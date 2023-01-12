«Одни на каникулах»: Праздник непослушания

В российских кинотеатрах выходит «Одни на каникулах» — голландская сказка для семейного просмотра, в Европе выпущенная за 10 дней до Рождества, а у нас — под занавес праздничного марафона и зимних школьных каникул. Фильм яркий и приятный, по фабуле напоминающий все волшебные истории про безрассудное желание, которое исполняется так, что отбивает у загадавшего всякую охоту мечтать. Так было, например, в фильме «Большой», где мальчик за одну ночь вырос во взрослого Тома Хэнкса. В картине «Одни на каникулах» желание загадывает девочка. А захотела она, как можно догадаться из адаптированного названия ленты, чтобы взрослые исчезли.
Волшебство происходит в швейцарских Альпах, в старинном высокогорном отеле «Валь Синестра» (кстати, реальном — оценка на tripadvisor 4,5 балла). 12-13-летняя Ава (Бобби Мюлдер
) приезжает сюда с мамой и папой покататься на лыжах и встретить Рождество. Место замечательное, хотя когда-то здесь был санаторий для душевнобольных. И все бы хорошо, но родители постоянно цепляются к дочери: «не так себя ведешь», «одна не гуляй», «туда не ходи, сюда не ходи». А после небольшого инцидента на трассе вообще решают ее проучить — и не берут на ночное факельное шествие. Достали. В отеле много семей, и остальные предки не лучше: делают замечания, отбирают еду, не разрешают трогать животных. Дети на тренировке жаловались друг другу, что житья от них нет.
Оставшись одна, наказанная Ава становится свидетельницей, как неулыбчивый распорядитель гостиницы Грюнвальд (Сэм Лувик
) выпускает из тайного убежища мальчика Йонаса (Отто Нэссенс
). Дети знакомятся, и Ава рассказывает Йонасу, как мечтает о том, чтобы взрослые исчезли. Хитро улыбаясь, мальчик поведет ее в лес, к колодцу Синестры, который может творить чудеса. Ава не верит, но новый друг убеждает загадать желание. На утро оно, конечно, исполнится. Дети быстро обнаружат, что в отеле нет ни одного взрослого, а радостный Йонас объявит всем, что теперь они могут творить все, что захотят. И начнется веселье.
Чего хотят дети? Попкорн, кино про вампиров
, бои подушками, обожраться мороженого — в общем, праздник непослушания. Помните такую повесть Сергея Михалкова
? В ней тоже одним прекрасным днем все взрослые исчезли, и дети начали громить город, нарушать все правила, лопать что ни попадя, но потом заскучали. Здесь ребята сталкиваются с той же проблемой. Игры, развлечения и опустошение кухни наскучивают им, к тому же теперь все нужно делать самим, а они преимущественно не знают, как (и быстро остаются не только без шведского стола, но даже без электричества и отопления). Ответственная за произошедшее Ава пытается как-то обуять веселье и начинает говорить, как мама: «Нельзя разбрасываться едой», «Не делай этого, это опасно», — но Йонас над ней смеется. Пока «Синестра» рискует превратиться в руины от неуемных детских игр, она возвращается к старинной книге и узнает, что желания преследуются проклятиями. Теперь ей нужно раскрыть секрет Йонаса, развеять морок и вернуть родителей к Рождеству, до которого остался всего один день.
Начав скучать по мамам и папам, дети быстро понимают, что круглосуточно быть их родителями – тяжкий труд, и оправдывают нервозность старших мудрыми словами «Если сильно любить – можно устать». Вообще-то дети в одиночестве оказываются не такими уж беспомощными. Подсобравшись, они справляются не только с уборкой, но даже с электричеством и приготовлением еды. У всех, с кем подружилась Ава, обнаруживается какой-либо талант. И еще им пригождаются вера в чудо, отвага и смекалка, умение дружить и доверять. Вообще настоящих успехов они достигают сообща, и главное, чему может научить фильм – заботливому отношению к ближнему, ответственность за поступки (и даже мысли). А это уже совсем не детские качества. В конце концов, это понимает даже 11-летний эгоист и подстрекатель Йонас. Именно ему предстоит принять самое сложное решение для успеха общей операции по возвращению жизни на круги своя.
«Одни на каникулах» — легкая и жизнерадостная, пьяняще красивая картина, снятая голландским режиссером Михилем Тен Хорном
, чей профессионализм не вызывает никаких сомнений. Хотя бы потому, что на 80% актерский состав состоит из детей — и все они играют идеально. Внесла волшебный вклад в искусство и натура: белый снег, высоченные горы и главный герой — колоритнейший спа-комплекс «Валь Синестра», построенный в 1912 году как пансион для душевнобольных (в картине этому посвящен вызывающий трепет пролог), в котором, поговаривают, с тех пор обитают привидения. Учитывая, что оригинальное название фильма Hotel Sinestra, это, помимо прочего, еще и блестящая рекламная кампания швейцарскому курорту. Идея замутить российскую адаптацию на базе Розы Хутор прямо-таки витает в воздухе.
«Одни на каникулах» в прокате с 12 января.
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