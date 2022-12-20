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«Чук и Гек. Большое приключение»: Счастье - это когда все дома

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20 декабря 2022
22 декабря в прокат выходит фильм «Чук и Гек. Большое приключение», поставленный Александром Коттом и спродюсированный Арсеном Готлибом. Это красочная предновогодняя история для семейного просмотра с детьми дошкольного и младшего школьного возраста по мотивам рассказа Аркадия Гайдара. Главные роли исполнили юные актеры Юрий Степанов и Андрей Андреев, а их родителей сыграли звезды кино Юлия Снигирь и Владимир Вдовиченков.

«Чук и Гек. Большое приключение»: Счастье - это когда все дома

Сюжет рассказа Аркадия Гайдара, впервые опубликованного в 1939 году, хорошо знаком всем, кто учился в советской школе. Во времена позднего СССР, правда, имена героев уже казались невозможно странными, а сейчас и подавно не все в курсе, что Чук – сокращение от Вовчука, а Гек – от Сергейки (то есть полные имена детей — Владимир и Сергей). Впрочем, для истории это не важно. В ней — мать с двумя сыновьями собираются ехать из Москвы в Сибирь к отцу, геологу Серегину, который находится в научно-разведывательной экспедиции. Накануне, в отсутствие матери, дети получают телеграмму о том, что с выездом следует повременить — геологов отправляют в другое место. Мальчики скрывают от мамы послание, и семья отправляется в дорогу, долго едет на поезде, потом добирается до лагеря геологов, но вместо воссоединения с отцом будет вынуждена какое-то время провести в зимней тайге, лишь ожидая встречи. Ничем вроде бы не примечательная бытовая история была очень популярной в советской России, потому что рассказывала детям доступным языком и без манипуляций о честности, любви и дружбе, крепких семейных отношениях. И, конечно, создавала образ огромной страны, увиденной глазами самых маленьких хомо советикус.

Смотреть онлайн «Чук и Гек» (1953)
Экранизация рассказа случилась лишь однажды — в 1953 году: сюжета хватило на короткометражный фильм. Новая картина не просто пересказывает литературный первоисточник, хотя в ней тоже все это есть – и традиционные ценности, и детский взгляд на мир. Вместе с тем здесь появляются и новые, не описанные Гайдаром события, а также опасные приключения, испытания и чудеса, которые происходят с героями уже в таежном сказочном лесу. Таким образом, расширенный сценарий превратил историю в полноценную волшебную сказку – жанр для современного кино редкий, и это в картине Александра Котта самое ценное. Здесь нашлось место и волкам с медведями, и ожившим игрушкам, и даже мотивам из «Хозяйка Медной горы» Бажова, также современным детям малознакомой.

«Чук и Гек. Большое приключение»: Счастье - это когда все дома

Поначалу сюжет фильма не отступает от рассказа. Мама Маруся, по профессии певица, живет с сыновьями прямо напротив Кремля в коммунальной квартире с двумя соседями. Дети шалят под «Кукарачу», собирают каждый свой чемодан в дорогу, а Гек получает и сжигает телеграмму, уговаривая Чука скрыть приход почтальона. Этот поступок не спонтанный, как в книжке, а расчетливый: Гек здесь старше — и уже сумел прочитать телеграмму. Он очень скучает по папе, поэтому уверен, что ехать надо обязательно. Он все рассчитал: за три дня они обязательно успеют доехать до станции «Тайга» и увидеться с отцом до Нового года. В действительности Маруся и дети разминутся с партией геологов, а затем москвичи — по очереди и в одиночку — оказываются в зимнем лесу. Сначала за врачом для сторожа уходит мама, волнуясь за нее в тайгу рано утром сбегает Чук, а уже вслед за ним идет и Гек, переживающий, что не углядел за младшим братом. Каждому из них предстоит преодолеть и внешние опасности, и внутреннее чувство страха — и каждый проходит испытания по-своему. Чук, например, фантазер и романтическая натура, берет с собой любимые игрушки, которые в лесу оживают и становятся его верными помощниками. Гек, уже школьник и пионер с рациональным мышлением: в одной из сцен он, например, отгоняет волков с помощью пионерского галстука и фонарика. В общем, ведет себя, как и положено взрослому ребенку, хотя в глубине души он все еще тоже верит в сказки.

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Родителей сыграли Юлия Снигирь и Владимир Вдовиченков. Их персонажи больше похожи на небожителей, чем на реальную семью. Мама – столичная красавица, певица, при этом — и добрая, и веселая, и очень сильная. Папа – настоящий герой: мужественный, отважный и прекраснодушный. В общем, архетипичная, сказочная пара. На роль Чука взяли Андрея Андреева, который уже играл сына Вдовиченкова в фильме «Батя». Гека сыграл сын Юрия Степанова, родившийся вскоре после трагической смерти актера — и удивительно похожий на отца. Дети держатся непосредственно и естественно, их персонажи получились живыми и искренними. Во второстепенных ролях задействована целая гирлянда известных актеров, здорово украсивших фильм своей игрой. Тимофей Трибунцев, Александр Самойленко, Роман Мадянов, — а также Милена Софронова, недавно снявшаяся в «Сердце Пармы».

«Чук и Гек. Большое приключение»: Счастье - это когда все дома

Визуальный мир, который удалось создать вокруг героев, получился очень красочный. В интерьерах расставлено множество интересных предметов – лампы, книги, рукописные письма, старый календарь-перевертыш. Еще больше впечатляют натурные сцены с прекрасной северной природой, огромными заснеженными деревьями и каменными пещерами (фильм снимали в Пермском крае). Конечно, и здесь пришлось прибегнуть к условностям, например, в одежде. Костюмы у всех Серегиных чересчур нарядные и яркие для советских лет — таких красивых свитеров, разноцветных пальто и чемоданов ни у кого из нас тогда не было. Да и детские игрушки, которым здесь отведена не последняя роль, просто невероятны. Весь этот предметный мир в сочетании с красивыми актерскими лицами и величественной музыкой Алексея Айги как раз и создает атмосферу новогодней сказки, в которой возможно любое чудо. Сложности натурным съемкам добавило, кстати, и участие медведя, лошадей, козла и волкособов (это гибрид собаки и волка). Все сцены с животными – высший пилотаж, они должны составлять особую гордость авторов картины.

Итак, перед нами неглупая и добрая сказка — в меру захватывающая и неплохо сделанная. В ней говорится о важных для воспитания вещах: чувстве ответственности, товарищества, преодолении страха. И, конечно о том, что семья – это самое главное. Это тыл, мир, уверенность. Ощущение семьи - это и есть ощущение счастья. Недаром геологическая станция, на которой здесь происходит воссоединение детей и родителей, называется «Счастье-1».

«Чук и Гек. Большое приключение» в кинотеатрах с 22 декабря.


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обсуждение >>
№ 1
Princesa_ptichka   20.12.2022 - 16:42
здорово, всегда любила это произведение Гайдара! очень доброе и милое. так что надеюсь, фильм будет не хуже, чем великая детская сказка) читать далее>>
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