«Клипмейкеры»: Постирония судьбы

анонс

Режиссер «Квадрата» и «Форс-мажора» становится лауреатом фестиваля второй раз подряд

Я не договорил: как «Треугольник печали» выиграл в Каннах, рассказывая о российских деньгах и навозе

Бытовая трагедия о давлении не только на мужчин

«Гром. Трудное детство»: Египетская сила в городе, которого нет

1 января

Человек – это звучит безысходно: как «Чебурашка» проводит сеанс психотерапии для взрослых

Новое прочтение советской классики – с симпатичным компьютерным зверьком и не крокодилом, но Геной, в исполнении Сергея Гармаша