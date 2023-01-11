До российского и, кстати, мирового проката наконец добрался новый фильм Гая Ричи «Операция "Фортуна": Искусство побеждать», которому еще год назад помешала выйти пандемия. Сейчас времена изменились и лента Ричи может претендовать на звание самого кассового зарубежного и – о, чудо – легального релиза в России. Претендент, впрочем, отличный – после тяжеловесного «Гнева человеческого» Ричи вернулся в былую форму и вместе со сценаристами «Джентльменов» теперь иронизирует над персонажами шпионских боевиков и, конечно, над Джеймсом Бондом, которому после Дэниэла Крейга пока так и не нашлась замена.
Под топот каблуков дорогих ботинок в лондонском секретном подразделении обсуждается будущая – не менее секретная – операция (в ролях ее начальников и идеологов – Кэри Элвис
и Эдди Марсан
). Из одного – опять же секретного – объекта украли нечто ценное, но что это, кто украл и главное зачем – никто не знает. Ответы на эти вопросы и предстоит выяснить эффективному агенту Орсону (Джейсон Стэйтем
) по прозвищу «Фортуна». Не нужно объяснять, что это прозвище он получил неслучайно: Орсону удаются любые дела. Единственный его недостаток – большой бюджет, который разведчик тратит не только на работу, но и на дорогое вино и обязательный отпуск желательно где-то на Мальдивах в отеле класса «люкс».
Но пока до отдыха далеко и Орсону все-таки приходится работать. Вместе с новичком Джей-Джеем (Багзи Мэлоун
) и гением технологий, да к тому же женщиной Сарой Фидель (Обри Плаза
). Несмотря на происки конкурентов (а там все тоже сплошь элитные агенты), команде, которой, конечно, благоволит Фортуна во всех смыслах, довольно быстро удается выйти на след, ведущий к эксцентричному миллиардеру Грегу Симонсу (Хью Грант
) – торговцу оружием и фанату голливудского актера, звезды шпионских боевиков Дэнни Франческо (Джош Хартнетт
).
В «Операции "Фортуна"» Гай Ричи собирает всех своих любимых актеров – и тех, с кем работает годами, своего рода талисманами типа Джейсона Стэйтема, и тех, с которыми начал сотрудничать лишь недавно, но это партнерство уже дало свои плоды. Под эту категорию легко попадает Хью Грант, после «Джентльменов», где ему пришлось играть пройдоху-журналиста, перевоплотившегося в миллиардера Симонса. У этих героев, впрочем, немало общего – они оба считают себя повелителями мира. Но Ричи на то и Ричи, чтобы низвергать высокомерные устои сильных мира сего. Перезагрузку карьеры красавчика Джоша Хартнетта – тоже вполне можно отнести к достижениям британского режиссера. В мрачном «Гневе человеческом» Хартнетту досталась роль напарника-неудачника Стэйтема, пожалуй, единственного там персонажа с несколько комическими нотками. В «Фортуне», видимо, долго спящий комедийный талант Хартнетта и вовсе сбивает с ног: его герой – актер, который играет актера. И да, это не тавтология, а вполне себе режиссерское техническое задание, с которым Хартнетт справляется на ура.
Над залихватским мужским разгоном возвышается во всех смыслах шикарная Обри Плаза – женщина, у которой «работает коробочка в голове» и которая не стесняется шутить на тему зашкаливающего тестостерона, который далеко не всегда является признаком ума. В последние годы Ричи все чаще вводит в свои брутальные экзерсисы ярких героинь – стоит вспомнить, например, Мишель Докери
в тех же «Джентльменах». Обри Плаза выводит Ричи на новый уровень и разрушает все стереотипы о женщинах, компьютерных гениях и высоколобых разговорах об искусстве не только кино.
Актерский ансамбль у Гая Ричи всегда имел большое значение, но именно в «Операции "Фортуна"» он приобретает ключевое концептуальное звучание. «Искусство побеждать» – это своего рода фильм в фильме. Фантазия британского режиссера на тему уже порядком устаревшего Джеймса Бонда, приправленная не только фирменным экшеном постановщика «Большого куша
», но порой и даже юмором братьев Коэн
с их «После прочтения сжечь
». В финале «Операции Фортуна» полыхает реально, хотя и этот огонь дает повод для нового кино, где жанр шпионской комедии про «принеси то – не знаю, что» будет актуальным всегда.
Фильм «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» в кинотеатрах с 12 января.
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