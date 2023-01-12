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«Каспер: Легенда возвращается»: Дружелюбное приведение против коллекторов

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12 января 2023
В российский прокат вышел фильм Райана Беллгардта «Каспер: Легенда возвращается» — новые приключения неупокоенной души маленького мальчика в мире живых людей. Придуманный еще в 1915 году Каспер, побывавший с тех пор героем и анимации, и художественных фильмов, и сериалов, по-настоящему прославился в 1995 году — благодаря картине Брэда Силберлинга с Кристиной Риччи и Биллом Пуллманом, трогательной сказки о семье, дружбе и самопожертвовании. В новой версии эти темы также становятся основными, однако финал чуть более счастливым.

«Каспер: Легенда возвращается»: Дружелюбное приведение против коллекторов

Недавно овдовевший Джеймс Орен (Джей Эр Браун) заботится о дочери-подростке Элизабет (Софи Проктор) и едва сводит концы с концами: бизнес прогорел, новой работы у мужчины нет, банк все яростнее требует возврата долгов по кредитам — сначала отключил свет, теперь — прислал уведомление о скором выселении. Решив, что утро вечера мудренее, папаша отправляется спать, а дочка, услышав какой-то шум у входной двери, обнаруживает там письмо. Из которого выясняется, что ее покойная мама — наследница огромного старинного поместья. Куда Джеймс и Элизабет отправляются следующим же утром — осмотреться и подумать, что делать дальше, продавать дом или жить в нем.

«Каспер: Легенда возвращается»: Дружелюбное приведение против коллекторов

Оказывается, что особняк, многовековая история которого обросла мифами и легендами про убиенного мальчика и призраков, не пустует: за участком приглядывают не только приветливый садовник Хуан (Херардо Давила) и его сын, ровесник Элизабет по имени Матео (Джош Эскейг), но и любопытная соседка Конни (Рейчел Джей Уиттл). А еще – приведение Каспер, которого другой призрак, злой дракон Юто, заточил в зеркалах. И пока заклятие не снято, продавать дом никак нельзя. Поначалу испугавшиеся встречи с потусторонним, дети и взрослые становятся друзьями Каспера и берутся помочь мертвому мальчику. Правда, время поджимает: сперва коллектор мистер Алесси (Марлон Лэдд) дает Оренам месяц, но после визита к нему таинственных богачей, жаждущих заполучить дом, уменьшает срок до недели.

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Внешний вид титульного героя слегка изменился — новый Каспер, к примеру, обзавелся призрачной прической, — но основные сюжетные линии и характеры остались прежними (если сравнивать с фильмом 1995 года). Овдовевшие/осиротевшие отец с дочкой, новый большой дом, куда они переезжают, и его сверхъествественные обитатели — как добрые, так и не очень. И, конечно, обязательные козни недругов. Некоторые линии получились слегка схематичными, а действия — по-сказочному нелогичными, но фантастическому кино такое простительно.

«Каспер: Легенда возвращается»: Дружелюбное приведение против коллекторов

Новый «Каспер» преисполнен добротой, непосредственностью и какой-то детской наивностью — это очевидный расчет на определенную аудиторию и юных зрителей, которым точно понравится не только сам призрачный мальчишка, но придуманные для него и его новых друзей приключения и испытания. Например, шалости в духе культовой комедии «Один дома» — ведь Оренам как-то нужно отвадить вездесущих коллекторов. Так почему бы не напугать их хэллоуиновскими шуточками про страшное старое здание. Или магический квест, напоминающий те, которые выпадали на долю героев «Гарри Поттера». Или почти детективный твист, которым оканчивается потенциально романтическая линия — как известно из романов и их экранизаций, нельзя в полной мере доверять всяким девушкам в окнах и женщинам из домов напротив. Ну и финал — этакий оммаж оригинальному фильму, в то же время будто призванный подсластить горечь, которая неизменно оставалась после просмотра того «Каспера». В новом, конечно, тоже найдется место для светлой грусти, однако же в итоге все заканчивается весьма бодро и оптимистично. Мало ли печали в реальной жизни, пусть хоть на экране все будут жить долго и счастливо — и без долгов.

«Каспер: Легенда возвращается» в прокате с 12 января.


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«Каспер: Легенда возвращается»: Дружелюбное приведение против коллекторов фотографии
«Каспер: Легенда возвращается»: Дружелюбное приведение против коллекторов фотографии
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