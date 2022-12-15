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«Таинственное убийство»: «Глухарь» по-французски

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15 декабря 2022
В российский прокат вышло «Таинственное убийство» – новая работа режиссера «Магии зверя» и французской адаптации скандинавского «Моста» Доминика Моля, премьера которой состоялась в официальной программе Каннского кинофестиваля. В картине, снятой по мотивам нон-фикшна Полин Гена «18.3 – год в судебной полиции», находится мало места привычным для детективного жанра художественным интригам, это практически производственная драма следователя, в карьере которого, как и у многих его коллег, всегда есть самое волнующее, но так и не раскрытое дело.

«Таинственное убийство»: «Глухарь» по-французски

Октябрьским вечером 2016 года полицейский участок во французском Гренобле отмечает уход на пенсию своего начальника Тураншо (Николя Жуэ), который передает пост молодому, но подающему надежды Йохану (Бастьен Буйон). Для последнего возглавить участок, конечно же, большая честь, только пока он даже не предполагает, какая ответственность сваливается на него с этой как будто бы большой властью.

Практически тем же вечером возвращается домой после приятных посиделок с подругами молодая девушка Клара (Лула Коттон-Фрапье), которую на пустой темной улице неожиданно окликает незнакомец. Обливает ее бензином и поджигает. Чудовищная смерть, расследовать которую и предстоит отделу Йохана – еще совсем зеленого начальника, который даже не может сообщить родителям Клары об этой трагической потере. В дело включается старший товарищ Марсо (Були Ланнерс) – следователь с собственным семейным кризисом, безысходно резкий, но все еще надеющийся на то, что поиск преступников – это не бесконечное хождение по кругу, а все-таки хоть и непростой, но путь из смертоносного пункта A в правосудный пункт B.

«Таинственное убийство»: «Глухарь» по-французски

Дорога Йохана пока далека от хладнокровной прямой. Он мается между случайными подозреваемыми – оказывается, у Клары было много любовников, она вообще, как говорит ее лучшая подруга Нани (Муна Суалем), «любила плохих парней». И, например, Марсо, отягощенный личными проблемами, уверен, что именно в этом направлении надо искать преступника. Другая версия коллег Йохана – чуть ли не случайный фанатик, не зря же Клару именно сожгли заживо, как средневековую ведьму. Есть ли свое личное мнение у Йохана – большой вопрос, на который он не может ответить и себе самому. Мчится по кругу от одной зацепки к другой – как на велопробеге, единственном увлечении Йохана, впрочем, тоже ограничивающемся лишь поездками по стадионному кругу. «Тур де Франс», он, как и раскрытие этого дела, – пока только в мечтах.

«Таинственное убийство» с первых титров огорошивает поклонников детективного жанра тем, что в этой истории преступника не найдут – по статистике каждый год 20% убийств французская, да, наверняка, и не только, полиция не раскрывает. Фильм Моля в этом плане сконструирован – как и его литературный первоисточник – скорее, как кино не художественное, а документальное, фиксирующее такой, казалось бы, популярный в кинематографе, но довольно скучный на деле процесс по поиску улик и бесконечным допросам, большинство из которых оказываются лишь белым шумом, не имеющим отношения к реально произошедшему преступлению. Случайная фраза подруги Нани о том, что Клару убили просто потому, что она женщина, в данном случае выглядит как дань актуальной фем-повестке, но и она зарывается под бесконечным производственным процедуралом следователей, погрязших в рапортах, переработках и неисправных принтерах.

«Таинственное убийство»: «Глухарь» по-французски

В этом смысле «Таинственное убийство» существенно отличается и от предыдущей работы Моля «Магия зверя», все-таки представляющей более объемный взгляд на историю одного преступления, и от традиций французского литературного детектива – от Жана-Кристофа Гранже до Мишеля Бюсси. Фильм Моля вдохновлен, скорее, американскими публицистическими детективами (и в кино, и в литературе), где поиск преступника выливается лишь в бесконечный процесс, обнажающий как пороки общества, так и конкретных людей – жертв, следователей, преступников, свидетелей. И каждая из этих категорий всегда относительна. Уж нам ли об этом не знать.

«Таинственное убийство» в кинотеатрах с 15 декабря.


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«Таинственное убийство»: «Глухарь» по-французски фотографии
«Таинственное убийство»: «Глухарь» по-французски фотографии
«Таинственное убийство»: «Глухарь» по-французски фотографии
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