Мрачнее дуче: «Пиноккио Гильермо дель Торо» — сказочный пинок в сердце, который должен пережить каждый

На Netflix вышел «Пиноккио Гильермо дель Торо» — кукольный мультфильм от режиссера «Лабиринта Фавна», «Формы воды» и «Аллеи кошмаров», где герой сказки Карло Коллоди помещен в Италию времен расцвета фашизма. Алексей Филиппов рассказывает, почему это одна из лучших работ мексиканского фантазера и почему деревянный мальчик — образец для всех нас сегодня.
1916 год. В итальянском городке вместе с десятилетним сыном Карло (Грегори Манн
) живет столяр Джепетто (Дэвид Брэдли
) — мастер на все руки, которому доверили изваять фигуру Христа для местной церквушки. Эта богоугодная работа прервется в одночасье с семейным счастьем, когда погибнет от шальной (сброшенной как балласт) бомбы. Так, Первая мировая изранит душу Джепетто и итальянское жизнелюбие сказки.
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Иисус так и останется незаконченным: деревянных дел мастер погружается в морок утраты и алкогольной зависимости, итальянское общество — поддается смутному обаянию фашизма Бенито Муссолини. В этих не слишком сказочных декорациях сначала появляется сверчок-интеллектуал Генри Крокет (Юэн Макгрегор
), который поселяется в итальянской сосне у могилы Карло, рассчитывая заняться наконец писательской карьерой. Затем, когда Джепетто в припадке скорбного энтузиазма смастерит из жилища сверчка неказистую куклу, явится сердобольный Древесный дух (Тильда Суинтон
), чтобы оживить Пиноккио (снова Манн) и подарить-таки старику утраченное счастье.
Тот, правда, не сразу оценит подарок потусторонних сил: первая встреча (похмельным утром!) с непоседливым деревянным мальчиком обернется для Джепетто чередой кошмаров — настоящим хоррор-альманахом. Дальше наступит пора удивляться уже Пиноккио: и молотку, и ночному горшку, и церкви, и деревянному дядьке Христу, и фашистской строгости, и лохотрону шоу-бизнеса, и, в конце концов, цене человечности. Но не будем забегать вперед.
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Обзор «По ту сторону изгороди»
Вывеска «Пиноккио Гильермо дель Торо
» в кой-то веки уместно использует на афише имя автора крупным шрифтом: не только потому, что это детище мексиканского визионера в самом лучшем его проявлении, но из-за сродства с балаганом, где имена хозяина шоу и его главного аттракциона неотделимы, хотя первый и откровенно наживается на втором. Деревянный мальчик тут как будто придаток к дельторовскому макабру — как чудовище Франкенштейна (за него режиссер планирует взяться следом) обречено называться через фамилию создателя.
И в лучшей сказочно-цирковой традиции кукольный хоррор для всей семьи хочется пересказывать если не покадрово, то поэпизодно. Сочиняя новый росток для сюжета Карло Коллоди
, дель Торо
и Патрик МакХэйл
, автор выдающегося мультсериала «По ту сторону изгороди
», используют целый лес культурных традиций и ассоциаций: от комедии дель арте и фильмов ужасов до карикатур и даже мемов
. Сложно поверить, что активный в твиттере дель Торо не хихикает в бороду над народным творчеством Интернета, а потому и знакомые мизансцены навряд ли случайны (по крайней мере — некоторые из них).
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Рецензия на «Аллею кошмаров»
Пиноккио, конечно, идеальный герой не только «нашего», но любого времени: вечный подросток, обреченный попадаться на максималистском вранье; стойкий деревянный солдатик, который бы пригодился и обществу потребления, и армии Муссолини; образцовый обыватель с чистым сердцем, но и такой же башкой, куда — в теории — можно влить хоть свинец больших идей, хоть божью росу. Кстати, 15 лет назад комиксист Венсан Паронно
сочинил прочтение сказки совсем без тормозов: там Пиноккио был роботом с носом-дулом, которого пытались использовать и как оружие, и как секс-игрушку
.
Версия дель Торо и МакХэйла, если упрощать и не рассматривать оцарапанный пол или детальные задники, идет похожим маршрутом: шебутной Пиноккио ищет себя через нарушения примерно всех правил, а окружающие стремятся использовать его как инструмент для достижения цели. Джепетто поначалу видит в нем исключительно двойника Карло, который не справляется с ролью. Аристократ-циркач Вольпи (Кристоф Вальц
) — однофамилец бизнесмена-фашиста, в честь которого названы актерские награды Венецианского кинофестиваля — мечтает, что люди снова полюбят цирк, забыв про джаз, радио и прочие тлетворные веяния. Армейский чин Подест (Рон Перлман
), готовящий сына Фитиля (Финн Вулфхард
) умереть за родину, хотел бы видеть Пиноккио идеальным солдатом. Даже морское чудо-юдо, родственное киту, что проглотил Иону, видимо, полагает мальчишку как хорошую зубочистку.
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Рецензия на «Форму воды»
Если неубиваемый Пиноккио олицетворяет перпетуум мобиле перемен, которые наступают, чего бы ни желали консерваторы политического, религиозного или бытового толка, то почти все остальные мужчины в мультфильме — суровые отцовские фигуры, не способные принять не то что ближнего, а даже собственного ребенка как самостоятельную личность. Оставляя пространство для рискованных сравнений, МакХэйл и дель Торо выписывают не просто паноптикум фантазий о былом или предстоящем величии, но своего рода культ бессмертия, которые роднит и скорбь, и веру, и политические программы. Пиноккио с его дырой вместо сердце — идеальное воплощение фразы Сартра, что у каждого человека «в душе дыра размером с бога». И кто же виноват, что деревянный мальчик порой оказывается не способен ее заполнить.
Пиноккио прекрасен как раз тем, что не отказывается от человечности ради вечности, а проходит ровно обратную эволюцию. Отправить тысячи людей умирать за твои идеи, подготавливая их детей последовать родительскому примеру, не велика доблесть — попробуйте сделать это со своей драгоценной жизнью. Тем более если она окажется бесконечной — как песчинки в пустыне. И тут исторический задник придает гуманистическому запалу притчи необходимый вес — так же, как кукольная анимация подчеркивает неказистость и хрупкость всего (даже самого прекрасного) сущего.
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Рецензия на «Остров собак»
Вслед за Уэсом Андерсоном
, чья фетишистская скрупулезность достигла пика в кукольных мультфильмах «Бесподобный мистер Фокс
» (2009) и «Остров собак
» (2018), дель Торо тоже обрел здесь необходимый контроль за фантазиями и артефактами эпохи. При поддержке «ремесленника» Марка Густафсона
он в очередной раз сопрягает морфологию трагедии и сказки. В лучшем его фильме, «Лабиринте Фавна
» (2006), мистические народные поверья сулят спасение от сапога диктатуры Франко то ли девочке, то ли целой стране. В «Хеллбое
» (2004-2008) — уживались фэнтези, фольклор и фантомы Аненербе. В «Хребте дьявола
» (2001), где тоже важную роль играла упавшая с неба бомба, готическая сказка о призраке защища сирот от бенефициаров Гражданской войны.
В конце концов, мексиканец дель Торо, фанат хорроров, живописи и выразительных образов с вековой традицией, как никто понимает, что дети для адептов большой идеи — лишь дрова для костра, позволяющего раздуться в макабрическом самомнении их жалкой тени. Неслучайно центральным номером «Пиноккио» становится концерт для Муссолини, превращенный деревянным сорванцом и обезьяной-кукловодом Спаццатура (Кейт Бланшетт
) в сатирическую издевку над карликом-деспотом. Из какой бы древесины ты ни был сделан, не позволяй никому превращать себя в предмет интерьера. И даже если вместо сердца наметилось, так сказать, дупло.
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