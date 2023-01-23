Перевести дух и насладиться видами: «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом

Итоги 2022 года мы подвели в срок, но не про всех фаворитов написали развернуто. Теперь — исправляемся и закрываем гештальт обзором фильма «Лагерь на свежем воздухе». Франшиза, также известная под говорящим именем «Уютный поход», — один из выдающихся образчиков жанре иясикэй: ноу-хау японской массовой культуры, стремящееся исцелять душевные терзания зрителей. История шести подруг-школьниц началась у подножия горы Фудзи, изображенной на банкноте в тысячу иен, а чем примечательны чужие походы и как целебную атмосферу «Лагеря на свежем воздухе» оберегают от переживаний взрослой жизни, рассказывает Максим Бугулов.
С полнометражным продолжением «Лагерь на свежем воздухе
» впервые в истории франшизы ступил на по-настоящему опасную территорию. Режиссеры и художники на протяжении двух сезонов выстраивали идеальный иясикэй: легкий, искрящийся, прозрачный и в то же время непробиваемый пузырь, надежно защищающий зрителя как от асфиксического воздействия внешнего мира, так и от потенциальных триггеров внутри драматургии. Содержание 25 эпизодов умещается в синопсис как в вещмешок: группа школьниц ездит в походы, готовит еду на костре и с удовольствием ее уплетает. Весь сериал — одна большая ретардация, дополненная справками о достопримечательностях Японии, заметками в стиле «Походы для чайников» и рецептами потрясающих эстетически яств. Конфликты и сюжетные шпильки тщательно исключаются — в этом «Лагерь на свежем воздухе» и сам напоминает кемпинг: сюда приходят люди, чтобы перевести дух и насладиться видами, а не за острыми ощущениями.
Читать
«Сделай сама!!» — еще одно прошлогоднее аниме-антистресс
Полнометражное продолжение
с легким сердцем расстается с школьными годами чудесными, путешествуя на территорию взросления с его неизбежными драмами и разочарованием. Старшая школа осталась позади, а вместе с ней — и клуб активного отдыха, связавший узами дружбы столь разных девушек. Любительницы уютных походов теперь совсем взрослые и разбрелись кто куда: Рин переехала в Нагою и осваивает журналистику в редакции маленького издания, Аой работает учительницей начальных классов, Эна решила связать жизнь с собаками и устроилась парикмахершей для хороших мальчиков в Иокогаме, Тиаки выбрала должность промоутера при министерстве туризма префектуры Яманаси, а Надэсико перебралась в столицу, чтобы снабжать идеальными советами и снаряжением тех, кто заглянет в магазин товаров для кемпинга.
Выкраивать время для любимого хобби все сложнее, а выбираться всей командой — практически невозможно: кажется, что взрослая жизнь ставит непреодолимые логистические препятствия. Возможно, девушки так бы и продолжили медленно отдаляться, если бы деятельная Тиаки не собрала всех перед лицом ультимативной цели: построить кемпинг мечты.
Читать
«Квест на фоне сакуры» — ода малым городам
Постановщику Ёсиаки Кёгоку
и его команде тоже пришлось напрячь все силы, чтобы острые грани зрелости (карьера, дедлайны, расставание с родителями и друзьями, переезд, взаимоотношения с коллегами) не проткнули пузырь тщательно сберегаемой уютности. Решение — столь же очевидне, сколь и элегантное: компромисс. Как девушки вынуждены адаптироваться к правилам нового витка жизни, а все мы постепенно (или регулярно?) учимся идти на уступки обстоятельствам, так и «Лагерь на свежем воздухе» учится впускать в себя нечто новое, чтобы найти ему подходящее место у костра.
Дуновение сюжета на мгновение допускает мысль, что героини не справятся с вверенной им задачей. Нотка меланхолии таится на заднем плане, неустанно напоминая, что «вся жизнь впереди» — понятие из прошлого. Наконец, неумолимый мотив смерти, еще недавно невозможный даже на уровне праздного вопроса, теперь демонстрирует мрачные контуры.
Читать
«Клетки за работой» — очаровательное аниме об устройстве организма
Вместе с тем «Лагерь на свежем воздухе» держит на коротком поводке агрессивные проявления взросления. Как и в сериале, развитие персонажей тщательно контролируется плавным ритмом и строгим рационом событий, чтобы исключить травму — главный атрибут эволюции в самостоятельное существо. Вместе с этим фильм нивелирует тяжесть «возрастных» вопросов — в духе «Как сохранить дружбу на расстоянии?
» или «Как встречаться с друзьями после 20?
» Тиаки, Рин, Надэсико, Аой, Эне и даже Минами, демонстрирующей недвусмысленные проявления зарождающегося алкогольной зависимости (да что там — даже стареющему чихуахуа Тикуве), ответы даются играючи. Что оставляет надежду и для нас, простых смертных: если вполне обычные земные девушки — пусть вымышленные и замечательные — справились, быть может, и у нас есть шанс?
И все-таки полнометражный «Лагерь на свежем воздухе» раскинулся вдалеке от восхищенных вздохов. Он проигрывает первому сезону по уютности, потускнел от бесконечных повторений одних и совершенно не подходит случайно наткнувшимся на него неофитам, не знакомым с франшизой. Тем не менее фильм по-прежнему справляется с функциональными обязанностями, когда форма и содержание направлены на поддержание умиротворенного состояния сознания. Не важно, какой ты снаружи, если внутри тебя — иясикэй.
обсуждение >>