытает его на выносливость, человечность и интуицию.
«Қаш
» — полнометражный дебют успешного казахстанского клипмейкера Айсултана Сеитова
. Отучившись в Нью-Йоркской академии кино, он работал со Скриптонитом
и Маслом чёрного тмина
, Joji
и Noize MC
(Минюст РФ считает его Иноагентом — прим.ред.
), снял на песню «Медина» Jah Khalib
самый дорогой в КЗ (костюмно-исторический) клип и срежиссировал презентацию Канье Уэста
к альбому Donda. Закономерным этапом такой карьерной траектории кажется дебют в США, — как это случилось, например, с Ильей Найшуллером
, чей «Хардкор
» спродюсировал Тимур Бекмамбетов
, — однако Сеитов нацелен
работать именно с родной историей и культурой. Изначально он хотел
посвятить дебют Желтоксану
— алматинским митингам 1986 года, важной вехе независимой национальной самоидентичности.
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Впрочем, сценарий, написанный Аблаем Нурманбетовым
, существует в хронотопе более глобального события: 1930-е — это Ашаршылык
, казахстанский Голодомор, последовательно обесценивавшийся
советским дискурсом как часть «неизбежной» волны всесоюзного голода
на заре становления нового государства. Среди его отличительных черт — стремление переформатировать кочевую культуру под принципы «коллективизации» и оседлости, сопровождавшееся
изъятием скота (который потом попросту забивали) и требованием сдавать норму по урожаю в непригодных для сельского хозяйства условиях. Даже такой фактологический контур, который казахстанские зрители, конечно, знают и чувствуют гораздо глубже, позволяет рассматривать «Қаш» как не только убедительный кошмар, но и образ трагической истории Казахстана (подробнее об этом вместе с режиссером рассуждают ведущие подкаста Dop soz
).
О многослойности — или многозадачности — фильма Сеитова предупреждает уже одна из первых сцен, когда камера погружается в погребальную яму, как будто отправляясь в путешествие сквозь века. «Археологический» ракурс сталкивается с реальностью мертвых тел, которым суждено стать частью почвы и национальной памяти. «Қаш» заряжен кошмаром прошлого, но еще и визионерски прозревает будущее: для Исатая и его современников — это сны о надвигающейся новой трагедии (Великая отечественная), как у Хаяо Миядзаки
в «Ветер крепчает
» (2013), но для Алима и его потомков — надежда на светлое будущее. Или будущее как минимум.
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Чтобы сохранить такую возможность, Исатаю предстоит встретить не только образы грядущего или реальных разбойников (в камео
— стендап-комик Нурлан Сабуров
), но и загадочного старика Тепе (Ондасын Бесикбасов
). Трикстер с бельмом на глазу, он — ненадежный проводник и тень страшных мыслей могильщика, который оказывается перед предельным моральным выбором: съесть брата или рискнуть судьбой аула, продолжая дорогу вдвоем. В мутном зрачке Тепе отражается
и неистощимый голод — Ашаршылыка или стремления достичь цели любой ценой, — и вечное присутствие смерти. (В одной из казахстанских рецензий отмечают
созвучность имени Алим со словом «өлім», которое означает погибель).
Пространство степи у Сеитова — (об)морочное: плоское, как кость, густое, как туман, нелинейное, как кошмар (или лабиринт
), а путников здесь истязают голод, видения, природные условия и сам дух истории. В этой связи интересно взглянуть на «Қаш» в разрезе не фильмов ужасов, но, например, истерна. Одиссея Исатая напоминает путь американских переселенцев в «Обходе Мика
» (2010) Келли Райхардт
, плутающих вдоль Орегонской тропы. В декорациях «самого американского жанра
» постановщица не столько воспроизводит или развенчивает мифы Дикого Запада, сколько рассматривает
веру как одну из форм коммуникации, самостоятельный язык. Роднит эти фильмы не близость культурных кодов, но многослойное ощущение пространства: от горизонта — к недрам, от исторической ауры — к неуловимой пульсации духа, которая и воспринимается как налет мистики.
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Так и ключевые фигуры фильма производят ощущения наполненности: если не драматургической, то энергетической, эмоциональной, духовной. В конце концов, каждый здесь пропитан горестями, несет их в себе или становится их источником для других. Эпизодический выход Варвары Шмыковой
как раз связан с заплутавшим известием о смерти. Неприкаянно бродящая как будто на периферии кадра, Толганай Талгат
ощутимо, телесно воплощает скорбь матери, потерявшей ребенка. Сыгравшего Исатая артиста Абильмажинова режиссер сравнивает
с Тосиро Мифунэ
— джокером Акиры Куросавы
, артистом-самоучкой с мощной харизмой и экранной интуицией. Его же «Ран
» (1985) — с японского «хаос», «смута» — кажется Айсултану Сеитову более адекватным переводом названия, чем, скажем, «Беги».
В конце концов, «Қаш» действительно фокусируется не на движении и выживании, но стоическом принятии груза сделанного выбора. В пространстве, времени или сознании. Финальная гора нераспечатанных писем рифмуется с концовкой комикс-антиутопии «Сквозь снег
» (2013) Пон Джун Хо
— одного из любимых режиссеров Сеитова. Катастрофа произошла, функционирующий на эксплуатационной тяге
поезд «прогресса» сошел с рельс. Что будет дальше — решать уже только выжившим, которые, конечно, никогда не забудут, что видели в вагонах — и как их товарищей бросали в топку. И, хочется верить, не будут торить дорогу в будущее ценой миллионов жизней.
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