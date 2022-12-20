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«Бывшие. Happy End»: Торчим вместе, выздоравливаем по отдельности

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20 декабря 2022
В российский прокат выходит фильм «Бывшие. Happy End» — полнометражный финал популярного сериала с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым. За прощальный аккорд семейной саги о разного рода зависимостях отвечал режиссер «Сердца пармы» и «Движения вверх» Антон Мегердичев, привнесший в популярный, но сравнительно камерный проект — нерв и ритм большого кино.

«Бывшие. Happy End»: Торчим вместе, выздоравливаем по отдельности

Сериал «Бывшие» стал по-своему знаковым проектом для отечественной киноиндустрии. Снятый в 2016-м, до малых экранов он добрался лишь спустя два года: сначала на START, а потом и на Первом канале. Несмотря на задержку, «Бывшие» не запаздывали: на излете 2010-х они стали в каком-то смысле группой поддержки для зрителей нулевых. Недаром главная героиня в исполнении Любови Аксеновой – плоть и кровь той самой эпохи свободы, которую стоило только «взболтать, но не смешивать».

Смотреть онлайн Сериал «Бывшие»
Ее Яна Миронова, «мажорка» и дочь большого чиновника, смешала: наркотики и алкоголь, личные обиды и семейные травмы, потерянный голос поколения и нервную истерику, словно предчувствующую 2020-е. Спасти ее мог только рехаб, где она и встретила Илью (Денис Шведов) – бывшего алкоголика, прошедшего все этапы эпохального перепутья, человека, привыкшего жить исключительно для других.

«Бывшие. Happy End»: Торчим вместе, выздоравливаем по отдельности

В истории их страсти – любовью трехсезонные отношения «Бывших» назвать все-таки сложно – канат перетягивался в разные стороны. Илья прошел и неудачный брак, и встречу с братом, который, по большому счету, отсидел за него. Яна – тоже брак, но уже не просто неудачный, а трагический, соревнующийся по части драмы с историей «падения дома Мироновых».

Читать Рецензия на «Сердце пармы»
Все это время Илья и Яна были зависимы не только от наркотиков и алкоголя, но — главным образом – друг от друга. И их союз, кажется, всегда был далек от анонсированного в полнометражном финале хеппи-энда. «Торчим вместе, выздоравливаем по отдельности» – пусть и перефразированное, но одно из главных правил «анонимных» клубов. Счастливый ли это финал для созависимой пары? Не факт. Но точно трезвый. Или даже отрезвляющий.

«Бывшие. Happy End»: Торчим вместе, выздоравливаем по отдельности

Параллельно сериал «Бывшие» отличался еще и тем, что на протяжении всех трех сезонов, которые снимал режиссер Иван Китаев, демонстрировал полижанровость. Причем практически в каждой сцене: из драмы героев кидало в водоворот психологического триллера, оттуда, через бытовую комедию, они прокладывали путь к чуть ли не к античной трагедии. Последняя прорастала на «багаже» семейной саги второго сезона, в которую жизнь Ильи и Яны превратилась после мелодрамы рехаба из первого.

Читать Рецензия на «Движение вверх»
Полнометражный финал неожиданно для многих снял режиссер сложнопостановочных блокбастеров «Движение вверх» и «Сердце пармы» Антон Мегердичев. И его Happy End не сбивает сериальное настроение, но действует в более энергичном темпоритме — как раз на скоростях кинотеатрального проката. Последние «Бывшие» миксуют запомнившиеся зрителям жанры и отдают сольную партию главной жемчужине проекта – Любови Аксеновой, которая на протяжении все сезонов подтверждала статус действительно выдающейся актрисы поколения.

«Бывшие. Happy End»: Торчим вместе, выздоравливаем по отдельности

В «Бывших. Happy End» находится место и библейской истории, и тарантиновскому боевику, и мечтательной мелодраме — сродни «Поющим под дождем». Это во всех смыслах прощание и с Ильей, и с Яной, и с целой эпохой — тех самых «сытых» (не только кинематографически) нулевых и немного десятых. Что важнее, это возможность прощения Яны и Ильи — зависимых навсегда не только от вредных привычек, но и друг от друга. Людей, которые могут торчать вместе, но выздоравливать — лишь по отдельности.

«Бывшие. Happy End» в кинотеатрах с 22 декабря.


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обсуждение >>
№ 1
Альбина2365   20.12.2022 - 23:11
Один из лучших проектов последних лет. читать далее>>
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«Бывшие. Happy End»: Торчим вместе, выздоравливаем по отдельности фотографии
«Бывшие. Happy End»: Торчим вместе, выздоравливаем по отдельности фотографии
«Бывшие. Happy End»: Торчим вместе, выздоравливаем по отдельности фотографии
«Бывшие. Happy End»: Торчим вместе, выздоравливаем по отдельности фотографии
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