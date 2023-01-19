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«На краю»: Высокогорные маньяки

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19 января 2023

В прокат выходит британский фильм «На краю» режиссера Говарда Джея Форда — неожиданное кино на популярную тему горных восхождений. Вместо привычного адреналинового экшна про смельчаков-скалолазов, сражающихся со стихией, зрителей ждет триллер с элементами хоррора, который начинается не просто со смерти от несчастного случая — от такого в горах никто не застрахован, — а с хладнокровного убийства.

«На краю»: Высокогорные маньяки

Подружки-американки Келли (Бриттани Эшворт) и Софи (Анаис Парелло) приезжают в Италию, чтобы совершить восхождение на один из живописных пиков Доломитовых Альп. Скалолазки они, очевидно, опытные, поэтому планируют идти вверх исключительно по отвесному склону — никаких тропинок. И хвастаются этим перед поселившимися в соседнем домике парнями — четверкой друзей, также американцев, которые каждый год собираются в горах и совершают восхождения (правда, идти собираются более легким маршрутом). Вечером накануне все собираются у костра: Келли переживает какую-то личную трагедию и рано уходит спать, а Софи не прочь пофлиртовать с самым дерзким из парней Джошем (Бен Лэмб). Тот воспринимает кокетство как призыв к более активным действиям, а, получив отказ, хладнокровно убивает девушку, да еще и заставляет приятелей стать соучастниками. Обставив все как несчастный случай, Джош с товарищами не учли одного: проснувшаяся от шума Келли сумела заснять все на камеру. Теперь ее жизнь тоже в опасности — и спастись можно, только забравшись как можно выше и как можно быстрее.

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Начинаясь весьма привычно, «На краю» стремительно превращается в не совсем стандартный фильм о горах. Характерные для жанра вводные, вроде отчаянных альпинистов и потенциально опасного восхождения, уже в завязке оборачиваются элементами совершенно иного жанра — триллера, а местами и хоррора. Главный отрицательный персонаж — Джош, и это очевидно еще до первого жестокого преступления. В невинных, на первый взгляд, разговорах друзей детства слышатся тревожные нотки: им всем есть, что скрывать, — да и Джоша они недолюбливают. Зачем идут с ним в горы, да еще и соглашаются покрывать темные делишки, станет известно лишь по ходу действия.

«На краю»: Высокогорные маньяки

Психопатия прогрессирует, превращая вчерашнюю флиртующую молодежь в охотников и жертву, но Келли, поначалу кажущаяся безвольной и эмоционально разбитой, оказывается не робкого десятка. Она в прямом смысле цепляется за жизнь, которая — опять же буквально — висит на волоске; подобные сравнения как никогда уместны, так как большую часть экранного времени занимают головокружительные трюки на отвесной скале, выполненные голыми руками, без снаряжения. По сути камерное кино, формой и психологической подоплекой напоминающее недавнюю «Вышку», в эти напряженные моменты не уступает в размахе мизансцен какому-нибудь «Эвересту». Камера то и дело «опускает голову», демонстрируя убийственную высоту и отсутствие путей к отступлению: внизу — сотни метров, вверху — несколько маньяков.

«На краю»: Высокогорные маньяки

Не обходится и без душещипательных флешбэков, объясняющих увлеченность героини горами в целом и этой вершиной в частности. А также ее почти сверхспособности по части альпинизма — в экстремальных ситуациях, как известно, мозг выкручивает физические возможности на максимум и выводит тело из спящего режима. Этот известный факт в фильме напрямую связан с романтической и трагической линией в жизни девушки. Ее боль превращается в силу, а тот, кого уже нет рядом, словно ангел-хранитель говорит всплывающими в памяти полезными советами.

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Параллельно с этим становятся явными многочисленные дикие истории, погружающие зрителя в пучину мужского коварства и ментального нездоровья. Оказавшись, по сути, в заложниках у съехавшего с катушек на почве безнаказанности социопата, герои пытаются спастись и даже тщетно играют в благородство перед лицом неизбежной гибели. Все, кроме Келли, которой попросту надо выжить любой ценой. За себя, подругу и за того парня.

«На краю» в прокате с 19 января.


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