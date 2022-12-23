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«Новая игрушка»: Что подарить человеку, у которого все есть

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23 декабря 2022
В кинотеатры России вышла французская комедия «Новая игрушка» — ремейк культовой и во Франции, и в Советском Союзе картины «Игрушка» Франсиса Вебера 1976 года, которую показывали по телевизору примерно раз в год… да и сейчас показывают. Как режиссер Джеймс Ют переосмыслил фильм с Пьером Ришаром, заменив его комиком Жамелем Деббузом, рассказывает Екатерина Визгалова, сверстница оригинальной ленты.

«Новая игрушка»: Что подарить человеку, у которого все есть
фото: INSIDEPROMOTION

Выходец из Марокко Сами (Деббуз) живет с беременной женой в иммигрантском квартале Парижа, в многоквартирном доме с очень тонкими стенами, и вполне счастлив, несмотря на многочисленные долги и отсутствие постоянной работы. Все его друзья и соседи работают на заводе овдовевшего год назад миллиардера Филиппа Этьена (в его роли звезда французского кино Даниэль Отёй). Сын богача 12-летний Александр (Симон Фалю) ужасно одинок во дворце скупого на эмоции отца, хотя у него есть все, чего только можно пожелать. В очередной день рождения мальчик идет со свитой в принадлежащий семье магазин игрушек, чтобы выбрать себе подарок. И выбирает Сами, который буквально только что устроился туда работать ночным охранником. За 3208 евро (сумма его долга) Сами дает себя упаковать и отвезти в поместье Этьенов, где он соглашается до утра побыть игрушкой избалованного мальчика и откликаться на имя Гюнтер.

Повторяющая многие мизансцены и даже жесты, «Новая игрушка» все же не точный ремейк фильма великого Вебера, а новый взгляд на те же самые темы, не растерявшие актуальности поныне. В фокусе все то же детское одиночество, социальное неравенство, усугубленное межнациональными вопросами, и дилемма: все ли проблемы можно решить с помощью денег. Для нового поколения зрителей авторы придумывают как другие обстоятельства жизни героев, так и обновленный декор. Например, для капиталиста больше не актуальны символы роскоши 1970-х - бассейн в саду и богатый дом, — нынче этим никого не удивишь. Поэтому герой Отёя владеет огромной загородной усадьбой с вертолетной площадкой, полями для гольфа, а во дворце у него есть кинозал, музыкальная гостиная и, скорее всего, комната для грязи. Чтобы придать его материальному миру оттенок вульгарности и бесполезности, Этьена сделали почитателем высокой французской кухни и коллекционером современного искусства: в одном зале из стены торчит зад зебры, а рядом располагается на постаменте писуар (инсталляция стоит за два миллиона евро). У наследника всего в изобилии: помимо маленькой машины (почти такой же, как в старом фильме), чтобы ездить по дому и выписывать штраф прислуге, есть несколько огромных комнат. Одна — с игровыми автоматами, вторая — с настольными играми, а интерактивная спальня с летающей кроватью при желании превращается в элегантный планетарий по голосовой команде. Пацан, разумеется, блогер, ведет канал про астрофизику, но подписчики почему-то над ним смеются — и вообще у него нет друзей.

«Новая игрушка»: Что подарить человеку, у которого все есть
фото: INSIDEPROMOTION

Драматургические изменения тоже имеются. И вроде бы происходит усиление контрастов, но фильм от этого не становится эмоциональнее. Смотрите: в оригинале человек-игрушка в исполнении Пьера Ришара был безработным журналистом, человеком нищим, но интеллектуалом, с мощным чувством собственного достоинства. Здесь это мигрант-неудачник, успевший поработать курьером, парковщиком и продавцом нелепых двуносых чайников. Вдобавок он еще и увечный — и хотя это реальная травма Жамеля Дебуза, здесь она тоже используется для подчеркивания образа вечно нелепого, немного даже жалкого человека. Беременная жена Сами, вкалывающая на заводе и возглавляющая там профсоюз, умоляет супруга найти нормальную работу, но учитывая весь его опыт к 45 годам, долги и приводы в полицию, работа Гюнтером не самое большое из пережитых унижений. У Этьенов в доме полно и другой прислуги, которым Сами щедро раздает прозвища: называет повара «Рататуй», а гувернантку — «Мэри Поппинс», отпускает шутки в адрес работника, скрывающего арабское происхождение.

Ремейк вообще стремится уйти от резкости оригинала в сторону большей человечности, отказавшись от жестких устаревших шуток, вроде торта в лицо, падения ведра с водой на голову или падения женщины в бассейн, чтоб ее опозорить перед обществом. Правда и той женщины больше нет, что сильно упрощает конфликт между персонажами. В старом фильме мотивом покупки себе живого человека для мальчика был бунт против неприятной ему мачехи – своего рода тоже красивой и дорогой игрушки, которую отец «купил» для себя. Ставший собственностью ребенка, герой Ришара вступал на тропу классовой войны, бунтуя против собственного унижения и презрения богачей к людям другого социального статуса. Он даже подговаривал мальчика выпускать левацкую газету, направленную против отца. В ремейке нет ни мачехи, ни бунта. Александр просто скучает по маме, и ему не хватает эмоциональной связи с Филиппом. Он подсознательно пытается спровоцировать отца, добиться внимания. Нет здесь и сопротивления человека-игрушки, который ощущает себя униженным только после того, как видео его «распаковки» попадает в ютюб, и все соседи с друзьями начинают над ним смеяться. Сами не гордый парень, и он не только не держит зла на богатого Этьена, но даже изо всех сил помогает ему стать хорошим отцом. Например, дает советы, как обниматься или выражать эмоции.

«Новая игрушка»: Что подарить человеку, у которого все есть
фото: INSIDEPROMOTION

Несмотря на то, что оба фильма говорят об одном — достоинстве, искренности, доверии и необходимости для ребенка увидеть во взрослом человеке понимающего друга, — «Новая игрушка», фильм, в общем-то, неплохой, уступает оригиналу, политкорректно предлагая испытывать уважение и сочувствие решительно ко всем героям. Включая персонажа Отёя, у которого есть все, кроме самого необходимого – способности чувствовать и проявлять эмоции. Его прототип – высокомерный Пьер Ромбаль-Коше, блестяще сыгранный 50 лет назад Мишелем Буке, однозначно вызывал неприязнь. Кроме того, в финале Вебер обходился без хеппи-энда — фильм вообще не имел конца. Ремейк же слишком прямолинейно и до упора несется по проложенным сценаристами рельсам добра. Решение закрыть нерентабельный завод Этьен отменяет, рабочие места мигрантам сохраняет, профсоюзные деятели торжествуют, жена Сами едет рожать, а вместе с ней весь квартал и оба Этьена. В конце отец и сын идут по своим полям для гольфа, счастливо держась за руки.

И последний важный секрет, почему так много людей любило «Игрушку», – гениальная музыка Владимира Космы. Она начинает звучать в голове сразу, как только вспоминаешь героя Ришара – симпатичного, смешного невротика, попавшего в неловкую ситуацию и пытающегося сохранить лицо. Мы не просто сочувствовали ему, а готовы были бежать под эту музыку за ним за следом, как делал это юный Ромбаль-Коше. Позднее мелодия зажила и отдельно от фильма. Ничего такого в ремейке нет, вялый саундтрек ничуть не вдохновляет, как и вся картина в целом. Да что там картина, вся ныняшняя жизнь.

«Новая игрушка» в кинотеатрах с 22 декабря.


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обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   23.12.2022 - 18:01
ну иногда свежие ремейки не мешают для хорошей картины)) так что почему бы и нет. Тем более такой актер еще клевый - я помню его со времен Астерикса и Обеликса читать далее>>
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