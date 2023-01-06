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«Клипмейкеры»: Постирония судьбы

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6 января 2023
В новогодний прокат врывается новый фильм Григория Константинопольского «Клипмейкеры» – ностальгическая сказка про режиссеров и бандитов. Рассказываем, чего ждать от полуавтобиографического анекдота одного из самых самобытных российских режиссеров.

«Клипмейкеры»: Постирония судьбы

В 1992 году Григорий Константинопольский начинает работать клипмейкером и за время своей карьеры успевает снять около 300 роликов для звезд отечественной эстрады, включая Аллу Пугачеву и группу «Машина времени». В 1999-м он приходит в большое кино с первым полным метром «Восемь с половиной долларов», живописующем турбулентную индустрию шоу-бизнеса. В этот временной промежуток разворачиваются события «Клипмейкеров», где главным действующим лицом становится альтер эго режиссера – Гриша Византийский (отрешенно меланхоличный Александр Горчилин). Очередным похмельным днем его подруга Тоня Водкина (Мария Шалаева), революционерка, сценаристка и просто русалка с зелеными волосами, подбивает приятеля вступиться за честь коллеги по цеху. Правда вместо обещанной аравы киношников на стрелку с бандитами приезжают полтора человека, которым с тарантиновским размахом чудом удается отбиться от банды Бобра (Владимир Епифанцев). Неубиваемый криминальный авторитет, которому не страшны гранаты, пулеметы и многочисленные удары стульями, впрочем, еще долго будет появляться в жизни героев в разных качествах, олицетворяя одну из ветвей (не)сменяемой власти.

Во время лихой разборки Гриша знакомится с другим именитым клипмейкером Васей Копполой (Александр Кузнецов) и впоследствии к их трио присоединяется режиссер-мультипликатор Армен (Арам Вардеванян). Помимо Византийского-Константинопольского у каждого из четверки есть конкретные прототипы. Имя Армена Петросяна, погибшего при невыясненных обстоятельствах в конце 90-х, постановщик даже не меняет, остальные персонажи из индустрии чуть завуалированы, но раскусить их несложно. Героиня Марии Шалаевой, оперативно меняющая убеждения в погоне за выгодой, сохранением жизни и рублем, списана с Авдотьи Смирновой. Вася Коппола, сын известного режиссера Гриши Копполы, – с Федора Бондарчука, начинавшего со съемок рекламы и музыкальных клипов.

«Клипмейкеры»: Постирония судьбы

В своем абсурдистском спектакле с песнями и танцами Константинопольский не гонится за историческим соответствием и даже реальные клипы Орбакайте, Преснякова и Титомира осовременивает, кивая в сторону знатоков оригинала. А еще неплохо иронизирует над самим собой, деконструируя образ Ивана Охлобыстина, исполнившего главную роль в «Восьми с половиной долларах». Собственно их же и снимает Византийский – сильно мучаясь от алкоголизма и непрофессионализма Охлобыстина (в «Клипмейкерах» его сыграл брусникинец Даниил Газизуллин). Однако эта занятная деталь – наравне с другими неслучайными совпадениями с реальными людьми – кажется очередным анекдотом для киношной тусовки.

Константинопольский уже больше двадцати лет создает свою вселенную абсурда, где Цыганов-Чичиков продает места на кладбище рядом с уже упомянутым Федором Сергеевичем («Мертвые души»), а Ингеборга Дапкунайте играет Майкла ДжексонаПьяная фирма»). Существует эта киновселенная не в противовес чему-то, а просто параллельно. В «Клипмейкерах» постановщик будто не мог отказать себе в удовольствии вновь оказаться на съемках своего фильма. Но по итогу запуск машины времени оборачивается очередным аттракционом о том, как «в 90-е убивали людей и все бегали абсолютно голые». С абсолютно универсальным набором «вечных» тем про любовь, дружбу и бандитов.

«Клипмейкеры» в кино с 5 декабря.


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