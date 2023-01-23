Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Перевести дух и насладиться видами: «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом

Рецензии на фильмы >>
23 января 2023
Итоги 2022 года мы подвели в срок, но не про всех фаворитов написали развернуто. Теперь — исправляемся и закрываем гештальт обзором фильма «Лагерь на свежем воздухе». Франшиза, также известная под говорящим именем «Уютный поход», — один из выдающихся образчиков жанре иясикэй: ноу-хау японской массовой культуры, стремящееся исцелять душевные терзания зрителей. История шести подруг-школьниц началась у подножия горы Фудзи, изображенной на банкноте в тысячу иен, а чем примечательны чужие походы и как целебную атмосферу «Лагеря на свежем воздухе» оберегают от переживаний взрослой жизни, рассказывает Максим Бугулов.

Перевести дух и насладиться видами: «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом

С полнометражным продолжением «Лагерь на свежем воздухе» впервые в истории франшизы ступил на по-настоящему опасную территорию. Режиссеры и художники на протяжении двух сезонов выстраивали идеальный иясикэй: легкий, искрящийся, прозрачный и в то же время непробиваемый пузырь, надежно защищающий зрителя как от асфиксического воздействия внешнего мира, так и от потенциальных триггеров внутри драматургии. Содержание 25 эпизодов умещается в синопсис как в вещмешок: группа школьниц ездит в походы, готовит еду на костре и с удовольствием ее уплетает. Весь сериал — одна большая ретардация, дополненная справками о достопримечательностях Японии, заметками в стиле «Походы для чайников» и рецептами потрясающих эстетически яств. Конфликты и сюжетные шпильки тщательно исключаются — в этом «Лагерь на свежем воздухе» и сам напоминает кемпинг: сюда приходят люди, чтобы перевести дух и насладиться видами, а не за острыми ощущениями.

Читать «Сделай сама!!» — еще одно прошлогоднее аниме-антистресс
Полнометражное продолжение с легким сердцем расстается с школьными годами чудесными, путешествуя на территорию взросления с его неизбежными драмами и разочарованием. Старшая школа осталась позади, а вместе с ней — и клуб активного отдыха, связавший узами дружбы столь разных девушек. Любительницы уютных походов теперь совсем взрослые и разбрелись кто куда: Рин переехала в Нагою и осваивает журналистику в редакции маленького издания, Аой работает учительницей начальных классов, Эна решила связать жизнь с собаками и устроилась парикмахершей для хороших мальчиков в Иокогаме, Тиаки выбрала должность промоутера при министерстве туризма префектуры Яманаси, а Надэсико перебралась в столицу, чтобы снабжать идеальными советами и снаряжением тех, кто заглянет в магазин товаров для кемпинга.

Перевести дух и насладиться видами: «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом

Выкраивать время для любимого хобби все сложнее, а выбираться всей командой — практически невозможно: кажется, что взрослая жизнь ставит непреодолимые логистические препятствия. Возможно, девушки так бы и продолжили медленно отдаляться, если бы деятельная Тиаки не собрала всех перед лицом ультимативной цели: построить кемпинг мечты.

Читать «Квест на фоне сакуры» — ода малым городам
Постановщику Ёсиаки Кёгоку и его команде тоже пришлось напрячь все силы, чтобы острые грани зрелости (карьера, дедлайны, расставание с родителями и друзьями, переезд, взаимоотношения с коллегами) не проткнули пузырь тщательно сберегаемой уютности. Решение — столь же очевидне, сколь и элегантное: компромисс. Как девушки вынуждены адаптироваться к правилам нового витка жизни, а все мы постепенно (или регулярно?) учимся идти на уступки обстоятельствам, так и «Лагерь на свежем воздухе» учится впускать в себя нечто новое, чтобы найти ему подходящее место у костра.

Перевести дух и насладиться видами: «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом

Дуновение сюжета на мгновение допускает мысль, что героини не справятся с вверенной им задачей. Нотка меланхолии таится на заднем плане, неустанно напоминая, что «вся жизнь впереди» — понятие из прошлого. Наконец, неумолимый мотив смерти, еще недавно невозможный даже на уровне праздного вопроса, теперь демонстрирует мрачные контуры.

Читать «Клетки за работой» — очаровательное аниме об устройстве организма
Вместе с тем «Лагерь на свежем воздухе» держит на коротком поводке агрессивные проявления взросления. Как и в сериале, развитие персонажей тщательно контролируется плавным ритмом и строгим рационом событий, чтобы исключить травму — главный атрибут эволюции в самостоятельное существо. Вместе с этим фильм нивелирует тяжесть «возрастных» вопросов — в духе «Как сохранить дружбу на расстоянии?» или «Как встречаться с друзьями после 20?» Тиаки, Рин, Надэсико, Аой, Эне и даже Минами, демонстрирующей недвусмысленные проявления зарождающегося алкогольной зависимости (да что там — даже стареющему чихуахуа Тикуве), ответы даются играючи. Что оставляет надежду и для нас, простых смертных: если вполне обычные земные девушки — пусть вымышленные и замечательные — справились, быть может, и у нас есть шанс?

Перевести дух и насладиться видами: «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом

И все-таки полнометражный «Лагерь на свежем воздухе» раскинулся вдалеке от восхищенных вздохов. Он проигрывает первому сезону по уютности, потускнел от бесконечных повторений одних и совершенно не подходит случайно наткнувшимся на него неофитам, не знакомым с франшизой. Тем не менее фильм по-прежнему справляется с функциональными обязанностями, когда форма и содержание направлены на поддержание умиротворенного состояния сознания. Не важно, какой ты снаружи, если внутри тебя — иясикэй.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
C-StationАнимацияанимеиясикэйМаксим БугуловЯпонское кино
фильмы
Лагерь на свежем воздухе. ФильмУютный поход

фотографии >>
Перевести дух и насладиться видами: «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом фотографии
Перевести дух и насладиться видами: «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом фотографии
Перевести дух и насладиться видами: «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом фотографии
Перевести дух и насладиться видами: «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Лещенко
20 января ушёл из жизни актёр Андрей Лещенко.
Майя Менглет
19 января ушла из жизни актриса Майя Менглет.
Николай Досталь
18 января ушёл из жизни режиссёр Николай Досталь.

День рождения >>

Мария Валешная
Полина Воронова
Владимир Денисов
Александр Иншаков
Дмитрий Исаев
Валентина Ковель
Николай Сектименко
Ольга Филиппова
Александр Чабан
Дидье Бурдон
Дэн Дюрьи
Жанна Моро
Гейл О'Грэйди
Ричард Роксбург
Рэндольф Скотт
Рутгер Хауэр
все родившиеся 23 января >>

Афиша кино >>

Голгофа
черная комедия, трагикомедия
Ирландия, Великобритания, 2014
Изумительный Морис
детский фильм, семейное кино, экранизация
Великобритания, Германия, 2022
Не хороните меня без Ивана
драма
Россия, 2022
Заговор дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, Финляндия, Чехия, 2022
Крушение
боевик, триллер
Великобритания, США, 2023
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Телекинез
мистика, научная фантастика, триллер
Канада, 2022
Тропа смерти
фильм ужасов
США, 2021
Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь
биография
Россия, Украина, Франция, 2018
Невероятные приключения итальянцев в России
комедия, приключения
CCCР, Италия, 1973
Опасная иллюзия
боевик, драма, комедия, мелодрама, триллер
Румыния, США, 2013
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram