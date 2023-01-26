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«Не хороните меня без Ивана»: У якута три души

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26 января 2023
В российский прокат выходит второй полнометражный фильм Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» — светлая поэтическая картина, основанная на правдивой истории, произошедшей в 1910 году. Один из ее героев, якут Степан Бересеков, периодически впадал в летаргический сон, распознать который мог только русский фотограф Иван Попов. Как Борисовой удалось сделать из этого полумистического сюжета интересный культурологический фильм о природе, искусстве и особом человеческом даре быть счастливым, рассказывает Екатерина Визгалова.

«Не хороните меня без Ивана»: У якута три души

Улыбчивый якутский крестьянин Степан Бересеков по прозвищу «Сонный» (Александр Чичахов) косил траву, потом засмотрелся на волшебный розовый закат и вдруг упал как подкошенный колосок. Очнулся в гробу посреди церкви, где его отпевал молодой служка, сын русского приходского священника. Поднялся, напугал псаломщика до смерти, косолапя, вышел на улицу. Другой сын батюшки, фотограф Иван Попов (Дарюс Гумаускас), обогрел воскресшего и выяснил природу его заболевания. Оказалось, Степан впадает в летаргический сон от красоты. Причиной восторженного обморока может стать не только родная природа, но, например, «Мадонна Литта», даже в репродукции. Теперь Степан, опасаясь быть похороненным заживо, увязывается за спасителем Иваном, отправляющимся в долгую этнографическую поездку по Якутии. Он делает это тайно, прячась в сундуке, но, открывшись, старается оказывать всяческую помощь собирателю сказаний старины и декоративно-прикладного творчества. Главное – не заглядываться на прекрасное, иначе снова надолго вырубит. Вдруг Ивану не поверят, и кто там будет разбираться, прощупывать слабый сердечный пульс у холодного тела? Безопасности ради Степан иногда даже завязывает себе глаза.

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В 2018 году Любовь Борисова сняла дебютный полный метр по собственному сценарию «Надо мною солнце не садится», собравший множество наград и положительных отзывов, в частности — получил приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале. Героями этой нежной летней мелодрамы были простые и честные люди, которые умеют мечтать и довольно легко находят общий язык. Новая картина Борисовой по настроению тоже солнечная и сентиментальная, полная тепла и человеческой искренности. Это какой-то особый мир, где всем удается жить в гармонии с природой и друг другом, а следовательно — быть счастливыми. Конфликтные ситуации или недоверие между персонажами если и возникают в кадре, то ненадолго: не дай Бог кто-нибудь из зрителей расстроится. Закономерно, что кино приятно расслабляет, ласкает и одаривает спокойной радостью. Удивительно, что не наскучивает: к ласке мы не привыкли — и к доброте относимся настороженно.

«Не хороните меня без Ивана»: У якута три души

Основой сюжета становится путешествие и дружба двух связанных обстоятельствами героев, так что фильм смело можно назвать якутским роуд-муви (кажется, этот жанр национальным кинематографом пока освоен мало). Герои перемещаются от поселения к поселению, встречают все время новых людей, знакомятся с местными ремесленниками, хранителями редкой утвари, искусными рукодельницами, мастерами устного жанра – странствующими сказителями и певцами олонхосутами, продающими песни за еду. Все они, даже девушка-отшельница, три года питавшаяся ягодами, выглядят очень опрятно — да и вообще в фильме много нарочитой декоративности, но это не раздражает, а работает на общую идею. Немалую заслугу в восприятии играет замечательная работа оператора Семена Аманатова, снимавшего не только предыдущий фильм Борисовой, но и много культовых якутских картин, таких как «Черный снег», «Вертолет» и «Царь-Птица», а также самую известную документальную ленту республики «24 снега». Впрочем, выбор натуры, как и кастинг, определяла не только тяга авторов к прекрасному, но и реальные фотографии Ивана Попова, сохранившиеся до наших дней. Интересным сюжетным и художественным решением становится реконструкция этих снимков, сделанных век назад: подбирались похожие люди, шились такие же костюмы. Настоящие фотокарточки покажут в самом конце — среди финальных титров.

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Согласно замыслу авторов, природная и рукотворная красота перекликаются очень сильно, ведь они имеют одно происхождение – божественное. Недаром же Степан во время летаргического сна лишается души: она так рвется и трепещет, что отлетает в небо через не заросший в детстве родничок. А возвращаясь, он прямо описывает: «Мне становится так легко, кажется, что я взлетаю» и «Мне показалось, что я увидел Бога». Весь фильм является настоящий гимном естеству, искусству и человеку, способному оценить, вобрать в себя и сберечь прекрасное. Любовь Борисова полагает, что это умение – дар. И потерять его – все равно, что утратить душу. Хотя у якутов их три.

«Не хороните меня без Ивана»: У якута три души

Органично и ненавязчиво вплетаются в историю сказания, напевы, культурные и религиозные традиции. Иногда цельными фрагментами, а иногда только намеками, маленькими кусочками, как сказка про старика Лыбырда, который ловил серебристую ряпушку. Мы не узнаем ее конца, как и Степан, который уснул, не дослушав. Вообще удивительно много можно почерпнуть из этого сновиденчески устроенного фильма о культуре якутов: например то, как она бесконфликтно переплетается с православием, вроде бы навязанным русскими. Степан носит крест и захаживает в церковь, при этом не забывает кормить духов, а в доме у Ивана, сына якутки и русского священника, можно найти не только иконы, но и куколку, в которой живет дух усопшего человека. Философская тема (принятия) смерти, физической или духовной, тоже движется вдоль сюжетной тропы. У Ивана умерла жена, осталась дочь-подросток, Степан видит тревожные сны от подсознательного страха быть похороненным заживо, а священник читает проповедь о том, что смерти вообще нет.

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Фильмы Борисовой, что первый, что второй, конечно, сентиментальны и сладки необычайно. Порой буквально: в одной из сцен герой расплачивается за услуги сахарным петушком на палочке. Но приторность компенсируется множеством других вещей: обезоруживающей чистосердечностью, уникальностью авторского стиля, многогранностью произведения и его целебными свойствами. А может все дело в особой якутской магии? Не зря же «Не хороните...» нравится практически всем.

«Не хороните меня без Ивана» в кинотеатрах с 26 января.


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