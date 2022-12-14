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«Непослушник 2. Вспомнить всё!»: Как вернуть Толику веру

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14 декабря 2022
В прокат выходит продолжение кинофильма Владимира Котта «Непослушник» — воспитательно-приключенческой комедии о нахальном блогере Диме (Виктор Хориняк), попавшем в монастырь, где малочисленная братия спасается под присмотром добросердечного отца Анатолия (Юрий Кузнецов). Зрители оценили простоту и позитивный настрой фильма: история пранкера, которого меняет размеренная и суровая жизнь послушника, сыскала поистине народную славу, несмотря на неказистость сюжета. В сиквеле с подзаголовком «Вспомнить всё» действуют те же персонажи — хотя акценты смещаются, и на первый план выходит отец Анатолий. Именно его герою предстоит преодолеть сложное испытание – беспамятство.

«Непослушник 2. Вспомнить всё!»: Как вернуть Толику веру

Дима и Настя (Таисия Вилкова) теперь живут в Москве, и у них подрастает трехмесячный малыш. Правда, не все идет гладко — и Настя знает, почему: они никак не могут обвенчаться. Брак без церковного разрешения тяготит верующую девушку, и она решает временно уехать в Шую, в родной монастырь, под крыло матушки Ефросиньи (Татьяна Орлова), которая по-прежнему руководит там иконописной школой. Отец Анатолий, не без помощи Дмитрия открывший для себя интернет, тем временем ведет широкую миссионерскую деятельность: пилит сторис, отвечает на вопросы подписчиков, объявляет сбор средств для больного ребенка. Большую сумму собирается пожертвовать новый прихожанин — бывший вор в законе Саша Черный (Гоша Куценко), появляющийся в один из дней у стен обители. Он также просит Анатолия об услуге – провести ему генеральную исповедь. Батюшка соглашается, а на следующее утро… оказывается в больнице с аневризмой головного мозга — и совершенно без памяти.

Смотреть онлайн фильм «Непослушник»
Лишенная наставника братия и все приближенные не понимают, что теперь делать, но тут вслед за женой в Шую прибывает Дима, еще не забывший свое старое прозвище – Димонстр. Он видит, что отец Анатолий совсем плох и потерял не только память, но и страх божий: отрицает Господа, а еще дважды в коротком разговоре произносит слово «жопа». Да и никакой он больше не отец – называет себя Толиком и говорит, что он пионер. Врачи думаю, что восстановить память можно, но для этого пациенту нужно воскресить и пережить вновь все самые яркие моменты прошлого. Надо так надо: Дима берется организовать для лучшего человека в мире что-то вроде шоу Трумана, то есть инсценировать некоторые моменты его юности. Начнет он с «пожара» в конюшне, потом устроит Толику встречу «с первой любовью», а дальше масштабы реконструкции станут в прямом смысле космическими. Ложь во благо – хорошее дело, а бывших пранкеров не бывает!

«Непослушник 2. Вспомнить всё!»: Как вернуть Толику веру

Второй «Непослушник», соблюдая все установки доброй и щедрой на допущения сказки, оказался даже веселее и разнообразнее, чем оригинальный фильм. В нем и обстоятельства посложнее, и поступки героев позаковырестее, и география побогаче. Сюжет выходит далеко за пределы шуйского монастыря — в одной из сцен герои едут на сочинскую Красную поляну и поднимаются в горы на канатной дороге. Устроить реалити-шоу Диме помогают десятки статистов, изображающих пионеров, комсомольских активистов или городских хулиганов. Действуют ли эти люди из любви к искусству, или из уважения к настоятелю монастыря, неважно — главное, что они демонстрируют удивительно слаженную командную работу. И даже когда оказывается, что подопечный монах ранее был космонавтом, и теперь его придется снова «запустить к звездам», ребята справляются.

Читать Мы — русские, с нами — блог: Рецензия на фильм «Непослушник»
Всех действующих лиц этой истории объединяет религиозность и, если можно так сказать, поиск Бога. Герой Кузнецова, лишенный и веры, и рясы, и бороды, оказывается совершенно беззащитным, походит на наивного потерявшегося ребенка и вызывает сострадание. Но вспомнить ему предстоит не только героические свои поступки, но и горькие ошибки прошлого. Кажущийся святым отец Анатолий тоже оказывается не без греха, и именно раскаяние в проступке и покаяние поможет вернуть ему память. Герой Виктора Хориняка тоже находит в этой ситуации новые точки роста: в начале он все еще слаб в вере, все время пытается договориться с Богом, но в итоге ловит волну удачи и через помощь другому сам становится лучше (и мирится с женой). Интересен, но не до конца раскрыт, архетипичный персонаж Гоши Куценко. С солнышком на тыльной стороне ладони, он выглядит одновременно и солидно, и иронично, отлично попадая в интонацию и жанр картины. У него и харизма подходящая, и реплики ему прописали хорошие. Черный смешно переругивается с одним из монахов, а, признав в нем бывшего оперуполномоченного, называет того «Брат Майор». И уморительно путает слова «жертвоприношение» и «пожертвование». Но главное в его характере — отчаянное стремление покончить с прошлым. Кстати, к этому герою очень естественно перешла музыкальная тема из «Агаты Кристи». Теперь это его звуковая дорожка, а веселую беготню Димы и Анатолия отныне сопровождает озорное «Эх, яблочко». С Сашей Черным, скорее всего, будет связан сюжет объявленного продолжения – «Непослушника 3». Финал фильма недвусмысленно на это намекает.

«Непослушник-2. Вспомнить всё» в кинотеатрах с 15 декабря.


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«Непослушник 2. Вспомнить всё!»: Как вернуть Толику веру фотографии
«Непослушник 2. Вспомнить всё!»: Как вернуть Толику веру фотографии
«Непослушник 2. Вспомнить всё!»: Как вернуть Толику веру фотографии
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